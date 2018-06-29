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11:40

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Евгений Ловчев: У ребят уникальная возможность – вписать свои имена в историю

Полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает AS, «Манчестер Юнайтед» хочет усилить среднюю линию. Тони Кроос станет отличным партнером Поля Погба. Сумма отступных за немецкого полузащитника составляет 500 млн евро, поэтому «Реал» не верит в возможность перехода футболиста.

На счету 28-летнего Крооса в минувшем сезоне пять голов и 10 результативных передач в 43-х матчах за «Реал». Полузащитник со сборной Германии покинул чемпионат мира на стадии группового этапа.

11:30

Сегодня на чемпионате мира выходной. Матчей нет. Но из стана команд-участников турнира появляются новости.

Как завершится матч Испания – Россия?
даты проведения: 26.06.2018 г. – 01.07.2018 г. Обсудить

 

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