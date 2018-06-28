Сборная Германии стала главным героем всех мировых СМИ после своего разгромного поражения в матче со сборной Южной Кореи. «Советский спорт» собрал самые интересные реакции зарубежных изданий.

Kicker, Германия

​«Безликая и беспомощная игра в матче против Кореи – бесславный конец эпохи побед немецкого футбола. Поколение Нойера, Боатенга, Хуммельса, Хедиры, Озила, Мюллера и Кросса ушло. Необходимы срочные перемены. Вполне возможно, что это касается и Йоахима Лева. Его взмыленный тренерский штаб не смог придумать ничего для того, чтобы одолеть Мексику».

Deutshe welle, Германия

«Что ж, это невероятно! Германия стала очередной жертвой проклятия чемпионов мира. На последних пяти турнирах в четырех случаях действующий обладатель трофея не выходил из группы…По окончании матча камера выхватила скамейку запасных сборной Германии. Футболисты устремили пустые взгляды куда-то вдаль и молчали».

Mirror Sport, Великобритания

«Выступление сборной Германии на чемпионате мира закончилось не предсмертным криком погибшего героя, а жалким хныканием обиженного ребенка. Бывают вещи насколько апокалиптические, что их нельзя представить без ужасающего грохота. Однако в данном случае мы имеем дело с исключением. Германия покинула мировое первенство без пыли и шума».

El Mundo Deportivo, Испания

«Футбольная история навсегда сохранит в памяти этот день. Германия, одна из величайших команд в мире, так много раз восстававшая буквально из пепла, породившая главный мем мира спорта о том, что побеждают всегда немцы, рухнула. Это одна из самых величайших футбольных катастроф. Это исторический капут».

France Football, Франция

«Это какая-то фантастика. Действующий чемпион проигрывает азиатской сборной и прекращает борьбу уже на стадии группового этапа. Об этом не забудут никогда».

La Gazzetta dello Sport, Италия

«Германия едет домой. Проклятие мундиаля, когда действующий чемпион не выходит из группы, сделало свое дело. Южная Корея безжалостно ликвидировала команду Лева… Мячи корейской сборной сбили чемпионскую корону с головы команды Лева. Немцы едут домой зализывать страшную рану. Футбольная Германия объявила дефолт».

The New York Times, США

«Германия стала очередным чемпионом, который вылетел с чемпионата мира, так и не сумев выйти из группы. Это часть тенденции последних чемпионатов, но определенно не часть плана Германии».