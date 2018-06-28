Марио Фернандес: Испанию уважаем, но не боимся
Пока защитник сборной России Марио Фернандес шел к тому месту, где игроки отвечают на вопросы, он успел накоротке пообщаться чуть ли не со всеми испаноязычными журналистами.
– Что вы думаете о матче с Испанией?
– Да, мы проиграли последний матч Уругваю 0:3, и ничего не изменилось. Теперь нас ждет сильная испанская команда, которую мы уважаем, но не боимся.
– Как вы считаете Испания была одной из самых слабых команд в группе В?
– Нет, в ней отличные футболисты и они заставили уважать себя.
– Каково психологическое и физическое состояние сборной России?
– У нас была отличная подготовка. Сначала занимались в Австрии, потом – в Москве. К плей-офф подходим сильными и уверенными в себе. Мы готовимся показать свой максимум, чтобы вернуться в свои клубы как можно позже.
– Видите ли вы прогресс Александра Головина?
– Да, мы с Сашей давно играем в ЦСКА. Это – большой игрок и у него хорошее будущее. У него есть все, для того, чтобы заиграть на более высоком уровне.
– Может ли матч с Испанией стать для него определяющим для выбора нового клуба?
– Это важная игра для всех, в том числе и для него.
– Какая линия сборной Испании – самая сильная?
– Здесь нет слабых мест. Но мы все равно рассчитываем на победу.
– Германия вылетела, Аргентина была близка к провалу. На ЧМ-2018 все возможно?
– Действительно, это еще раз доказывает, что непобедимых команд нет. Мы верим, что можем пройти Испанию.
– Ждете мощную поддержку «Лужников»?
– За нас будет болеть вся страна. Мы это видим и понимаем.
– Удается ли посмотреть какие-то матчи чемпионата мира?
– Да, мы смотрим футбол. Мы же живем здесь и есть свободное время.
– Какой матч понравился?
– Португалия – Испания.
– Что перед тренировкой сказал Гус Хиддинк?
– Он просто поприветствовал всех, отметил, что рад видеть.
– Открыл секреты, как побеждать Испанию?
– Пожелал показать лучший футбол своей жизни.