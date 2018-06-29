В последний день групповых турниров англичане и бельгийцы сыграли между собой вторыми составами, а японцы вышли в плей-офф по рейтингу fair play.

Сборные Японии и Сенегала, подошедшие к заключительному туру с абсолютно идентичным числом очков, забитых-пропущенных мячей и с ничейным результатом личной встречи, были последними представителями Азии и Африки, сохранявшими шансы на выход в 1/8 финала. Заочное состязание во вчерашних матчах с поляками и колумбийцами соответственно (по 0:1) не поколебало этого статус-кво, и решающим показателем в пользу команды с желтого континента стало меньшее количество желтых карточек. Будь они черного цвета, удача, видимо, оказалась бы на африканской стороне.

ЖРЕБИЙ ЛУЧШЕ FAIR PLAY

На последних минутах японцы откровенно тянули время, катая мяч туда-сюда по свою сторону от центральной линии. Это вызвало массу критики, которая в свою очередь вызывает откровенное изумление. Словно все вокруг только что на свет народились. Позвольте, господа! Какой бы ни была очередность дополнительных показателей для таких ситуаций, игры на удержание счета здесь не избежать. Хоть по желтым карточкам судите, хоть по розовым магнитикам, хоть по серо-буро-козявчатым конфетти. Неужели не ясно?

Стоит ли так выделять в регламенте число нарушений? Ну, это политика, вы же понимаете. Мол, мы за чистый футбол и за все хорошее против всего плохого.

По идее, можно распределять места по результатам команд в отборочном турнире. Однако его формулы в разных регионах настолько отличаются, что привести все к общему знаменателю нелегко. Процент набранных очков? А как тогда быть со стыковыми матчами «дома-в гостях», где победа в одной игре ничего не значит?

Парадокс, но единственным средством от прогулочного антифутбола на вчерашне-японский манер является… жребий. Да-да! Знай азиатская сборная, что ни в какой плей-офф при текущем результате она еще не выходит, это, думаю, резко отбило бы у нее охоту валять дурака на волгоградском газоне. Кстати, нынешний регламент возможность жеребьевки тоже предусматривает – если рейтинг fair play тоже одинаковый.

УБРАТЬ СУПЕРМАТЧИ ИЗ ПОСЛЕДНЕГО ТУРА

Такое могло случиться в случае ничьей в матче Англия – Бельгия, получи британцы на один «горчичник» больше. И ведь эти команды в плей-офф-то уже вышли досрочно. Они делили лишь первое-второе места в группе и, соответственно, соперников по 1/8. Давайте представим, что выбор здесь был бы не Япония-Колумбия, а, скажем, Япония-Португалия. И на Криштиану Роналду попадала бы вторая сборная из английско-бельгийского квартета.

Ну, забивать в свои ворота они, конечно, постыдились бы. Скандалу не оберешься. А вот устроить конкурс костоломов под девизом «кто получит больше карточек» - почему нет? И вроде как не придерешься: у нас яростная борьба, «фулл контакт» и все такое.

В общем, не работает эта история с fair play. Хотя Англия с Бельгией подгадывать себе выгодные места в кубковой сетке как раз не стали. Они просто усадили в запас всех ведущих футболистов и выдали легкую, полутоварищескую игру с обеих сторон. А до них на этой неделе так же ставили дублеров на последний тур французы с хорватами. Еще одна системная проблема. Не в плане справедливости – в плане зрелища. Вообразите, каким захватывающим мог бы получиться матч Англия – Бельгия с участием всех сильнейших игроков?

А ведь такие супербитвы на этом чемпионате уже были. Умопомрачительные 3:3 между Испанией и Португалией. Или Хорватия – Аргентина, пусть там дело и закончилось разгромом одной из сторон. Просто такие матчи надо проводить раньше - не в последнем туре, где из-за борьбы за плей-офф интриги все равно будет достаточно. Специально посмотрел: и англичане с бельгийцами, и испанцы с португальцами, и хорваты с аргентинцами при жеребьевке ЧМ-2018 «сеялись» согласно рейтингу ФИФА в двух верхних «корзинах». Надо просто усовершенствовать процедуру жеребьевки календаря – и дело в шляпе.

Хотя в нашей группе «сеянными» вообще-то были Россия (хозяева, пусть и в рейтинге низко стоим) с Уругваем. Х-м… Поди угадай, как все сложилось бы, играй мы с ними не в последнем туре, уже имея в кармане путевку в плей-офф, а в матче открытия…