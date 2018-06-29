Легендарный гандбольный тренер – о своих впечатлениях от чемпионата мира по футболу и ожиданиях от матча Испания - Россия.

«ЧТО ДАНО МЕЛКИМ - ВЫСОКИМ ДОСТАЕТСЯ С ТРУДОМ»

- Вы как в футболе: болельщик с детства или смотрите только крупные турниры?

- Как и к любому спорту, к футболу отношусь с интересом. Сейчас стараюсь по максимуму матчей посмотреть по телевизору. И, считаю, что чемпионат мира мы пригласили в страну не зря, вне зависимости от выступления нашей сборной. Прямую выгоду посчитать сложно, но шаг с точки зрения развития спортивных объектов сделан важный.

- Думаете, против Испании нет шансов?

- Я верю, что, когда человек бьется – то обязательно придет результат. Если мы будем выкладываться, полностью отдавать себя, а вдруг еще и поведем в счете и поймаем кураж, то, почему не пройти дальше? Хотя по техническим характеристикам испанцы нас, безусловно, превосходят. Я же все-таки смотрю, как тренер, пусть и по другому виду спорта. С позиционным нападением, с обработкой есть проблемы. И вообще технического брака многовато.

- Но самоотдача может все перевесить?

- И немного везения. Все говорят: «Талант, талант, талант». А надо еще работать и биться.

- Почему-то догадываемся, кто ваш любимый игрок в сборной.

- Самый высокорослый (смеется). Артем Дзюба, конечно. Федор Смолов неплох, Денис Черышев.

- На Дзюбу и подумали.

- Парень ростом выше метр девяносто - и с такой антропометрией надо еще уметь ноги переставлять. Что дано более мелким – высоким достается с трудом. Артем – молодец.

- Забьет испанцам?

- По мне пусть все по очереди забьют.

«КАК АРГЕНТИНА БИЛАСЬ С НИГЕРИЕЙ - ПЕСНЯ!»

- Станислав Черчесов вам себя не напоминает по жесткой, авторитарной манере поведения?

- Я не знаю, откуда пошло, что гандболистки меня боятся.

- Они сами в интервью говорят.

- Никто в наше время никого не боится. Ни гандболистки, ни футболисты тем более. Этот авторитарный стиль уже давно не проходит, он остался в прошлом. Думаю, Черчесов со мной согласится.

- Слышали, что бразильцы остановили свой выбор для базирования на сочинском «Юг Спорте» после того, как узнали, что ваши гандболистки там готовились к золотому Рио-2016?

- (Смеется.) Не знал о таком. 14 июля поедем туда снова, так что, может, с ними еще там и встретимся.

- Теперь, может, за Бразилию будете болеть чуть больше?

- Какой-то любимой команды из зарубежных у меня не было никогда. Но, конечно, удивляет, когда вылетают немцы. Казалось, они, как на прошлом чемпионате, раскачаются и всех победят, а вон как вышло. Еще мне очень импонирует Португалия. Точнее один человек, который играет и на команду, и на себя. Талант есть талант, его портвейном не зальешь.

- Значит, Криштиану Роналду ставите выше Лионеля Месси в самом главном футбольном споре?

- Совсем нет. Как Аргентина билась с Нигерией… Песня! Кость в кость, искры летели. Вот такие матчи я очень люблю. А как не восхититься Кореей? Вот. Спорт – есть спорт, и мяч круглый. Футбол развивается на всех континентах, скоро сборная Антарктиды на чемпионат мира приедет. Поэтому, кто сильнее сейчас, судить не возьмусь. Все подравнивается.

- На стадион выбраться не планируете?

- Наверное, нет.

«ВЫ СКОРО РАЗМНОЖАТЬСЯ БУДЕТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ»

- Раз смотрите по телевизору, не можем не спросить об околофутбольных ток-шоу, которые раскритиковал комментатор Геннадий Орлов.

- Увы, но искренности там действительно мало. Слишком все искусственно. Получается все слишком навязчиво. Я когда-то смотрел передачи Андрея Малахова, а теперь уже стал переключать или звук выключать. Больше новостные программы смотрю.

- Там такие темы обсуждают горячие. Как русские девчонки вешаются на иностранных болельщиков. Интернет бурлит.

- До этого никогда не висли? Просто столько внимания никто не обращал. В 90-е годы мы все подраспустились, чего теперь орать? Как-то смотрел передачу, которую вела Татьяна Навка. Она спрашивает у девочки: «Кем вы хотите стать?». Та отвечает: «Похожей на вас». Навка спрашивает: «Фигуристкой и чемпионкой?». Ага. А девушка: «Нет. Удачно выйти замуж». Так что, о чем тут говорить. К чему пришли – к тому пришли. Давайте, выпутываться, а не обсуждать. У нас в Краснодаре понастроили площадок, спасибо огромное. Только я утром гуляю с собакой - а площадка пустая. Бегают два деда-старпера и бабушка с костылем. А площадка-то открыта для всех: приходи играй. Когда такое было?

- Победим Испанию - и, может, перестанут пустовать?

- Да. Пусть играют в Смолова и Дзюбу, как мы играли в Михайлова, Петрова и Харламова в детстве. У нас на Кубани и льда-то не было, тем не менее, делали клюшки из штакетин. Мы на них росли. В Яшина играли. Вот кто должен быть кумиром. Да вот сейчас у молодежи они немножко другие. Сидят в своих телефонах дурацких, даже за обедом не могут оторваться. Я своим гандболисткам даже говорю: «Вы скоро размножаться будете по телефону».