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Германия заняла последнее место  в группе и не попала в плеф-офф чемпионата мира. Кто-то плачет, а кто-то празднует. Собрали лучшие реакции фанатов со всего мира.

Перед игрой

Еще за час до игры немецкие болельщики были на подъеме:

"Давайте начнем! Команда должна выиграть в последнем групповом матче"

Корейцы тоже лучились оптимизмом:

"Вы можете !!!!"

 

할수있다!!!!! #roadtorussia#korger#miracle

Публикация от 송동언(28) (@vertongeon)

 

Игра

Немецкой сборной нужно было выиграть с любым счетом, но за 90 минут  команде так и не удалось забить. Развязка наступила в уже добавленное арбитром время.

"6 минут добавленного времени - Германия, сейчас или никогда"

Бурная развязка увлекла даже нейтральных зрителей:

"Группа F -  все в ужасе!"

Две результативные атаки сборной Южной Кореи повергли мир в шок:

"Надо было начать пить ещё в первом тайме. Трезвым это смотреть невозможно"

"Нет слов: Германия вылетает из чемпионата мира"

После игры

Немецкие болельщики погрузились в траур

Хотя некоторые еще пытались шутить:

"Не плачь, я попрошу Северную (Корею) вторгнуться в Южную!"

Зато фанаты других сборных не упустили случая позлорадствовать.

Комментарий из Мексики: "Если вы мексиканец, найдите корейца и обнимите его"

Из Нигерии: "Добро пожаловать, брат!"

И, конечно, из Бразилии:

Злорадство бразильцев заметили даже сторонние наблюдатели:

"Как бы вы подписали это фото?"

И только эксперт говорил о своем:

 

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