С этих матчей 30 июня на чемпионате мира начнется игра на выбывание. А в четвертьфинале победители пар встретятся. То есть, перед нами целый «куст», четвертной, всей сетки плей-офф. И возможно, по силам самый ровный в сравнении с другими. Но весьма импозантный.

Если бы меня спросили, кто в этой четверке скрытый фаворит, то, на удивление многим, я бы выбрал Португалию.

При этом я совсем не уверен, что Португалия для начала одолеет Уругвай. И вот в чем тут дело.

Португалия – Уругвай – это схватка команд-близняшек. Как если б родные братья схватились, к примеру, в греко-римской борьбе. Быть может, это наиболее однотипные команды среди всех оставшихся участниц. Но в первую голову это будет схватка тренеров. Фернанду Сантуша и Оскара Табареса.

Взгляните на них внимательно. Оба похожи на воинов античности, проведших всю жизнь в боях. Морщины на лицах – как шрамы, украшающие победителей. Тренер уругвайцев к тому же тяжело болен, только с большим усилием может приблизиться к кромке поля, и для него нынешняя версия сборной Уругвая, может статься, все равно что заключительная симфония для композитора… Сделанная уругвайским тренером ставка, словом, предельно высока.

Табарес на чемпионате – среди тренеров-долгожителей. Как и Лев Германию, он возглавляет уругвайцев с 2006 года. И посмотрите, в какую силу он превратил команду, скатившуюся было в середняки мирового футбола.

Чемпионат мира-2010. Уругвай выигрывает группу (где были Франция и Мексика), потом доходит до полуфинала. И только в яростных и равных встречных боях уступает Голландии и Германии с одинаковым счетом 2:3. Оставшись на четвертом месте.

Чемпионат мира-2014. Уругвай на старте проигрывает – о ужас… - Коста-Рике. Но для бригады Табареса не бывает безвыходных ситуаций. Подряд побеждены Англия и Италия! Вот только в этих сражениях растрачен весь запасенный порох, и в плей-офф приходится уступить дорогу колумбийцам.

А в этом году Уругвай исполняет вовсе небывалое. В пяти матчах(двух контрольных и трех на чемпионате) – не пропущено ни одного мяча!). Весь свой опыт тренера-классика Табарес направил на то, чтобы изобрести формулу неуязвимости! Уругвай не будет мусолить мяч, неспешно продвигаясь к вражеским тылам. Он будет методично гасить все поползновения соперника и ловить свой момент для взрыва и прорыва. И там-то Суарес или Кавани распорядится!

А Португалия у Сантуша – точно такая же! Практически один в один. Предусмотрительная команда-аккуратистка, главная задача которой – не допустить легкомыслия или небрежности. Иными словами – не дать сопернику застичь себя врасплох.

Сантуш долгое время скитался по заштатным клубам, только слегка задержавшись в элитных «Порту» и «Бенфыике». Он знает цену счастливому шансу и потому очень грамотно распорядился приглашением возглавить наконец родную сборную.

Никогда в истории Португалия не выигрывала ничего. А с Сантушем с первой же попытки стала чемпионом Европы. На групповой стадии всего лишь отрабатывая игровую методу, а дальше, в плей-офф, уже включив ее на полную мощность. И от тактической рецептуры Сантуша пали все, повстречавшиеся на пути к титулу. Даже супермастеровитые хорваты. Даже хозяева Евро французы, уже видевшие себя триумфаторами. И забил чемпионский мяч не Криштиану, а глубокий резервист Эдер, и в московском-то «Локомотиве» не попадающий в основу…

Вот и сейчас вполне возможно, что Криштиану уже исчерпал свой лимит голов. Но перспектив Португалии и коварнейших ее способностей затянуть соперника в свою рутину это нисколько не умаляет.

Одним словом, в паре Португалия – Уругвай никто, скорее всего, не захочет рисковать.

И совсем другая история должна развернуться в схватке Франции и Аргентины.

Исторический перевес на стороне южноамериканцев: Аргентина выиграла у Франции семь матчей, проиграв два.

Но «трехцветные» под руководством Дидье Дешама хоть и являют собой одну из самых талантливых европейских сборных, отнюдь не так легкомысленны, как может показаться.

Именно французская сборная на чемпионате мира-2014 потрепала в плей-офф будущих чемпионов немцев, как никто другой. И итоговый счет 0:1 выглядел недоразумением. Просто Антуан Гризманн, через которого чаще всего шли заостренные французские атаки, по молодости немного не попадал в темп, увлекаясь объяснениями в любви к приятелю-мячику…

А сейчас атакующая линия франуузов переполнена умельцами самых разнообразных способностей – от Погба до Дибала. Ну и Гризманн успел сильно заматереть.

Но Аргентина, со своей стороны, выгрызая путевку в плей-офф у Нигерии, раздухарилась настолько, что теперь от нее можно ждать каких угодно подвигов. Команда импульса! И поди угадай, в какое пламя она раздует атакующую искру.

Притом Месси, сдается мне, совсем не обязательно станет аргентинским полевым командиром. Лео на чемпионате проводит первые таймы заметно сильнее, чем вторые. Похоже, за сезон несколько уже выдохся. Но нигерийский-то пучок Аргентина разорвала на прутья уже с выдохшимся Месси! Это о чем-то говорит.

Так что в этой паре можно ждать схватки «от ножа». Танцевать «от печки», отталкиваться от оборонительной надежности те и другие попросту не привыкли. Да и особо не обучены этому скучному делу.