ДО МАТЧА

Противостояние самых результативных команд ЧМ ждали с нетерпением. Ждали очной дуэли Харри Кейна и Ромелу Лукаку за первенство в снайперской гонке. У первого – пять голов, у второго – четыре.

Но тренеры выставили экспериментальные составы. Пусть честолюбивые дублеры выявляют сильнейшего в группе G. Наставник англичан Гарет Саутгейт выпустил восемь свежих игроков, его бельгийский оппонент Роберто Мартинес – и вовсе девять.

Поскольку у соперников равенство по набранным очкам и разнице забитых и пропущенных мячей, победителя группы мог определить рейтинг fair play. Перед стартовым свистком он был на один балл лучше у родоначальников футбола, получивших за первые два матча две желтые карточки против трех бельгийских.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Получив к 33-й минуте два предупреждения, бельгийцы еще ухудшили шансы на победу группе. Опасных моментов в первой половине соперники не создали. Вратари редко вступали в игру. Запомнился плотный удар издалека Юрии Тилеманса, мяч не без труда парировал Джордан Пикфорд. А вскоре он же в борьбе со своими защитниками едва не запустил мяч себе в ворота, но партнер выбил его с ленточки.

Где-то с середины тайма трибуны арены в Калининграде начали свистеть. Болельщики жаждали зрелища, а получили тихое противостояние резервистов. Некоторые фанаты со скуки даже задремали.

Арбитр из Словении Дамир Скомина даже не стал добавлять к 45 минутам тайма ни единой секунды. Что для этого чемпионата само по себе аномально.

ВТОРОЙ ТАЙМ

На 51-й минуте не самый яркий форвард «Реал Сосьедад» Аднан Янузай классным обводящим ударом в дальнюю девятку нарушил тягостное равновесие. Защитник Дэнни Роуз, похоже, так и не поверил в дерзкий замысел бельгийца и пассивно пласировался перед мячом.

Нет, поражение не было в планах англичан. Они завелись. Зашумели трибуны. На лавке начал зашнуровывать бутсы кадровый капитан Кейн.

На 66-й минуте роскошный момент сравнять счет упустил Маркус Рэшфорд, которого пасом из глубины вывели один на один с Тибо Куртуа. Однако бельгийский капитан (в этом матче) кончиками пальцев задел мяч, летевший в угол ворот, и перевел его на угловой.

На 75-й минуте на поле вышел их кадровый капитан – Венсан Компани. Кейн же по-прежнему мариновался на лавке. На усиление атаки англичан неожиданно был брошен Дэнни Уэлбек. Но не помог.

Родоначальники футбола имели шанс уйти от поражения, бельгийцев выручил вездесущий Маруан Феллайни, отбив летевший в ворота мяч. Мог он и забить, но перед финальным свистком промахнулся с козырной позиции.

Бельгия заняла первое место в группе и в 1/8 финала встретится с Японией. Англичан ждет Колумбия.

Англия – Бельгия – 0:1 (0:0)

Гол: Янузай, 51

Англия: Пикфорд, Джонс, Стоунз (Магуайр, 46), Роуз, Кэйхилл, Дайер, Лофтус-Чик, Делф, Александер-Арнолд (Уэлбек, 79), Варди, Рэшфорд

Бельгия: Куртуа, Шадли, Боята, Вермален (Компани, 74), Дембеле, Дендонкер, Азар, Феллайни, Янузай (Мертенс, 86), Тилеманс, Батшуайи

Предупреждения: Тилеманс, 19; Дендонкер, 33