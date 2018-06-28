Казалось, что времена фразы «В СССР секса» давно канули в Лету, умерев вместе со страной, их породившей. Мы при этом как-то плодились и размножались, но само слово «секс», как и вообще свободные отношения, считалось чем-то табуированным.

Между тем негативная реакция немалой части общества на поведение девушек, в эти футбольные дни позволяющих себе шалости с иноземными болельщиками, показывает, что с тех пор в сознании многих ничего не изменилось.

«Неужели русская женщина не понимает, что чем меньше у нее будет мужчин, тем более здоровое потомство она родит?» – вопрошает вовсе не старый ренегат-депутат, живущий в своей параллельной реальности, а вполне себе молодой и адекватно выглядящий футбольный болельщик.

Сейчас даже не хочется рассуждать о том, что подобные рассуждения очень часто свойственны людям, которые и сами не прочь пошалить во время какого-нибудь отпуска. Особенно где-нибудь за границей. Потом еще хвастаются друзьям про экзотику. А вот женщине – ни-ни! Нельзя! Ей же еще русских богатырей рожать!

Женщина в сознании многих пригодна, кроме рождения богатырей, только для того, чтобы ждать мужа с работы и готовить ему щи-борщи. В итоге мы готовы укутать наших красавиц в паранджу, сотканную из лицемерия, лжи и абсолютно средневековых предрассудков.

В стране в эти дни проходит настоящий карнавал – карнавал футбола, карнавал свободы, любви, страсти, секса, молодости. Все это переплетено неразрывно. Каждый имеет право на свой собственный выбор. Одна из газет, опубликовавшая крайне вредный отзыв под красноречивым названием «Поколение шлюх», поступила, мягко говоря, некрасиво. Не потому, что слово некрасивое – у нас вон, на Первом канале теперь в прямом эфире матерятся по поводу футбола, и ничего – работают дальше.

Слово «шлюхи» употребили по отношению не к тем, кто собрался на Никольской, хотя и там это слово неуместно, а по сути, ко всей стране.

Это ведь наши мамы и бабушки шли в 1957-м, во время Фестиваля молодежи и студентов, на московские улицы знакомиться с иностранцами – гости эти тогда были глотком свежего воздуха, тоже своего рода праздником свободы. Потом, в 1958-м, были уже «дети фестиваля». Наверное, в чьем-то восприятии – плоды позора, а для своих мам – воспоминания о счастье и любви. Пусть краткосрочной любви, но это был сознательный выбор свободного человека.

И вот сейчас называть шлюхами тех, кто окунает свою молодость в этот вихрь страсти – как минимум низко.

У нас в редакции была поначалу шутливая идея сделать своего рода рейтинг доступности болельщиц по городам чемпионата. Сейчас, наверное, откажемся от этой идеи, чтобы не приклеивать ярлыки к городам. В конце концов, у каждого журналиста – своя личная история, и нет, наверное, нужды из сравнивать.

Тем более сваливать сейчас все это разом в бурление страстей по поводу секса на Никольской совсем не хочется.

Карнавал – место, где тебе позволено многое. Потом все они все повзрослеют, станут серьезнее, а может быть даже так же будут ворчать по поводу более молодых: мы вот, мол, такого себе не позволяли...

Как в советской киноклассике: «Боже, каким скучным и правильным я стану»...

Ваше время, пока вы не стали «правильными». Отрывайтесь на все сто и никого не слушайте. Потому что вы – поколение футбольного карнавала. У каждого есть право на счастье. И футбол – это ваша Сенатская площадь, а карнавал этот – шанс вырваться из мрака средневековых предрассудков.