Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам и ее капитан Уго Льорис дали пресс-конференцию перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против команды Аргентины.

ДИДЬЕ ДЕШАМ: МЕССИ НЕПРЕДСКАЗУЕМ!

- Тренер сборной Дании Аге Харейде раскритиковал вашу команду после игры в Москве. Что вы можете сказать по этому поводу?

- Это не мое дело. Тренер датчан сказал то, что хотел. Завтра нас ждет Аргентина – это важнее.

- Завтра ваш 80-й матч во главе французской сборной. Для вас это что-то значит?

- Конечно, это большой опыт, который накапливается. Это приятно, что я уже столько времени возглавляю команду Франции, но я не думаю о рекордах. Самое главное – завтрашний матч. Мы многого ждем от этой игры. Главное – результат. Вся моя энергия направлена на то, чтобы выиграть и пройти дальше.

- Вы не очень здорово выступили в группе. Готовы к тому, что завтра можете вылететь?

- Эти стадии нельзя сравнивать. Мы провели три матча в группе. Игра против Перу была самой лучшей для нас, разве что во втором тайме мы были чуть слабее в атаке. Я не пытаюсь сейчас оправдаться. У нас 14 игроков, которые никогда не играли на ЧМ. Какими бы ни были их индивидуальные качества, я думаю, это нужно принимать во внимание. Для нас это новый этап. Если проигрываешь – выбываешь.

- Люка Эрнандес получил травму. Что с его здоровьем?

- В целом у него все хорошо. Есть небольшая мышечная проблема. Завтра в составе его не будет.

- Гризманн начал чемпионат не так сильно, как ожидали. Завтра он прибавит?

- Он сыграл 75 минут в матче с Данией и выглядел неплохо. Антуан нужен нам в лучшей форме. И сейчас он делает все, чтобы ее набрать.

- Завтра на трибунах будет много болельщиков. Это будет давить на команду?

- Самое главное – игра. Безусловно болельщики – часть игры, но завтра это не будет играть большого значения. У нас в составе не много игроков понимают испанский, это не будет проблемой. Важна поддержка сама по себе. Темперамент аргентинцев известен, они горячие фанаты. При этом я не думаю, что будут какие-то неприятности, связанные с этим.

- Как вы относитесь к системе VAR? У вас сомнения в ее необходимости?

- Не нужно сомневаться. Если это позволит снизить количество ошибок, то все делается правильно. Хотя есть ситуации в использовании видео, которые остаются спорными. Мы видим, что видео помогает судьям исправлять ошибки, особенно в части назначения пенальти. На этом турнире мы не раз видели, как арбитры меняли свое решение после видеопросмотров. Защитникам теперь нужно играть внимательнее.

- Как вы готовите команду к игре против Месси?

- За плечами у него 127 матчей в сборной и десятки голов. Нам нужно его нейтрализовать, но он способен выиграть матч за счет одного эпизода. Решений, как закрыть его несколько. Аргентина - очень опытная команда. Там есть не только Месси, но и Маскерано, который играет очень давно. Да, мы молодая команда, но это не мешает нам. Мы сделаем все, чтобы победить.

- В составе у вас три защитника, которые хорошо знают Месси, потому что играют с ним в чемпионате Испании. Это дает вам преимущество?

- Надеюсь, что дам утвердительный ответ после матча. Сейчас это не дает нам никакого преимущества. То, что они играли с ним в одном чемпионате, не значит, что они смогут закрыть его. Месси – есть Месси. Он непредсказуем.

- Как Поль Погба и Нголо Канте взаимодействуют на поле?

- Они занимают разные позиции. Канте – более агрессивен, Погба – креативен. Они хорошо дополняют друг друга. Их качества делают их дуэт сильнее. Хотя Канте тоже может играть вперед. Поль – универсал, в этом его преимущество.

- Златан Ибрагимович сказал, что не понимает, как можно не брать на чемпионат мира одного из лучших форвардов планеты, имея ввиду Карима Бензема. Можете это как-то прокомментировать?

- Мне нечего сказать по этому поводу.

- Есть ли у вас план «антиМесси»?

