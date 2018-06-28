В сборной Германии произошла несовместимость нового поколения, которое победило в прошлом году на Кубке конфедераций, и условными стариками, которые уже пресытились победами. У Мюллера. Озила, Хедиры и далее по списку, уже не горят глаза. А Лев так и не определился, на кого сделать ставку – на молодежь или «стариков». Он решил соединить эти два поколения: мол, молодежь, голодная до побед, зажжет стариков. Но этот микст не сработал.

В мае я побывал в Германии. Мне удалось посмотреть финал Кубка страны, который проходил на Олимпийском стадионе в Берлине. Играла звездная «Бавария» и скромный «Айнтрахт», занявший в чемпионате 8-е место. «Айнтрахт» выиграл 3:1. Я увидел, что эта звездная «Бавария» закончилась. Команде нужна свежая кровь, а эту страницу нужно перевернуть. Интересно, что вся Германия болела за «Айнтрахт». Во всяком случае, у меня создалось такое впечатление.

Возвращаясь к сборной, молодым не удалось вдохнуть в стариков свежую струю. Да и Лев и не сильно им доверял. Например, Брандта выпускал всегда в концовке. И возникает вопрос: когда немцы упустили момент, чтобы провести смену поколений? А что момент был упущен, это без сомнения.

Мы долго брали пример с немцев, изучали их программы развития футбола. Но сейчас Бундестим впервые в истории не вышла из группы на ЧМ, а Россия вышла. Хотя это звучит смешно, но получается, что теперь немцы должны изучать наш опыт.

Немцы подошли к чемпионату в плохом физическом и плохом психологическом состоянии. Лев на вопрос о возможной отставке сказал, что нужно все тщательно проанализировать, и он должен подумать, что будет делать дальше.

Конечно, немцев будет не хватать. Но нельзя передерживать состав. Они столько повыигрывали, что на новые подвиги их трудно было вдохновить.