Завершился третий тур, а вместе с ним и весь групповой этап чемпионата мира. Подводим итоги на основе наших оценок и сравниваем с показателями предыдущих планетарных форумов XXI века.

Несмотря на разгромное поражение сборной России от Уругвая, главный тренер нашей команды Станислав Черчесов сохранил лидерство по средним оценкам на турнире. Впрочем, конкуренция в тренерском цеху нынче не слишком острая. Самый-самый специалист – Йоахим Лев – турнир провалил. А борьбу продолжают даже такие чудные персонажи, как аргентинец Хорхе Сампаоли.

Ни Лионеля Месси, ни Криштиану Роналду, ни Антуана Гризманна, ни даже лучшего бомбардира ЧМ-2018 Гарри Кейна в символической сборной группового этапа не оказалось. Зато там присутствуют наши Сергей Игнашевич и Александр Головин. И кто скажет, что не по делу?

Из статистических тенденций продолжает обращать на себя внимание почти полное отсутствие нулевых ничьих, обилие автоголов, недостаток волевых побед и какое-то невероятное количество голов, забитых в компенсированное время.

Впрочем, последнее объясняется уже набившим оскомину VAR. Из-за частых остановок игры для видепросмотров судьи щедро накидывают дополнительные минуты. А скоро появится и такая вещь, как дополнительное время. Наступает самая жаркая пора – плей-офф. Значит, дефицит остросюжетных сценариев будет наверняка восполнен.

Символическая сборная группового этапа

 

 

Рейтинг тренеров

Лучшие в 3-м туре

Янне АНДЕРССОН Швеция 7,0

Эрве РЕНАР Марокко 7,0

СИН ТХЭ ЕН Корея 7,0

Оскар ТАБАРЕС Уругвай 7,0

Андерссон и Ренар разгромили прямых конкурентов, наставник сборной Кореи упаковал вещи чемпионов мира, а Ренар в матче престижа для его команды едва не проделал то же самое с экс-чемпионами.

Лучшие после группового этапа

1. Станислав ЧЕРЧЕСОВ Россия 6,83

Разобрал по винтикам двух стартовых соперников и со слабейшей по рейтингу ФИФА командой чемпионата, без звезд и почти без игроков из топ-лиг, одержал две победы с общим счетом 8:1.

2-3. Янне АНДЕРССОН Швеция 6,67

2-3. Владимир ПЕТРОВИЧ Швейцария 6,67

4. Златко ДАЛИЧ Хорватия 6,50

Рейтинг матчей

Лучший в 3-м туре

НИГЕРИЯ – АРГЕНТИНА - 7,5

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Аргентина спаслась на 86-й минуте. ЧМ для Месси продолжается

Мегатриллер, в котором нашлось место и фантастике – голу Месси, и ужасам – ответному мячу нигерийцев, отправлявших Аргентину прочь с чемпионата, и драме, когда Маркус Рохо в течение нескольких минут избежал наказания за игру рукой и забил победный гол, и хэппи-энду для фаворита.

Лучшие матчи по итогам группового этапа

НИГЕРИЯ – АРГЕНТИНА 7,5

ГЕРМАНИЯ – ШВЕЦИЯ 7,5

ПОРТУГАЛИЯ – ИСПАНИЯ 7,5

ИСПАНИЯ – МАРОККО 7,0

АРГЕНТИНА – ХОРВАТИЯ 7,0

БЕЛЬГИЯ – ТУНИС 7,0

РОССИЯ – ЕГИПЕТ 7,0

ГЕРМАНИЯ – МЕКСИКА 7,0

Рейтинг голов

Лучшие в 3-м туре

1. Рикарду КУАРЕЖМА Португалия – в ворота Ирана

Получил пас на позиции правого инсайда, обыгрался в стенку с Адриеном Силвой и внешней стороной стопы уложил мяч в дальнюю девятку без шансов для великолепного Бейранванда.

2. Андре КАРРИЛЬО Перу – в ворота Австралии

После шикарной перекидки Герреро через всю штрафную исключительно точно пробил низом с лета в дальний угол.

3. Лионель МЕССИ Аргентина – в ворота Нигерии

На полном ходу принял на бедро заброс Банеги с 50-метрового расстояния, тем же касанием сбросил мяч себе на ход, а следующим, не снижая темпа, загнал в дальнюю девятку.

Статистика после третьего тура

 

ЧМ-2018

ЧМ-2014

ЧМ-2010

ЧМ-2006

ЧМ-2002

 

3 тур

Всего

3 тур

Всего

3 тур

Всего

3 тур

Всего

3 тур

Всего

Матчи

16

48

16

48

16

48

16

48

16

48

Голы

37

122

42

136

34

101

42

117

49

130

В среднем

2,31

2,54

2,63

2,83

2,13

2,10

2,63

2,44

3,06

2,71

В 1 таймах

12

47

15

52

14

42

22

57

19

53

Во 2 таймах

25

75

27

84

20

59

20

60

30

77

11-метровые

8

24

2

10

3

10

7

12

4

15

Реализовано

5

18

2

9

2

7

6

9

2

12

Автоголы

4

9

1

4

2

1

3

4

Хет-трики

2

1

2

1

2

Дубли

8

4

11

1

5

4

11

4

8

Предупреждения*

62

159

43

118

62

186

86

246

79

203

Удаления

1

3

4

8

3

13

8

18

8

13

Зрители

702 180

2 134 704

825 150

2 453 780

714 349

2 284 796

824 000

2 484 439

701 833

1 969 696

В среднем

43 886

44 473

51 572

51 120

44 647

47 600

51 500

51 759

43 868

41 035

Крупные победы

2

8

4

10

1

5

1

5

3

6

Волевые победы

2

4

8

2

2

5

1

5

Нулевые ничьи

1

1

2

5

3

6

1

5

1

2

Самый крупный счет

3:0 (2)

6:1, 5:0

4:1, 3:0 (по 2)

4:0 (2), 5:1

3:0

7:0

3:0

6:0

3:0 (2), 5:2

8:0

Голы в КВ**

7/1

19/3

4/2

11/3

2/–

4/–

2/2

8/2

2/2

7/4

 

* в случае, если игрок получал в матче 2 желтые карточки, они подсчитаны как 1 желтая и 1 красная

** голы в компенсированное время – общее количество/из них в первом тайме.

 

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