– Мы считаем, что наш вратарь де Хеа неудачно играет на этом чемпионате мира. Его нужно поменять? – вопрос испанского коллеги.

– Не думаю. Все вратари ошибаются. Не он первый и не он последний.

– Помните товарищеский матч с Испанией?

– Да, тогда сыграли вничью 3:3. Сейчас будет новая встреча. Играть можно со всеми. Вылет Германии – тому подтверждение.

– Тот матч прошел в Питере. Не хотелось бы сыграть там же – для фарта?

– Думаю, в «Лужниках» будет более солидная поддержка, чем в матче открытия. Тогда возникло легкое недопонимание.

– На тренировке был Гус Хиддинк, но и его команда на Евро-2008 проиграла Испании 0:3 и 1:4. За счет чего можно обыграть сегодняшнюю испанскую команду?

– Тогда и Испания была другая. А обыгрывать их можно за счет полной концентрации, самоотдаче и выполнения тренерских заданий.

– Ошибся Игорь Акинфеев в истории с первым голом Уругвая со штрафного?

– Провокационный вопрос. Суарес бил с близкого расстояния и хорошо попал. Мяч можно отбить любой, но здесь не получилось.

– Знали, что Гус Хиддинк приедет на тренировку?

– Нет, когда его увидел, был впечатлен. Он говорил то по-немецки, то по-английски, и я не все понял.

– Черчесов же переводил.

– Как я понял, не дословно (улыбается).

– Где у сборной Испании слабые места?

– Сейчас на теории посмотрим, как они пропускали от Португалии и Марокко, гду заигрываются. Но мы должны помнить, что все испанские игроки выступают в топ-клубах.

– Какими тремя словами охарактеризуете Станислава Черчесова?

– Хороший, лучший, топ.

– Защитник испанцев Серхио Рамос всегда действует очень агрессивно. Есть в российской команде те, кто может его нейтрализовать?

– У нас тоже есть агрессивные футболисты. Если понадобится, ответим агрессией на агрессию.

– В матче Испания – Португалия Криштиану Роналдо сделал хет-трик. Способен на такое кто-нибудь из сборной России?

– Голова (Головин) может, Дзюба, Смолов.