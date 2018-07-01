ВРАТАРИ

Игорь Акинфеев – 6,17*/Давид Де Хеа – 5,17

В первых матчах у голкипера сборной России было непривычно мало работы, но с той, что возникала, он справлялся уверенно. Частично виноват лишь в голе Суареса – не дотянулся до мяча, пущенного со штрафного во «вратарский» угол.

Выступил соавтором Криштиану Роналду, выпустив мяч после его удара за линию ворот. Затем играл надежнее, в матче с марокканцами ликвидировал выход один на один, но надежности и уверенности в себе на этом чемпионате не излучает.

Итог: РОССИЯ +

* по оценкам «СС»

ЦЕНТР ОБОРОНЫ – АТАКА

Сергей Игнашевич – 6,50/Диего Коста – 6,67

Илья Кутепов – 6,17

Наши защитники почти идеально отыграли два матча, но в третьем на высоком уровне остался только Игнашевич, а Кутепов не обошелся без ошибок. В противостоянии с Костой сложно придется обоим. Испанский форвард здорово работает с мячом на скорости – в этом компоненте с ним не справиться. Уследить за Костой вблизи ворот, а тем более – противостоять, когда он выходит на ударную позицию, тоже тяжело: испанский форвард гораздо расторопнее россиян, каждый момент доигрывает до конца и умеет уходить из-под опеки. Коста – главный козырь испанцев в предстоящем матче.

Итог: ИСПАНИЯ ++

Артем Дзюба – 6,83/Жерар Пике – 4,83

Серхио Рамос – 5,17

По оценкам на ЧМ-2018 Дзюба намного превосходит испанскую пару защитников, но объективности ради здесь нужно учитывать и класс игры как таковой. Тотального преимущества на втором этаже над Рамосом у него не будет, разболтать Пике в десяти метрах от ворот тоже не так просто, как любого из египтян. Но на стороне Артема небывалый боевой настрой, а его пробивная мощь гораздо выше, чем у марокканцев, несколько раз оставлявших в дураках звездный испанский дуэт.

Итог: РОССИЯ +

ФЛАНГИ

Марио Фернандес – 6,67/Жорди Альба – 6,33

Александр Самедов – 5,67/Иско – 6,83

Многое в этой встрече зависит от способности Самедова загрузить Альбу оборонительными делами и помешать ему беспрестанно носиться в атаку. Иначе Фернандесу придется очень нелегко. Он и так-то нахлебается в противостоянии с Иско, а если к нему еще и Альба присоединится… С другой стороны, Марио наверняка получит несколько возможностей привычно прорваться по флангу до линии ворот – Иско часто увязает в атаке и может не успеть вернуться. А страхующего Рамоса можно переигрывать быстрым перепасом с тем же Самедовым и Головиным.

Итог: ИСПАНИЯ +

Юрий Жирков – 6,00/Дани Карвахаль – 5,50

Денис Черышев – 6,50/Давид Сильва – 6,0

Кому, как не Черышеву, знающему испанцев до кончиков волос, выступить главной ударной силой нашей команды в этой встрече? С Карвахалем они долго играли вместе, Денис наверняка изучил его слабости. Опытный Жирков, если он будет здоров, в свою очередь, сможет сковать Сильву. В общем, на левом фланге наша команда, если будет играть правильно и смело, сможет доминировать.

Итог: РОССИЯ +

СЕРЕДИНА ПОЛЯ

Александр Головин – 7,25/Андрес Иньеста – 6,33

Юрий Газинский – 5,83/Серхио Бускетс – 6,33

Роман Зобнин – 5,56/Коке – 5,50

Опорная зона у испанцев сильнее, причем Бускетс уже проявил себя на ЧМ не только в разрушении, но и организатором атак, деятельно поучаствовав в обоих голах Косты португальцам. Головин найдет в его лице гораздо более искусного и ловкого оппонента, чем аравийцы с египтянами. Иньеста, даром, что постарел, по-прежнему проявляет былое мастерство, и Зобнину придется потратить на его опеку почти все игровое время. В этой зоне, скорей всего, будет заведомый перевес в классе и мастерстве в пользу испанцев.

Итог: ИСПАНИЯ +