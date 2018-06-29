Вы не поверите, но Черчесов все еще лучший!
Статистические итоги группового этапа чемпионат мира по футболу
Завершился третий тур, а вместе с ним и весь групповой этап чемпионата мира. Подводим итоги на основе наших оценок и сравниваем с показателями предыдущих планетарных форумов XXI века.
Несмотря на разгромное поражение сборной России от Уругвая, главный тренер нашей команды Станислав Черчесов сохранил лидерство по средним оценкам на турнире. Впрочем, конкуренция в тренерском цеху нынче не слишком острая. Самый-самый специалист – Йоахим Лев – турнир провалил. А борьбу продолжают даже такие чудные персонажи, как аргентинец Хорхе Сампаоли.
Ни Лионеля Месси, ни Криштиану Роналду, ни Антуана Гризманна, ни даже лучшего бомбардира ЧМ-2018 Гарри Кейна в символической сборной группового этапа не оказалось. Зато там присутствуют наши Сергей Игнашевич и Александр Головин. И кто скажет, что не по делу?
Из статистических тенденций продолжает обращать на себя внимание почти полное отсутствие нулевых ничьих, обилие автоголов, недостаток волевых побед и какое-то невероятное количество голов, забитых в компенсированное время.
Впрочем, последнее объясняется уже набившим оскомину VAR. Из-за частых остановок игры для видепросмотров судьи щедро накидывают дополнительные минуты. А скоро появится и такая вещь, как дополнительное время. Наступает самая жаркая пора – плей-офф. Значит, дефицит остросюжетных сценариев будет наверняка восполнен.
Символическая сборная группового этапа
Рейтинг тренеров
Лучшие в 3-м туре
Янне АНДЕРССОН Швеция 7,0
Эрве РЕНАР Марокко 7,0
СИН ТХЭ ЕН Корея 7,0
Оскар ТАБАРЕС Уругвай 7,0
Андерссон и Ренар разгромили прямых конкурентов, наставник сборной Кореи упаковал вещи чемпионов мира, а Ренар в матче престижа для его команды едва не проделал то же самое с экс-чемпионами.
Лучшие после группового этапа
1. Станислав ЧЕРЧЕСОВ Россия 6,83
Разобрал по винтикам двух стартовых соперников и со слабейшей по рейтингу ФИФА командой чемпионата, без звезд и почти без игроков из топ-лиг, одержал две победы с общим счетом 8:1.
2-3. Янне АНДЕРССОН Швеция 6,67
2-3. Владимир ПЕТРОВИЧ Швейцария 6,67
4. Златко ДАЛИЧ Хорватия 6,50
Рейтинг матчей
Лучший в 3-м туре
НИГЕРИЯ – АРГЕНТИНА - 7,5
Мегатриллер, в котором нашлось место и фантастике – голу Месси, и ужасам – ответному мячу нигерийцев, отправлявших Аргентину прочь с чемпионата, и драме, когда Маркус Рохо в течение нескольких минут избежал наказания за игру рукой и забил победный гол, и хэппи-энду для фаворита.
Лучшие матчи по итогам группового этапа
НИГЕРИЯ – АРГЕНТИНА 7,5
ГЕРМАНИЯ – ШВЕЦИЯ 7,5
ПОРТУГАЛИЯ – ИСПАНИЯ 7,5
ИСПАНИЯ – МАРОККО 7,0
АРГЕНТИНА – ХОРВАТИЯ 7,0
БЕЛЬГИЯ – ТУНИС 7,0
РОССИЯ – ЕГИПЕТ 7,0
ГЕРМАНИЯ – МЕКСИКА 7,0
Рейтинг голов
Лучшие в 3-м туре
1. Рикарду КУАРЕЖМА Португалия – в ворота Ирана
Получил пас на позиции правого инсайда, обыгрался в стенку с Адриеном Силвой и внешней стороной стопы уложил мяч в дальнюю девятку без шансов для великолепного Бейранванда.
2. Андре КАРРИЛЬО Перу – в ворота Австралии
После шикарной перекидки Герреро через всю штрафную исключительно точно пробил низом с лета в дальний угол.
3. Лионель МЕССИ Аргентина – в ворота Нигерии
На полном ходу принял на бедро заброс Банеги с 50-метрового расстояния, тем же касанием сбросил мяч себе на ход, а следующим, не снижая темпа, загнал в дальнюю девятку.
Статистика после третьего тура
|
|
ЧМ-2018
|
ЧМ-2014
|
ЧМ-2010
|
ЧМ-2006
|
ЧМ-2002
|
|
3 тур
|
Всего
|
3 тур
|
Всего
|
3 тур
|
Всего
|
3 тур
|
Всего
|
3 тур
|
Всего
|
Матчи
|
16
|
48
|
16
|
48
|
16
|
48
|
16
|
48
|
16
|
48
|
Голы
|
37
|
122
|
42
|
136
|
34
|
101
|
42
|
117
|
49
|
130
|
В среднем
|
2,31
|
2,54
|
2,63
|
2,83
|
2,13
|
2,10
|
2,63
|
2,44
|
3,06
|
2,71
|
В 1 таймах
|
12
|
47
|
15
|
52
|
14
|
42
|
22
|
57
|
19
|
53
|
Во 2 таймах
|
25
|
75
|
27
|
84
|
20
|
59
|
20
|
60
|
30
|
77
|
11-метровые
|
8
|
24
|
2
|
10
|
3
|
10
|
7
|
12
|
4
|
15
|
Реализовано
|
5
|
18
|
2
|
9
|
2
|
7
|
6
|
9
|
2
|
12
|
Автоголы
|
4
|
9
|
1
|
4
|
–
|
2
|
1
|
3
|
–
|
4
|
Хет-трики
|
–
|
2
|
1
|
2
|
–
|
1
|
–
|
–
|
–
|
2
|
Дубли
|
–
|
8
|
4
|
11
|
1
|
5
|
4
|
11
|
4
|
8
|
Предупреждения*
|
62
|
159
|
43
|
118
|
62
|
186
|
86
|
246
|
79
|
203
|
Удаления
|
1
|
3
|
4
|
8
|
3
|
13
|
8
|
18
|
8
|
13
|
Зрители
|
702 180
|
2 134 704
|
825 150
|
2 453 780
|
714 349
|
2 284 796
|
824 000
|
2 484 439
|
701 833
|
1 969 696
|
В среднем
|
43 886
|
44 473
|
51 572
|
51 120
|
44 647
|
47 600
|
51 500
|
51 759
|
43 868
|
41 035
|
Крупные победы
|
2
|
8
|
4
|
10
|
1
|
5
|
1
|
5
|
3
|
6
|
Волевые победы
|
2
|
4
|
–
|
8
|
–
|
2
|
2
|
5
|
1
|
5
|
Нулевые ничьи
|
1
|
1
|
2
|
5
|
3
|
6
|
1
|
5
|
1
|
2
|
Самый крупный счет
|
3:0 (2)
|
6:1, 5:0
|
4:1, 3:0 (по 2)
|
4:0 (2), 5:1
|
3:0
|
7:0
|
3:0
|
6:0
|
3:0 (2), 5:2
|
8:0
|
Голы в КВ**
|
7/1
|
19/3
|
4/2
|
11/3
|
2/–
|
4/–
|
2/2
|
8/2
|
2/2
|
7/4
* в случае, если игрок получал в матче 2 желтые карточки, они подсчитаны как 1 желтая и 1 красная
** голы в компенсированное время – общее количество/из них в первом тайме.