Артем Дзюба, Денис Черышев и Игорь Акинфеев – игроки, которые могут стать ключевыми фигурами сборной России в матче с Испанией. «Советский спорт» в разборе соперника докладывает, что к чему.

КАК ИСПАНИЯ СТРОИТ АТАКИ?

Не нужно мешать Пике и Рамосу распоряжаться мячом

По ходу ЧМ-2018 наставник сборной Аргентины решил играть тактическими схемами. Когда его спросили о ротации модулей, он так объяснил ситуацию: «Я ищу идеальное сочетание. Гораздо важнее, чем расстановка, то, что вы делаете на поле – вертикальные или поперечные передачи, длинные или короткие. А схему по ходу матча я вам любой сфотографирую!».

В отличие от Аргентины, у Испании есть и формация, и стиль. Коллектив Фернандо Йерро действует по модулю 4-3-3 и играет в короткий контроль мяча. По данным WhoScored.ru, на текущий момент Иньеста и компания превосходят всех на турнире по времени владения мячом (68%), количеству передач (718) и их качеству (91%).

Пока соперники не выходили на поле против Испании, чтобы сломать ее привычную игру. И Португалия, и Иран, и Марокко начинали оборону не выше средней линии поля. Ни одна из названных команд не оказывала давления на центральных защитников коллектива Йерро – Жерара Пике и Серхио Рамоса. Все позволяли им спокойно контролировать снаряд. Прессинг начинался с хавбеков.

Действия соперников Испании при защите легко объяснимы: прессинговать оборонцев – значит, разрядить пространство в центре поля или перед своими воротами. Это опасно, учитывая, что в составе «Красной Фурии» собраны техничные и координированные ребята.

Что может произойти, если прессинговать защитников Испании, познала на себе Португалия. Проигрывая, она была вынуждена раскрываться. В одном из эпизодов давлением на защитников игроками группы атаки воспользовался Тьяго Алькантра: после передачи от футболиста обороны он ловким движением разобрался один в один с Жоау Моутиньо и разогнал атаку «3 в 4».

Обыграть один в один своего оппонента в центре поля может каждый испанец: и Бускетс, и Иньеста, и Иско, и Сильва. Поэтому вниманием к Рамосу и Пике приходится жертвовать.

Португалия и Марокко сыграли с Испанией вничью, Иран проиграл в один мяч. Соперники уже показали России, как можно сдержать команду Йерро – низким оборонительным блоком. Для команды Станислава Черчесова это особенно актуально, так как игровые сочетания у нее образовались лишь в мае.

Если Россия повторит увиденное, то многое будет зависеть от наших атакующего полузащитника и нападающего – они первыми будут блокировать испанских хавбеков.

КАК СОПЕРНИК РОССИИ ДЕЙСТВУЕТ У ЧУЖИХ ВОРОТ?

Сильва, Иско и Иньеста безумно опасны, когда играют рядом

Перед чужой штрафной площадью Испания взламывает оборону за счет насыщения зон. Данный трюк подопечные Йерро используют, чтобы разрезать защитные ряды короткими передачами – чем больше футболистов собирается на одном участке, тем больше вариантов для передачи.

При желании все атакующие полузащитники сборной Испании могли играть в минифутбол. Во-первых, они техничны. Во-вторых, изворотливы.

Главными изобретателями в составе «Красной Фурии» являются номинально крайние нападающие Давид Сильва и Иско, а также центральный полузащитник Андрес Иньеста. Троицу трудно сдержать, когда она оказывается на одном участке.

Интересно, что в первом тайме матча с Португалией Иско и Сильва играли в разных зонах. А после перерыва, когда Испании было нужно отыгрываться, стали одновременно возникать то слева, то справа. Это дало сразу два плюса. Во-первых, им удобно вдвоем разыгрывать мяч – два больших интеллектуала всегда поймут друг друга. Во-вторых, на противоположном краю в изоляции стал оставаться крайний защитник. Это привело к голу: после розыгрыша мяча креативщиками забил защитник Начо.

Гол Начо в ворота Португалии случился после атаки Испании по зоне левее центра. Это наиболее опасный участок. Так как тут творит Иньеста. Правее центра полузащитник почти не оказывается. Он силен не только интеллектом и пасом, но и скоростными открываниями. Когда однажды Хави спросили про сходства и различия с Иньестой, то он вполне серьезно ответил автомобильной темой: «По интеллекту мы близки друг к другу, только я играю на первой передаче, а Андрес на пятой».

В преддверии игры с Испанией очень хорошо, что справа в обороне у России играет резвый Марио Фернандес, а правого центрального защитника Илья Кутепов, самый взрывной из футболистов центра обороны. От их игры будет очень многое зависеть.

Сдержать такую Испанию можно только за счет компактности оборонительных рядов.

КАК КОМАНДА ЙЕРРО ПЕРЕХОДИТ К ОБОРОНЕ?

