«Надо было начать пить еще в первом тайме». Соцсети о поражении немецкой сборной
Германия заняла последнее место в группе и не попала в плеф-офф чемпионата мира. Кто-то плачет, а кто-то празднует. Собрали лучшие реакции фанатов со всего мира.
Перед игрой
Еще за час до игры немецкие болельщики были на подъеме:
"Давайте начнем! Команда должна выиграть в последнем групповом матче"
Корейцы тоже лучились оптимизмом:
"Вы можете !!!!"
Игра
Немецкой сборной нужно было выиграть с любым счетом, но за 90 минут команде так и не удалось забить. Развязка наступила в уже добавленное арбитром время.
"6 минут добавленного времени - Германия, сейчас или никогда"
6 Minutes of added time - Now or Never for Germany #KORGER pic.twitter.com/GRgIvIQZ7P— ⚽️442oons⚽️ (@442oons) June 27, 2018
Бурная развязка увлекла даже нейтральных зрителей:
"Группа F - все в ужасе!"
🎶 Group F is on 🔥🔥, everybody's terrified! 🎶#MEXSWE #KORGER #WorldCup pic.twitter.com/XzQ66CYURH— COPA90 US (@COPA90US) June 27, 2018
Две результативные атаки сборной Южной Кореи повергли мир в шок:
"Надо было начать пить ещё в первом тайме. Трезвым это смотреть невозможно"
Ich hätte schon in der ersten Halbzeit mit dem Trinken anfangen sollen. Nüchtern ist #KORGER echt schlimm.— supatyp (@supatyp) June 27, 2018
"Нет слов: Германия вылетает из чемпионата мира"
Speechless 😶 Germany are out of the #WorldCup. #DieMannschaft #ZSMMN #KORGER 2-0 pic.twitter.com/FhN2QtNZmp— Germany (@DFB_Team_EN) June 27, 2018
После игры
Germany kicked out of Fifa World Cup 2018 #Germany #Ger pic.twitter.com/UL9auGlkyL— KHURRAM NASEER 🇵🇰 (@BhattiGalSuun) June 27, 2018
#KORGER— Patrick Titus (@PatrickTitus14) June 27, 2018
Germany 2014 vs Germany 2018 pic.twitter.com/b5jDejkfPY
Немецкие болельщики погрузились в траур
This pic sums up it all #KORGER #WorldCup2018 #Germany pic.twitter.com/o50xcGocBS— Faisal Shah (@yaseen_faisal) June 27, 2018
Хотя некоторые еще пытались шутить:
"Не плачь, я попрошу Северную (Корею) вторгнуться в Южную!"
Don't Cry, i will ask North to Invade South ! 😂😂😂 #WorldCup #Germany pic.twitter.com/nFT957I68T— Uhurunomics (@Uhurunomics) June 27, 2018
Зато фанаты других сборных не упустили случая позлорадствовать.
Комментарий из Мексики: "Если вы мексиканец, найдите корейца и обнимите его"
If you're Mexican, find a Korean and hug them today! #KORGER pic.twitter.com/A8Sls2UbCk— Alex Hernandez (@Alexhern757) June 27, 2018
Из Нигерии: "Добро пожаловать, брат!"
🇳🇬Nigeria be like!— Real Osun boy 🌠 (@My_Neigbors_Son) June 27, 2018
🇩🇪Germany, welcome brother #KORGER
😁😁😁😆😆😆😆😆😆😆😆 pic.twitter.com/cabCcIJfXB
И, конечно, из Бразилии:
AHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA— FOX Sports Brasil (@FoxSportsBrasil) June 27, 2018
Alemanha, see you in 2022! #copa2018 pic.twitter.com/HtilNsh5mX— canarinho pistola 🇧🇷 (@w_onderwall) June 27, 2018
Злорадство бразильцев заметили даже сторонние наблюдатели:
"Как бы вы подписали это фото?"
How would you caption this photo? #WorldCup2018 #WorldCup #Germany pic.twitter.com/CZVxkJv40h— Press TV (@PressTV) June 27, 2018
И только эксперт говорил о своем:
И Меркель теперь не приедет на игру своей сборной https://t.co/gtEukVTHMw— Расстрига Доренко (@rasstriga) June 27, 2018