- Количество голов, которые он забил, говорит за себя. Мы будем всячески пытаться ограничивать его влияние на игру Аргентины, но это будет очень сложно.

- Вы даете Килиану Мбаппе больше свободы, чем всем остальным. Можно ли сказать, что вы пошли на компромисс, освободив его от оборонительной работы?

- Это не компромисс. Это реалии футбола. Когда у вас мяч, вы должны играть креативно и создавать моменты, когда его нет - должны действовать командно, и это касается всех. Может быть, Мбаппе был более свободен в предыдущих матчах, но мы всегда стараемся соблюдать баланс.

- Похожа ли нынешняя ситуация, когда вам надо сдержать Месси с той, которая сложилась в 1998 году, когда вы должны были справиться с Роналдо?

- Мы говорим о двух больших игроках, но они разные. Тогда мы играли в финале, сейчас – в 1/8. Влияние Роналдо на Бразилию в 98-м и Месси на Аргентину сейчас высокое. Я могу лишь сказать, что мы сделаем все, чтобы подготовить команду по максимуму.

УГО ЛЬОРИС: МЕССИ УНИКАЛЕН

- Уго, что вы чувствуете перед матчем с Аргентиной?

- Это можно назвать возбуждением. Аргентина – большая футбольная страна с великими футболистами. Это очень важный матч для нашей команды. Мы надеемся, что победим и сможем продолжить выступления на ЧМ.

- Сейчас все говорят о Лео Месси. Можно ли сказать, что он единственная звезда в сборной Аргентины?

- Это нормально, что говорят о Месси. Он игрок высочайшего уровня и выступает на нем уже много лет. Аргентинская сборная получает много внимания в том числе благодаря Лео. Но это очень сильная команда. Они квалифицировались в 1/8 в последнем матче, отдав все силы. У них есть желание дойти до конца, как и у нас. Аргентина - один из фаворитов чемпионата. Завтра будет большой матч. Мы должны показать лучшую игру.

- Много говорят Месси, но у вас есть Антуан Гризманн. Он сможет решить исход завтрашнего матча?

- Опять-таки, понятно и отношение к Антуану. Это прекрасный футболист, он провел отличный Евро и хочет повторить тот успех сейчас. Он начал не так удачно, но играет на команду. Безусловно, завтра нам потребуются его сильные стороны, чтобы победить.

- Осознание того, что завтра предстоит матч на вылет давит на вас?

- Я думаю, что это мобилизует нас. Нам нужно будет отдать все и победить. Каждый удар, каждое ускорение, пас, подкат - могут быть последними. Каждый из нас должен показать свой лучший футбол и прыгнуть выше головы. Нам нужно будет показать и командный дух.

- На протяжении всего турнира сборную Франции критикуют. Как вы воспринимаете эту критику?

- Мы остаемся профессионалами, не теряем голову. Наша команда вышла из группы с первого места. Да, можно было лучше сыграть, но у нас есть цели и амбиции. Мы хотим продолжить это приключение. Я думаю, что надо полагаться на силу коллектива и силу нашей обороны. У нас много молодых талантов в атаке, мы на многое способны.

- Можно ли сравнить Месси и Килиана Мбаппе?

- Я думаю, что Месси уникален. У Килиана большой потенциал – скорость, техника, умение находить свободное пространство. Думаю, завтра у него будут возможности, чтобы проявить себя. У него есть все, чтобы делать разницу в важнейших матчах.

- Говорят, что сильнейшим качеством сборной Франции на этом турнире является оборона. По вашему это так?

- Оборона у нас действительно хорошая. Но у нас есть и другие сильные стороны. Конечно, если мы хотим пройти далеко, нам нужна надежная линия обороны, такая, которая была и у других французских сборных, которые выигрывали крупные турниры ранее. При этом гам нужно постоянно совершенствоваться.

- Как вы готовитесь к игре против Месси?

- Мы готовимся к Аргентине. Нужно сделать все, на что мы способны. Мы знаем, кто такой Месси, и как он может решать исходы матчей. Нужно быть готовыми к тому, чтобы закрыть аргентинское нападение командной защитой. Я надеюсь, что нам это удастся.