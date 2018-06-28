Германия заняла последнее место в группе и не попала в плеф-офф чемпионата мира. Кто-то плачет, а кто-то празднует. Собрали лучшие реакции фанатов со всего мира.

Перед игрой

Еще за час до игры немецкие болельщики были на подъеме:

"Давайте начнем! Команда должна выиграть в последнем групповом матче"

Корейцы тоже лучились оптимизмом:

"Вы можете !!!!"

할수있다!!!!! #roadtorussia#korger#miracle Публикация от 송동언(28) (@vertongeon) 27 Июн 2018 в 6:42 PDT

Игра

Немецкой сборной нужно было выиграть с любым счетом, но за 90 минут команде так и не удалось забить. Развязка наступила в уже добавленное арбитром время.

"6 минут добавленного времени - Германия, сейчас или никогда"

6 Minutes of added time - Now or Never for Germany #KORGER pic.twitter.com/GRgIvIQZ7P — ⚽️442oons⚽️ (@442oons) June 27, 2018

Бурная развязка увлекла даже нейтральных зрителей:

"Группа F - все в ужасе!"

Две результативные атаки сборной Южной Кореи повергли мир в шок:

"Надо было начать пить ещё в первом тайме. Трезвым это смотреть невозможно"

Ich hätte schon in der ersten Halbzeit mit dem Trinken anfangen sollen. Nüchtern ist #KORGER echt schlimm. — supatyp (@supatyp) June 27, 2018

"Нет слов: Германия вылетает из чемпионата мира"

После игры

Немецкие болельщики погрузились в траур

Хотя некоторые еще пытались шутить:

"Не плачь, я попрошу Северную (Корею) вторгнуться в Южную!"

Зато фанаты других сборных не упустили случая позлорадствовать.

Комментарий из Мексики: "Если вы мексиканец, найдите корейца и обнимите его"

If you're Mexican, find a Korean and hug them today! #KORGER pic.twitter.com/A8Sls2UbCk — Alex Hernandez (@Alexhern757) June 27, 2018

Из Нигерии: "Добро пожаловать, брат!"

И, конечно, из Бразилии:

AHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA — FOX Sports Brasil (@FoxSportsBrasil) June 27, 2018

Злорадство бразильцев заметили даже сторонние наблюдатели:

"Как бы вы подписали это фото?"

И только эксперт говорил о своем: