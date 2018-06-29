- Правда, что никогда в детстве вы не встречались с Эдинсоном Кавани хотя выросли в Сальто? В сборной вы соперники или друзья? Есть какая-то конкуренция?

- Мы давно друг друга знаем, больше 10 лет. Начали играть во возрасте 19 лет на юношеском ЧМ. Соперничества нет, мы оба играем за Уругвай и будем делать все, чтобы победить. Это наш приоритет. Хотим другу другу помогать, чтобы команда шла дальше. Никакого личного соперничества между нами нет. Единственное, чего мы хотим, это пройти дальше.

- Много говорили о матче с Россией. Принциаипльно было победить?

- Да, такова была цель, которую поставили перед собой. Хотели квалифицироваться с первого места. Надо выигрывать у всех с самого начала, это чемпионат мира.

- Что значит играть против Роналду? Соперничество в клубах переноситься на сборные?

- На клубном уровне – это совершенно другое. В сборной мы не только боремся за титул, но отстаиваем свою страну, это самый важный аспект.

- Завтра будет около 35 градусов жары.

- Я уже много лет играю при разных температурах. Может завтра будет влажно, быстрее устаешь, во рту сухость. Дышать тяжелее, но можно предположить, что к вечеру температура снизиться. По прогнозам обещали дождь, может он нам поможет.

- Как себя чувствуете на ЧМ? Впереди тяжелый матч на турнире? Вы неделю работали с личным тренером, а потом присоединились к сборной.

- в общем-то я лучше себя чувствую. Первый матч был разочаровывающий. Конечно подходишь к себе критически, но после все стало лучше. Потом не нужно никакой дополнительной мотивации. Мотивации хватает на завтрашний матч. Какая может быть еще мотивация, кроме как четвертьфинал?

- Много говорят о вашей дуэли с Криштиану.

- Я же не буду играть против одного Роналду, у нас 11 против 11-ти. Все считаются. Отдельные игроки могут внести какой-то определенный вклад, возможно ключевой, но завтра на поле будет целая команда, а не один Криштиану.

- Как относитесь к введению VAR? На турнире уже отменили пенальти.

- Есть много различных вариантов поведения на поле, которые после введения VAR больше не подходят. Теперь с появлением видео-ассистента какие-то вещи наказуемы, хотя в прошлом их никто бы не замечал. Но нам нельзя отвлекаться на эти вещи, важен только футбол.