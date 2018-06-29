«Советский спорт» узнал, что пишут в иностранной прессе о последних матчах группового этапа и предстоящих играх плей-офф.

ОБ АНГЛИИ

LA REPUBBLICA (ИТАЛИЯ)

Это была игра расчетов. Борьба не за победу, а за меньшее количество предупреждений и травм, которые так могут осложнить жизнь в плей-офф… Но, несмотря на свист трибун в какой-то момент встречи, нельзя сказать, что Бельгия и Англия совсем не старались. Просто игроки оказались заложниками тренерских установок. В итоге все решилось в пользу Бельгии. Ей достался и гол, и победа, и звание лучшей команды в группе. А заодно – и попадание в сильнейшую половину плей-офф. Англия, хоть и проиграла, теперь получит более легкую часть сетки (хотя встреча с Колумбией простой точной не будет!), а заодно – и дополнительный день отдыха. Который ей, похоже, пригодится – уж больно вялыми и мягкими смотрелись англичане в последнем туре группового раунда.

THE GUARDIAN (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

В странной, малопонятной ночи Англия добралась до Калининграда, чтобы провести затем невнятный матч с бельгийцами. И эта встреча вызывает беспокойство – словно команда сняла ногу с педали газа, прикрыв заслонку дросселя и сбавив обороты… Плохой симптом перед плей-офф. Тем более – перед встречей с Колумбией. Вот от кого точно приходится ждать запредельных скоростей!

DAILY MAIL (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

Англия ничем не впечатлила в матче Бельгией, но в этом и была задумка! Умный ход Саутгейта – зачем выкладываться прямо сейчас? Можно, конечно, было бороться за победу, но главное будет в плей-офф. А в плей-офф у Англии теперь – самая легкая часть сетки, никакой Бразилии до финала и никакой Испании – до полуфинала… Осталось лишь Колумбию пройти.

THE TIMES (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

Это поражение – на самом деле, тревожный звонок. Англии пора просыпаться. Ведь все, что видели сквозь сонные глаза наши болельщики – что арсенал действий команды вовсе не столь богатый, как мы думали! Не хватает творчества в центре поля, не хватает мысли в движении мяча и слаженных действий в защите… И если проигрыш Бельгии сам по себе был не страшен, то о возможном поражении в плей-офф так сказать не получится! А Колумбия – очень опасный соперник.

О ЯПОНИИ

EL MUNDO (ИСПАНИЯ)

Игру в Волгограде можно было назвать жаркой разве что из-за погоды – воздух прогрелся до 36 градусов. В остальном происходящее на поле ничем не впечатляло. Поляки, досрочно расставшись с надеждой на плей-офф, искали хоть какой-то повод для гордости и все-таки смогли его найти – в виде гола на 60-й минуте. После чего японцам пришлось посматривать в сторону аэропорта – реально спасти ситуацию «самураям» мешала неразбериха в собственных действиях. Счастье пришло, откуда не ждали – Колумбия повела в счете против Сенегала, и эта новость заметно успокоила Японию. Польше, как оказалось, хватило и мелкого сувенира из России в виде победы с минимальным счетом (хотя Левандоски покидал и стадион, и турнир явно злым – он-то голами не отметился), так что вялое течение оставшейся части матча вполне устроило обе стороны.

О ПЛЕЙ-ОФФ И РОССИИ

GAZETTA DELLO SPORT (ИТАЛИЯ)

Рейтинг команд, попавших в плей-офф, однозначно возглавляет Бельгия! Они выиграли шесть матчей на групповых этапах подряд (включая ЧМ-2014), они одолели в последнем туре Англию, они показали красивый футбол и получили в качестве приза – Японию в 1/8 финала. Но при этом – попали в сложнейшую часть сетки и, возможно, на Бразилию в четвертьфинале… Тем не менее, у бельгийцев есть все, чтобы сделать рывок.

…16-е и последнее место достается России. В игре с Уругваем – первым серьезным соперником – российская команда выглядела, как мороженое, оставленное на жаре. Она буквально растаяла. Кто-то считает, что всему виной – Смольников. А кто-то думает, что это стратегический ход русских – усыпить бдительность перед плей-офф… Посмотрим, что будет в матче с Испанией.

THE MARCA (ИСПАНИЯ)

В субботу начнется настоящий чемпионат! Начнется настоящая борьба на поле. И откроется она действительно блестящим блюдом: матчем Франция – Аргентина. Испанцам повезло – мы оказались в другой части сетки и, возможно, выйдем в полуфинале на Англию. Хотя для начала нужно пройти Россию, а играть с хозяевами поля на таком турнире не бывает просто никогда.