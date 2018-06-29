Вы наверняка помните шикарное граффити Криштиану Роналду в Казани, сделанное в прошлом году к старту Кубка Конфедераций рядом с отелем «Рамада», где тогда поселилась сборная Португалии. Так вот, на него было совершено покушение. Дело в том, что сборная Аргентины вышла в плей-офф чемпионата мира на Францию и проведет этот матч в Казани, где существует всего два отеля для команд. Французы заранее забронировали гостиницу «Мираж», в которой жили на старте турнира, аргентинцам досталась «Рамада», окна которой смотрят на граффити Криша.

Вот это ирония. Лео Месси проснется в день игры и увидит в окне огромный портрет своего главного антагониста. Да, оба отрицают факт какого-либо соперничества, но лидер аргентинцев не стал мириться с перспективой несколько дней лицезреть довольное лицо португальца и попросил либо закрасить граффити Роналду, либо дорисовать себя.

Эти разговоры дошли до мэра Казани Ильсура Метшина и сразу же начались работы по нанесению портрета Месси на стену соседнего с «Рамадой» здания. В Казани любая инициатива властей исполняется неукоснительно и без проволочек. При этом Криша закрашивать не стали. Лео должны поселить в номер, окна которого выходят на другую сторону.

Граффити с изображением лидера аргентинской сборной рисовали вчера больше семи часов, но с наступлением темноты работы прекратили. Прямо сейчас лик Месси активно дорисовывают. Говорят, что к приезду звезды успеют.

Полиция уже оцепила отель «Рамада», а у его входа начали скапливаться фанаты. Ждать им придется долго, сборая Аргентины приедет не раньше 16 часов по московскому времени. С утра команда Хорхе Сампаоли провела открытую тренировку на своей базе в Бронницах и после обеда вылетит в Казань, где по приезду тренер даст пресс-конференцию. На поле «Казань-Арены» Аргентина выйдет завтра – на разминку перед игрой 1/8 финала ЧМ против Франции.