Надежда на Дзюбу. И Акинфеева

Много атакуя, при потере мяча Испания вступает в ответный отбор. В ее исполнении он страшен, так как на мяч бросается целая бригада игроков – их много, ведь они любят комбинировать накоротке. Худшее, что можно придумать в такой ситуации, - сломить сопротивлением комбинационным выходом вперед. Сборная Марокко неоднократно обжигалась на данной смелости.

Есть два варианта обхода испанского перегруза.

1. Перевод мяча на противоположный фланг

Он дает возможность не только сохранить мяч, но и провести быструю атаку. У Марокко и Португалии получалось, пусть и эпизодами.

Переводить мяч можно как длинной передачей, так и несколькими средними. У Марокко проходили оба варианта, за счет которых получалось достигать численного преимущества в зоне.

Большую пользу в такой игре могут принести скоростные футболисты. Слева им может стать Денис Черышев. А кто справа? Александр Самедов для контратакующего футбола видится не лучшим вариантом. Теоретически здесь может сыграть успешно Роман Зобнин, превосходящий партнера в дриблинге. Но тогда нужно придумать, как решить вопрос с центром поля.

2. Длинная передача на центрфорварда

Испания в его качестве использовала Криштиану Роналду. У России тоже есть игрок, который может примагничивать мячи из глубины, - Артем Дзюба.

Но мало сделать длинную передачу на Дзюбу, нужно, чтобы было продолжение. И это уже второй повод поставить быстрых игроков на фланги полузащиты. Чтобы они или подбирали мяч после скидок от Артема, или предлагали себя под передачи. Поэтому позиция правого полузащитника в составе сборной России на данный момент выглядит самой неоднозначной – кому довериться? В быстрых атаках важно умение убежать и обыграть оппонента. У Самедова нет ни одного, ни другого.

В игре с Уругваем Артем Дзюба чаще всего получал мяч от Игоря Акинфеева – 13 раз. С Испанией доставок мяча на форварда от вратаря может быть еще больше. Из-за контрпрессинга Испании. Им команда Йерро иногда не позволяет полевым футболистам даже выбить мяч вперед! Как в матче с Марокко. Тогда у африканцев ногами слабо играл вратарь, добивая мяч до чужой половине через раз. Хорошо, что у Акинфеева нет с этим проблем.

КАК «ФУРИЯ РОХА» ОБОРОНЯЕТСЯ?

Лезть через их центр – себе дороже

При позиционной обороне Испания располагается на своей половине поля и действует по схеме 4-5-1. В групповом этапе соперники в основном лезли к воротам Давида Де Хеа по флангам.

После фланговой атаки Марокко забил второй гол в матче. А чуть ранее после открывания в данной зоне Амрабат пробил в крестовину.

Есть две причины, почему по флангам против Испании атаки проводить выгоднее, чем по центру.

1. Защитникам здесь помогают Сильва и Иско

Атакующие футболисты. Иногда они не доигрывают в обороне. Как в примере с ударом Амбрабата, когда Иско просто встал.

Если России тоже решит ударить по бровкам, тот тут нам понадобятся скоростные игроки на флангах средней линии. Пока такой есть только слева. Теоретически Марио Фернандес может покрывать все поле. Но сможет ли это сделать без потери качества в интенсивной игре?

2. Потеря мяча в центре чревата контратакой

Если происходит смена владения в центре, то перед завладевшим мячом футболистом открыто все поле – развивай атаку, куда душе угодно. С Испанией такого допускать нельзя – середина поля насыщена диспетчерами.

Даже Португалия не рисковала лезть через середину. Вместо этого подопечные Фернанду Сантуша либо доставляли мяч на фланги (разными передачами – короткими, средними, длинными), либо совершали забросы верхом из глубины поля (они не чреваты контратакой из убойной зоны).

Пока слабый чемпионат выдают Пике и Рамос. Их игра дает надежду, что Дзюба проявит себя.

КАК «КРАСНАЯ ФУРИЯ» ПРОВОДИТ БЫСТРЫЕ АТАКИ?

Коста в роли маяка

Получив мяч на своей половине поля, игроки сборный Испании ищут Диего Косту. Для начала взглядом. А если повезет, и передачей. Так Испания забила первый гол на турнире: нападающему ассистировал Иско.

Если один защитник борется с Костой, то у него обязательно должен быть один страховщик. Но не факт, что этого окажется достаточно. Лучше, если Юрий Газинский будет помогать паре центральных защитников.

КТО ТАЩИТ КОМАНДУ?

Коста всегда готов сказать слово

Наибольший вклад в выход Испании в 1/8 финала совершил Диего Коста – он забил три мяча Испании из шести. При этом на турнире он нанес лишь шесть ударов!

Из полузащитников наибольшую опасность представляет Иско. В среднем за матч он угрожает воротам 2,7 раза, делает 2,3 передачи под выстрел, а его точность передач составляет 93%! Феноменальный результат для атакующего полузащитника.

Индивидуально Испания сильнее. И у нее есть узнаваемый стиль, чего не скажешь про многие именитые команды. Но против коллектива Фернандо Йерро можно играть. На ЧМ-2018 уже показали. Да и мы еще осенью сыграли с ней вничью – 3:3.

Кадры: Instat