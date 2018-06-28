Андрей Лунев: Кто может с Испанией сделать хет-трик? Голова, Дзюба, Смолов
После тренировки сборной России на вопросы ответил вратарь Андрей Лунев.
– Мы считаем, что наш вратарь де Хеа неудачно играет на этом чемпионате мира. Его нужно поменять? – вопрос испанского коллеги.
– Не думаю. Все вратари ошибаются. Не он первый и не он последний.
– Помните товарищеский матч с Испанией?
– Да, тогда сыграли вничью 3:3. Сейчас будет новая встреча. Играть можно со всеми. Вылет Германии – тому подтверждение.
– Тот матч прошел в Питере. Не хотелось бы сыграть там же – для фарта?
– Думаю, в «Лужниках» будет более солидная поддержка, чем в матче открытия. Тогда возникло легкое недопонимание.
– На тренировке был Гус Хиддинк, но и его команда на Евро-2008 проиграла Испании 0:3 и 1:4. За счет чего можно обыграть сегодняшнюю испанскую команду?
– Тогда и Испания была другая. А обыгрывать их можно за счет полной концентрации, самоотдаче и выполнения тренерских заданий.
– Ошибся Игорь Акинфеев в истории с первым голом Уругвая со штрафного?
– Провокационный вопрос. Суарес бил с близкого расстояния и хорошо попал. Мяч можно отбить любой, но здесь не получилось.
– Знали, что Гус Хиддинк приедет на тренировку?
– Нет, когда его увидел, был впечатлен. Он говорил то по-немецки, то по-английски, и я не все понял.
– Черчесов же переводил.
– Как я понял, не дословно (улыбается).
– Где у сборной Испании слабые места?
– Сейчас на теории посмотрим, как они пропускали от Португалии и Марокко, гду заигрываются. Но мы должны помнить, что все испанские игроки выступают в топ-клубах.
– Какими тремя словами охарактеризуете Станислава Черчесова?
– Хороший, лучший, топ.
– Защитник испанцев Серхио Рамос всегда действует очень агрессивно. Есть в российской команде те, кто может его нейтрализовать?
– У нас тоже есть агрессивные футболисты. Если понадобится, ответим агрессией на агрессию.
– В матче Испания – Португалия Криштиану Роналдо сделал хет-трик. Способен на такое кто-нибудь из сборной России?
– Голова (Головин) может, Дзюба, Смолов.