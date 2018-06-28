Ну вот мы и подошли к самому интересному. Групповой раунд чемпионата мира закончен, теперь настало время плей-офф. Очень часто говорят, что Россия – страна крайностей. Стоит отметить, что эта присказка применима и к ЧМ, который проходит в нашей стране.

Вы просто посмотрите на сетку плей-офф! Португалия, Франция, Аргентина, Бразилия, Бельгия – в верхней части сетки. Россия, Швеция, Швейцария, Дания – в нижней. Из серьезных команды здесь только Испания, Англия, да Хорватия. И то, если испанцы справятся с нашей сборной в 1/8 финала, уже в следующей стадии с большой долей вероятности столкнутся с горячими хорватами.

Главный тренд этого чемпионата мира заключается в том, что абсолютно все фавориты выглядят крайне неубедительно. Причины у всех разные. Бразилия слишком зависима от Неймара, который не до конца восстановился после травмы, в сборной Аргентины вообще творится полный беспредел – перед решающей встречей против Нигерии игроки сами определяли стартовый состав и схему, по которой сыграют. Разумеется, выбор был сделан в пользу удобных для Лео Месси 4-4-2.

Немцы доигрались из-за упрямства Йоахима Лева и дикой самоуверенности. Вместо них теперь в нижней сетке плей-офф Швеция. У Франции потрясающее поколение, но нет настоящего лидера и ментальности победителей. Кроме того, Дидье Дешам постоянно перестраховывается и даже с таким сумасшедшим составом донельзя упрощает игру.

Что касается Португалии, то эта команда демонстрирует примерно тот же футбол, что и на победном для нее Евро-2016, но, кажется, стала еще более ориентирована на Криштиану Роналду. Да, он вытащил сборную на ЧЕ, но тогда он был на два года моложе, а уровень соперников пониже. Здесь уже в первом раунде против него будет Уругвай, который защищается лучше всех на турнире и обладает опаснейшими стандартами.

Также одной из причин не самого впечатляющего перфоманса фаворитов на групповой стадии можно считать то, что эти команды привыкли набирать форму по ходу турнира. Некоторые приехали в Россию под нагрузками, ни одна из перечисленных выше сборных не показала своего функционального максимума.

А тут еще и жара, которая установилась в большинстве городов России. В таких условиях преимущество получили команды, которые приехали биться с первых матчей на максимуме. Благодаря этому в плей-офф проползла Япония и буквально чуть-чуть не хватило мощным и мускулистым сенегальцам – от матчей на вылет их отделил один угловой в игре против Колумбии.

Те же шведы, которых все называют главной сенсацией чемпионата мира, демонстрировали прекрасное командное движение. В последнем матче группового раунда они просто растоптали Мексику, выиграв все ключевые единоборства в +27, которые установились в день матча в Екатеринбурге.

И что-то подсказывает, что подобные неожиданности на ЧМ в России мы еще увидим. Первый раунд плей-офф в нижней части сетки не впечатляет вывесками, но команды там собраны очень ровные. И даже Дания с Россией не сильно выбиваются из общего ряда. Команды Станислава Черчесова и Аге Харейде уже продемонстрировали на этом турнире хорошую тактическую выучку и способность четко выполнять тренерские установки. Хорватам с испанцами придется напрячься, ведь они получили очень неудобных стилистически оппонентов.