Территориально чемпионат мира проходит не в Сочи, а в Адлере, но это лишь административное деление. По сути, Олимпийский парк, где находится стадион «Фишт», является продолжением старого Сочи. Оценивался Сочи (Адлер) по нескольким критериям.

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ – 5/5

Если вынести за скобки федеральные Москву и Санкт-Петербург, Сочи удобен с точки зрения прибытия в город. По трассе, самолетом или на поезде – да как угодно, добраться от аэропорта/вокзала до многочисленных отелей легко и быстро. Поселившись например, на улице Цветочной, ехать на такси от адлерского ТПУ минут 12-14 от силы. Дорога поближе к стадиону займет не больше 20 минут.

ОТЕЛИ – 5/5

После Сочи-2014 регион получил шикарное наследие: спортивные объекты, окруженные десятками отелей разной степени звездности. В связи с этим не стоит заморачиваться с поиском непонятных квартир поближе к стадиону, комфорт получит каждый болельщик. Большое количество отелей тоже не может не радовать, цены за номер в разы дешевле, чем в Самаре, Казани, Нижнем Новгороде. А это такой же «город шести матчей».

ТУРИЗМ – 5/5

Сочи издревле стоял на трех китах: шашлыках, вареной кукурузе и катании на банане. А тут еще и дополнительный приток туристов, к тому же иностранных. Сотни экскурсий, предложения сфотографироваться с обезьянкой, заплести косички, арендовать катамаран – все это скрашивает досуг перунацев, шведов и колумбийцев, все еще загорающих на берегу Черного моря. Тут, кстати, и в туалете можно расплатиться банковской картой.

Да, в связи с наплывом туристов цены взлетели в два и более раза, но людей можно понять: чемпионат мира в России возможно проходит первый и последний раз в истории.

ЦЕНЫ – 3/5

По сравнению с той же Самарой, цены в курортном Сочи зашкаливают. При этом достойный сервис получить будет сложно, в половине заведений об этике обслуживания ничего не слышали. Большинство официантов в здешних столовых, закусочных, кафе и барах не говорят по-английски, продавцы экскурсий, как и таксисты, – тоже. Это вам не мультиязычные Москва и Питер, не европейский Калининград.

Сочи (в данной ситуации Адлер) клевый, а во время ЧМ так вообще. Искренне считаю, что это лучший город турнира по совокупности факторов. pic.twitter.com/Vih2DjzdOX — Konstantin Krinsky (@KostyaKrinsky) 28 июня 2018 г.

КЛИМАТ/ПОГОДА/ГЕОРГАФИЯ – 5/5

Что может быть лучше южного приморского города с влажным субтропическим климатом? Для футбола жарковато, но для досуга до матча и после – в самый раз. Летом здесь практически не бывает дождей, а разогретый до 30 с лишним градусов воздух не душит, как в средней полосе России. На пляжах Сочи и Адлера до сих пор много болельщиков – преимущественно из Южной Америки – но скоро они покинут эти края и им на смену приедут культурные японцы и либо буйные англичане, либо веселые бельгийцы.