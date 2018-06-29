Наша национальная команда провела в Новогорске предпоследнюю тренировку перед игрой 1/8 финала ЧМ-2018 с Испанией.

Вратарская бригада сборной – Игорь Акинфеев, Андрей Лунев и Владимир Габулов - вместе с тренером вратарей Гинтарасом Стауче вышли на разминку за 20 минут до официального начала занятия. Потом медленно подтянулись полевые игроки. На этот раз после выздоровления Александра Ерохина команда тренировалась в полном составе. Возвращение в строй нашего полузащитника, который не провел на ЧМ-2018 ни одной минуты, как показалось, гораздо больше интересовало испанскую прессу. Корреспонденты мгновенно начали строчить молнии в свои издания.

Испанских журналистов с каждым днем становится все больше. В пятницу, как показалось, они по численности даже превзошли российских коллег.

Испанцы очень легко рассказали то, что знают только они:

1) их сборная прилетает 29 июня вечером;

2) команда поселится в отеле «Красные холмы» на Павелецкой

3) тренировка испанцы предварительно назначили в субботу на 11.00 в «Лужниках».

Журналисты с Пиренейского полуострова, а также примкнувшие к ним бразильцы снимают каждую секунду тренировки. Привыкли так.

Россияне же постоянно ищут отличия от предыдущих занятий. Вот ворота поставили на центральную линию поля и обильно поливают поляну во время разминки – значит, делаем вывод, будет двусторонняя игра. Она точно не помешает. До матча с Испанией осталось чуть больше двух суток.

В субботу сборная потренируется в Новогорске, а в воскресенье – игра, которая может помочь ее участникам войти в историю.