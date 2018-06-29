После очередной тренировки на вопросы корреспондентов ответил полузащитник сборной России Александр Ерохин.

- Полностью оправились от травмы?

- Да, сделали небольшую паузу. Вчера занимался индивидуально, а сегодня – в общей группе.

- Напряжение нарастает с каждым часом. Испанцы говорят, что им снятся игроки сборной России, а вам соперники снятся?

- Нет. Волнение, конечно же, присутствует. Как и перед любым важным матчем.

- Присутствует ли чувство, похожее на страх?

- Его быть не может. Все-таки это – футбол, готовимся в штатном порядке.

- Ваша сборная сильно изменилась по сравнению с Евро-2016, а у Испании играют те же футболисты. Как вы готовитесь с ними сыграть? – вопрос испанского журналиста.

- Конечно, мы хотим узнать, где у соперника слабые места, изучаем тактику.

- Вратарь Де Хеа играет неуверенно. Будете пытаться забить ему дальними ударами?

- Все будет по ситуации.

- На что делает акцент главный тренер на тактических занятиях?

- Не секрет, что Испания хорошо контролирует мяч, и надо попытаться помешать им это делать.

- Есть шанс у сборной России?

- Перед началом любой встречи шансы равны.

- Часто приходится слышать, что уже сейчас сборная России выполнила программу максимум. Вы тоже так считаете?

- Такого нет. Идем от матча к матчу. Этот матч решает все.

- А ваши амбиции далеко простираются?

- Точно дальше 1/8 финала.

- Четвертьфинал? Полуфинал? Финал?

- Пока мысли только о матче с Испанией.