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11:40

Полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает AS, «Манчестер Юнайтед» хочет усилить среднюю линию. Тони Кроос станет отличным партнером Поля Погба. Сумма отступных за немецкого полузащитника составляет 500 млн евро, поэтому «Реал» не верит в возможность перехода футболиста.

На счету 28-летнего Крооса в минувшем сезоне пять голов и 10 результативных передач в 43-х матчах за «Реал». Полузащитник со сборной Германии покинул чемпионат мира на стадии группового этапа.

11:30

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