Пока защитник сборной России Марио Фернандес шел к тому месту, где игроки отвечают на вопросы, он успел накоротке пообщаться чуть ли не со всеми испаноязычными журналистами.

– Что вы думаете о матче с Испанией?

– Да, мы проиграли последний матч Уругваю 0:3, и ничего не изменилось. Теперь нас ждет сильная испанская команда, которую мы уважаем, но не боимся.

– Как вы считаете Испания была одной из самых слабых команд в группе В?

– Нет, в ней отличные футболисты и они заставили уважать себя.

– Каково психологическое и физическое состояние сборной России?

– У нас была отличная подготовка. Сначала занимались в Австрии, потом – в Москве. К плей-офф подходим сильными и уверенными в себе. Мы готовимся показать свой максимум, чтобы вернуться в свои клубы как можно позже.

– Видите ли вы прогресс Александра Головина?

– Да, мы с Сашей давно играем в ЦСКА. Это – большой игрок и у него хорошее будущее. У него есть все, для того, чтобы заиграть на более высоком уровне.

– Может ли матч с Испанией стать для него определяющим для выбора нового клуба?

– Это важная игра для всех, в том числе и для него.

– Какая линия сборной Испании – самая сильная?

– Здесь нет слабых мест. Но мы все равно рассчитываем на победу.

– Германия вылетела, Аргентина была близка к провалу. На ЧМ-2018 все возможно?

– Действительно, это еще раз доказывает, что непобедимых команд нет. Мы верим, что можем пройти Испанию.

– Ждете мощную поддержку «Лужников»?

– За нас будет болеть вся страна. Мы это видим и понимаем.

– Удается ли посмотреть какие-то матчи чемпионата мира?

– Да, мы смотрим футбол. Мы же живем здесь и есть свободное время.

– Какой матч понравился?

– Португалия – Испания.

– Что перед тренировкой сказал Гус Хиддинк?

– Он просто поприветствовал всех, отметил, что рад видеть.

– Открыл секреты, как побеждать Испанию?

– Пожелал показать лучший футбол своей жизни.