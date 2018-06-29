Неожиданности группового этапа (приятные и не очень)

1. Вылет сборной Германии

Кто бы мог подумать, что действующие чемпионы мира не смогут пройти в плей-офф чемпионата мира. Немцы с 2004 года минимум доходили до четвертьфинала мирового турнира, а в России сенсационно проиграли Мексике (0:1), вытащили победу со Швецией (2:1) и получили пощёчину от Южной Кореи (0:2). После яркой победы на Кубке Конфедерации-2017 многие считали сборную Германии фаворитами мундиаля. Но Йоахим Лев вместе с командой вернулся на родину спустя две недели, где ему вряд ли будут петь дифирамбы.

Всего три года назад РФС под руководством Мутко подписал соглашение с Немецким футбольным союзом и Adidas о развитии российского футбола. Обещали, что результаты будут «даже лучше, чем у Германии». Надо отдать должное — обещание сдержали. — Павел Лысенков (@plysenkovRUS) 27 июня 2018 г.

2. Выход сборной России из группы спустя 32 года

В российскую сборную, в отличие от Германии, никто не верил. То ли боялись сглазить, то ли результаты товарищеских матчей не внушали оптимизм. Уверенность в силе команды появилась после пламенного выступления Артема Дзюбы на пресс-конференции перед стартом чемпионата. Артем взял на себя роль голоса команды, а позже и лидера. Дзюба и Денис Черышев отлично проявили себя в матчах группового этапа. Разгром Саудовской Аравии (5:0) и победа над командой Мохамеда Салаха (3:1) позволили сборной России отодвинуть упреки в сторону и продолжить домашнее путешествие на чемпионате мира.

3. Неуверенная игра сборной Аргентины

Тысячи аргентинских болельщиков приехали в Россию явно не для того, чтобы наблюдать за скучной игрой национальной команды. Аргентина – на протяжении многих лет является лидером футбольного мира, но на чемпионате мира в России они чуть не остались за бортом плей-офф. Болельщики «Спартака» с гордостью могут сказать, что Маркос Рохо затмил лидера Аргентины Лионеля Месси, забив гол, который отправил аргентинцев в плей-офф ЧМ-2018. Месси, как капитан и мировая звезда последних десятилетий, лишь разводил руками. Разгром от Хорватии (0:3), странный Хорхе Сампаоли и отсутствие командой игры – все то, чем запомнилась Аргентина за три недели в России.

Яркие события трех недель ЧМ-2018

1. Безумства болельщиков в городах-хозяйках ЧМ-2018

До начала чемпионата мира вокруг турнира в России ходили неоднозначные слухи. Болельщики боялись ехать в страну, в которой (как они думали) их ждут безумные футбольные хулиганы и по улицам ходят медведи. Медведи правда не ходили, а ездили на машине, но в рамках рекламного проекта. Гуляния на Никольской улице навсегда останутся в истории Москвы. Работникам служб ни одну неделю придется отмывать центр столицы от пролитого пива. Каждый день аргентинцы, мексиканцы, бразильцы, англичане, французы и русские сталкиваются в одной точке, но не для того, чтобы набить друг другу морды. А уж о программе демографического развития России в ближайшие пару лет и говорить не приходится. Россия проявила себя как гостеприимная и дружелюбная страна, которой по силам принять у себя два миллиона болельщиков и обеспечить безопасность мероприятия.

2. На велосипеде, на «Ниве», на тракторе…

О болельщиках стоит поговорить отдельно. Каждый любитель футбола не откажет себе в удовольствии приехать на чемпионат мира. У кого-то это получается запросто, а для кого-то это стоит отношений с девушками и годового бюджета. В первую неделю ЧМ-2018 с группой мексиканских болельщиков путешествовал картонный друг, которого в Россию не пустила его возлюбленная. Хавьер моментально стал героем Инстаграма и соцсетей, до такой степени, что девушка смирилась и отпустила его в Россию. Правда позже, не «картонный» а настоящий Хавьер пропал в сопровождении российской девушки…

Несколько фанатов выбрали средством путешествия до России – велосипед. Аргентинец три месяца добирался до турнира всей своей жизни, где вряд ли остался доволен игрой национальной команды. Два друга из Исландии приехали в Москву на «Ниве». Как говорится, познали прелести России еще до прибытия в страну. 70-летний немец преодолел 2400 километров на тракторе. Не думаю, что он ожидал вернуться на родину так быстро.

3. Драма с участием Марадоны

Режиссер матчей с участием сборной Аргентины, как будто зная, что главное творится не на поле, а в VIP-ложе, не лишал удовольствия зрителей следить за легендой аргентинского футбола Диего Марадоной. Футбольный Бог то воспевал молитву небесам, то вовсе засыпал. В решающем матче сборной Марадона продемонстрировал средние пальцы, а потом еле покинул стадион.