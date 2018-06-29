Дзюбу любят не только российские журналисты, но и наши испанские коллеги. Пока ждали, когда форвард вернется с тренировки и ответит на вопросы, испанцы предвкушали: «О, Дзюба – такой большой. Их дуэль с Серхио Рамосом станет украшением матча Испания – Россия!»

- Вы перед чемпионатом мира произнесли пламенную речь, в которой призвали страну и прессу поддержать команду. Сейчас обстановка вокруг сборной более спокойная. Вам в какой более комфортно?

- Остановка немного улучшилась, вы правы. Мы сделали определенный скачок в игре и по результату. Болельщики ощутили радость от футбола. Это не может не радовать. Сейчас мы хотим совершить небольшое чудо и подарить людям настоящий праздник.

- Вам придется играть против сильных защитников Рамоса и Пике. Что о них думаете?

- Мы все ждем этого матча. Только в игре с лучшими можно понять свой уровень и то, над чем еще нужно поработать. Это на всю жизнь. Посмотрим, кто кого.

- В последних играх Испания была весьма уязвимой командой. Согласны?

- Испания остается топ-сборной, в которой собраны много игроков «Реала» и «Барселоны». Это говорит о многом. Сейчас нас ждет плей-офф и нет права на ошибку. Испания точно будет более сконцентрирована, чем во время группового турнира. А мы будем искать у них слабые стороны. Мы знаем, что нужно делать – терпеть, терпеть, терпеть и искать свои шансы. В этом – ключ успеха. Может быть, для Испании это рядовая встреча, но для нас это – матч жизни. Все это понимают. Мы должны «умереть» на поле и сыграть на 230 процентов возможностей. Мы живем этой мечтой и хотим показать результат, который для многих будет шоком.

- Это главная игра вашей жизни?

- Не только для меня, но и для всех футболистов. Чемпионат мира проходит в России, и мы впервые вышли из группы. Да, достигнут определенный результат. И наше поражение от Уругвая не означает, что турнир закончился. Наоборот, хотим добиться большего. Мы знаем, как играть. Спасибо Уругваю, все показал.

- Считаете себя счастливым прямо сейчас?

- Безусловно. Мы долго шли к этому и попали в сборную. С детства мечтал, чтобы вся команда пела гимн России вместе с переполненным стадионом. Прямо мурашки по коже. Это то, для чего стоит жить спортсмену.

- Известная испанская газета Marca сообщила, что их команда готовится к возможной серии пенальти и даже опубликовала список пенальтистов. Если так случится, нервы выдержат?

- Нервничать будут все. Думаю, нам немного льстят и стараются успокоить. Уверен, что вся Испания считает свою сборную фаворитом. Это как матерый опытный боксер против молодого и дерзкого.

- Как Рокки Бальбоа?

- Можно и так сказать.

- Вы видите, что вратарь Де Хеа играет очень неуверенно?

- Он тоже нервничает, но остается, наряду с Нойером одним из лучших вратарей мира. Как он сыграет, увидим в воскресенье.

- Вам помогает атмосфера базы в Новогорске, где тренировались и тренируются многие знаменитые чемпионы из других видов спорта?

- Да, конечно. Это – огромное подспорье.

- К игрокам и тренерам часто приезжают близкие и родственники. Не мешает это концентрироваться на игре?

- У нас сегодня как раз есть в плане посещение родственников. Они могут приезжать до 21.45. Думаю, два часа общения не помешает. Время для подготовки еще есть.

- Какие испанские слова знаете?

- Ола (привет), буэнас диас (добрый день). Еще матом могу, но не буду (смеется).