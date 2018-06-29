Александр Ерохин: Испанцы мне не снятся
После очередной тренировки на вопросы корреспондентов ответил полузащитник сборной России Александр Ерохин.
- Полностью оправились от травмы?
- Да, сделали небольшую паузу. Вчера занимался индивидуально, а сегодня – в общей группе.
- Напряжение нарастает с каждым часом. Испанцы говорят, что им снятся игроки сборной России, а вам соперники снятся?
- Нет. Волнение, конечно же, присутствует. Как и перед любым важным матчем.
- Присутствует ли чувство, похожее на страх?
- Его быть не может. Все-таки это – футбол, готовимся в штатном порядке.
- Ваша сборная сильно изменилась по сравнению с Евро-2016, а у Испании играют те же футболисты. Как вы готовитесь с ними сыграть? – вопрос испанского журналиста.
- Конечно, мы хотим узнать, где у соперника слабые места, изучаем тактику.
- Вратарь Де Хеа играет неуверенно. Будете пытаться забить ему дальними ударами?
- Все будет по ситуации.
- На что делает акцент главный тренер на тактических занятиях?
- Не секрет, что Испания хорошо контролирует мяч, и надо попытаться помешать им это делать.
- Есть шанс у сборной России?
- Перед началом любой встречи шансы равны.
- Часто приходится слышать, что уже сейчас сборная России выполнила программу максимум. Вы тоже так считаете?
- Такого нет. Идем от матча к матчу. Этот матч решает все.
- А ваши амбиции далеко простираются?
- Точно дальше 1/8 финала.
- Четвертьфинал? Полуфинал? Финал?
- Пока мысли только о матче с Испанией.