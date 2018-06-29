Завершился третий тур, а вместе с ним и весь групповой этап чемпионата мира. Подводим итоги на основе наших оценок и сравниваем с показателями предыдущих планетарных форумов XXI века.

Несмотря на разгромное поражение сборной России от Уругвая, главный тренер нашей команды Станислав Черчесов сохранил лидерство по средним оценкам на турнире. Впрочем, конкуренция в тренерском цеху нынче не слишком острая. Самый-самый специалист – Йоахим Лев – турнир провалил. А борьбу продолжают даже такие чудные персонажи, как аргентинец Хорхе Сампаоли.

Ни Лионеля Месси, ни Криштиану Роналду, ни Антуана Гризманна, ни даже лучшего бомбардира ЧМ-2018 Гарри Кейна в символической сборной группового этапа не оказалось. Зато там присутствуют наши Сергей Игнашевич и Александр Головин. И кто скажет, что не по делу?

Из статистических тенденций продолжает обращать на себя внимание почти полное отсутствие нулевых ничьих, обилие автоголов, недостаток волевых побед и какое-то невероятное количество голов, забитых в компенсированное время.

Впрочем, последнее объясняется уже набившим оскомину VAR. Из-за частых остановок игры для видепросмотров судьи щедро накидывают дополнительные минуты. А скоро появится и такая вещь, как дополнительное время. Наступает самая жаркая пора – плей-офф. Значит, дефицит остросюжетных сценариев будет наверняка восполнен.

Символическая сборная группового этапа

Рейтинг тренеров

Лучшие в 3-м туре

Янне АНДЕРССОН Швеция 7,0

Эрве РЕНАР Марокко 7,0

СИН ТХЭ ЕН Корея 7,0

Оскар ТАБАРЕС Уругвай 7,0

Андерссон и Ренар разгромили прямых конкурентов, наставник сборной Кореи упаковал вещи чемпионов мира, а Ренар в матче престижа для его команды едва не проделал то же самое с экс-чемпионами.

Лучшие после группового этапа

1. Станислав ЧЕРЧЕСОВ Россия 6,83

Разобрал по винтикам двух стартовых соперников и со слабейшей по рейтингу ФИФА командой чемпионата, без звезд и почти без игроков из топ-лиг, одержал две победы с общим счетом 8:1.

2-3. Янне АНДЕРССОН Швеция 6,67

2-3. Владимир ПЕТРОВИЧ Швейцария 6,67

4. Златко ДАЛИЧ Хорватия 6,50

Рейтинг матчей

Лучший в 3-м туре

НИГЕРИЯ – АРГЕНТИНА - 7,5

Мегатриллер, в котором нашлось место и фантастике – голу Месси, и ужасам – ответному мячу нигерийцев, отправлявших Аргентину прочь с чемпионата, и драме, когда Маркус Рохо в течение нескольких минут избежал наказания за игру рукой и забил победный гол, и хэппи-энду для фаворита.

Лучшие матчи по итогам группового этапа

НИГЕРИЯ – АРГЕНТИНА 7,5

ГЕРМАНИЯ – ШВЕЦИЯ 7,5

ПОРТУГАЛИЯ – ИСПАНИЯ 7,5

ИСПАНИЯ – МАРОККО 7,0

АРГЕНТИНА – ХОРВАТИЯ 7,0

БЕЛЬГИЯ – ТУНИС 7,0

РОССИЯ – ЕГИПЕТ 7,0

ГЕРМАНИЯ – МЕКСИКА 7,0

Рейтинг голов

Лучшие в 3-м туре

1. Рикарду КУАРЕЖМА Португалия – в ворота Ирана

Получил пас на позиции правого инсайда, обыгрался в стенку с Адриеном Силвой и внешней стороной стопы уложил мяч в дальнюю девятку без шансов для великолепного Бейранванда.

2. Андре КАРРИЛЬО Перу – в ворота Австралии

После шикарной перекидки Герреро через всю штрафную исключительно точно пробил низом с лета в дальний угол.

3. Лионель МЕССИ Аргентина – в ворота Нигерии

На полном ходу принял на бедро заброс Банеги с 50-метрового расстояния, тем же касанием сбросил мяч себе на ход, а следующим, не снижая темпа, загнал в дальнюю девятку.

Статистика после третьего тура

ЧМ-2018 ЧМ-2014 ЧМ-2010 ЧМ-2006 ЧМ-2002 3 тур Всего 3 тур Всего 3 тур Всего 3 тур Всего 3 тур Всего Матчи 16 48 16 48 16 48 16 48 16 48 Голы 37 122 42 136 34 101 42 117 49 130 В среднем 2,31 2,54 2,63 2,83 2,13 2,10 2,63 2,44 3,06 2,71 В 1 таймах 12 47 15 52 14 42 22 57 19 53 Во 2 таймах 25 75 27 84 20 59 20 60 30 77 11-метровые 8 24 2 10 3 10 7 12 4 15 Реализовано 5 18 2 9 2 7 6 9 2 12 Автоголы 4 9 1 4 – 2 1 3 – 4 Хет-трики – 2 1 2 – 1 – – – 2 Дубли – 8 4 11 1 5 4 11 4 8 Предупреждения* 62 159 43 118 62 186 86 246 79 203 Удаления 1 3 4 8 3 13 8 18 8 13 Зрители 702 180 2 134 704 825 150 2 453 780 714 349 2 284 796 824 000 2 484 439 701 833 1 969 696 В среднем 43 886 44 473 51 572 51 120 44 647 47 600 51 500 51 759 43 868 41 035 Крупные победы 2 8 4 10 1 5 1 5 3 6 Волевые победы 2 4 – 8 – 2 2 5 1 5 Нулевые ничьи 1 1 2 5 3 6 1 5 1 2 Самый крупный счет 3:0 (2) 6:1, 5:0 4:1, 3:0 (по 2) 4:0 (2), 5:1 3:0 7:0 3:0 6:0 3:0 (2), 5:2 8:0 Голы в КВ** 7/1 19/3 4/2 11/3 2/– 4/– 2/2 8/2 2/2 7/4

* в случае, если игрок получал в матче 2 желтые карточки, они подсчитаны как 1 желтая и 1 красная

** голы в компенсированное время – общее количество/из них в первом тайме.