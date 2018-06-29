Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли и ее игрок Эвер Банега дали пресс-конференцию перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против команды Франции.

- Может ли Кристиан Павон сыграть завтра вместо Гонсало Игуана? Считаете ли вы, что он в состоянии решать исходы матчей?

- Честно говоря, я пока не решил, кто завтра выйдет на поле. У Аргентины много вариантов. У нас достаточно футболистов высокого уровня, способных влиять на исходы матчей. Кристиан один из них.

- Средний возраст сборной Франции – 25 лет, вашей – 30 лет. Может ли на завтрашнюю игру повлиять усталость, которая накопилась у ваших игроков?

- Все это, без сомнения, нужно учитывать. Но я не думаю, что завтра разница в возрасте и усталость станут решающими факторами. Мы полагаемся на свои сильные качества. Я думаю, что аргентинцы очень сильны морально, и это позволит нам выйти на поле с уверенностью в собственных силах. Футбол - это наш спорт. Завтра вы увидите мотивированную команду с волей к победе. Безусловно, нас беспокоит наш завтрашний соперник. Франция очень сильна. Там много выдающихся футболистов.

- Победа над Нигерией была не очень убедительной, вы так не считаете?

- Мы профессионалы и умеем преодолевать сложные моменты. Нужно не терять боевой дух и продолжать бороться. Мы идем к общей цели, и это помогло нам добиться победы.

- Вопрос Эверу Банеге. У вас на руке татуировка рыбы и змеи. Они постоянно плавают рядом друг с другом, прямо как вы идете по жизни рядом с Лео Месси. В игре с Нигерией вы отдали ему голевой пас. Вы целенаправленно на него играете?

Эвер Банега (ЭБ): - С Лео Месси всегда приятно играть. Он сделал великолепную карьеру в «Барселоне». В последнем матче я не играл целенаправленно на Месси, а просто попытался выложиться для команды.

- В трансляцию игры с Нигерией попал момент, где вы советуетесь о чем-то с Лео Месси. Вы решали выпускать Серхио Агуэро или нет?

- Я помню этот момент. Но все, о чем я говорю с игроками, не предается огласке. Вы неправильно поняли тот эпизод. Мы с ним разговаривали о разных вариантах перестроения в атаке – кто и как должен располагаться после замены.

- Что можете сказать о сильных и слабых сторонах Франции? Есть ли в составе этой команды игроки, которые могут создать вам проблемы?

- Я удумаю, что сила сборной Франции в быстрых передачах и переходах из обороны в атаку и обратно. Это хорошая команда, которую давно тренирует Дидье Дешам. Это очень сыгранный коллектив с отлаженными игровыми связями. Они здорово используют свободное пространство. Если мы им его дадим, они будут доставлять мяч в нашу штрафную в три-четыре паса и создавать голевые ситуации. Также стоит отменить, что у них наигранные стандарты. Французы очень опасны в этом компоненте.

- В предыдущем матча ваша команда показала большое сердце. Что помогло вам переломить ситуацию и пройти дальше?

- Мне кажется, что аргентинская сборная играет не только сердцем. С помощью одного лишь сердца матч не выиграть. Важно то, что в первом тайме нам удалось нейтрализовать соперника. Мы сыграли очень хорошо. Мы вообще стремимся навязывать свой стиль игры всем соперникам. Мы создаем игровые связи, которые позволяют нам хорошо атаковать и защищаться. В игре против Франции мы не откажемся от своего стиля, постараемся переводить игру на сторону соперника, сохраняя владение.

- Вопрос Эверу Банеге. В вашей команде играет лучший футболист мира. Как вы общаетесь с Месси?

ЭБ: - Лео верен команде. Это видно на поле. Месси – человек, который четко понимает футбол. Иногда он позволяет нам увидеть вещи, которые понятны лишь гению. Очень сложно быть на одном уровне с таким великим игроком как Лео. Он яркая звезда для всех нас. Мы должны играть и делать все, что приблизиться к его уровню.

- Вы всегда были высокого мнения о Франции. Как вы думаете, вам удастся сохранить контроль над мячом в матче против этого соперника?

- Мы всегда должны контролировать матч. Нам нужно показывать свой стиль в каждой игре. Это наша цель. У Франции своя специфика. Сильная защита, быстрые контратаки. Гризманн и Жиру хорошо сыграны. Вся команда очень опасная. И, тем не менее, я бы хотел, чтобы Аргентина завтра показывала свой футбол.

- Вопрос тренеру и игроку. Франция будет пытаться изолировать Месси от мяча?

ЭБ: - Это происходит во всех матчах. Месси всегда окружен соперниками, действует под прессингом. Надеюсь, что завтра нам удастся заигрывать его в удобных ситуациях.

ХС: - Уверен, что у Франции есть план на игру. У нас он тоже есть. Безусловно, мы будем стремиться облегчить задачу Лео в этом матче.

- Вопрос Эверу Банеге. Вы давно играете с Месси. Расскажите, как он изменился?

ЭБ: - Мы все знаем, что он был тихим, стеснительным. Сейчас он заметен. Ведет свои команды к победам. Всегда работает на команде. Если я правильно помню, один из ключевых моментов в предыдущей встрече, который мы выиграли, заключался в том, что Месси агрессивно пошел в отбор. Мы должны равняться на него.

- Вы много говорите о владении. Это сложно делать все 90 минут. Расскажите, как Аргентина будет противостоять контратакам Франции?

- Франция будет тем успешнее, чем менее успешными будем мы. Они будут атаковать через фланги. Там у них есть очень быстрые футболисты. Нам нужно постараться блокировать их нападающих, что они не могли получать мячи с флангов. Нам нужно будет прессинговать и отбирать мяч.

- Исходя из опыта, вы никогда не отходите от традиционной расстановки. Завтра вы вновь выйдете с той же схемой?

- Все говорят об опыте. Я бы говорил не только об этом. У нас разные стили игры с Францией. Я абсолютно уверен в возможностях своих игроков. Все будет зависеть от того, как мы будем справляться с каждой конкретной ситуацией. Если у Франции будет пространство, нам будет очень сложно. Аргентина будет играть агрессивно, мы будем стремиться играть в атаку. У Нигерии тоже были быстрые игроки, но они не смогли себя хорошо проявить, мы смогли их сдержать. Я надеюсь, что завтра моя команда сможет контролировать мяч.

- Вы отрабатывали отдельно серию пенальти? У вас уже подготовлен список игроков на этот случай или вы будете отталкиваться от ситуации, которая будет складываться на поле?

- Вы правы, пенальти завтра могут сыграть решающую роль. Но я не думаю, что этот вопрос можно решить с помощью тренировок. В игре совсем другие условия: адреналин, давление трибун, нервы. Некоторые игроки после тренировок остаются отрабатывать удары, но перед завтрашним матчем мы учитывали другие аспекты. Мы провели тренировку с вратарями и посмотрели, как бьют пенальти игроки соперника. Где бы я ни работал, мои команды никогда не отрабатывали одиннадцатиметровые.

- Вопрос Эверу Банеге. В начале турнира у Месси многое не получалось. Он был под давлением. Сейчас ему удалось расслабиться?

ЭБ: - Вы правы, он не очень комфортно себя чувствовал. К счастью, нам удалось победить и выйти из группы, поэтому сейчас Лео чувствует себя более уверенно. Он проявил волю к победу. Очень важно, что наш лидер всегда думает о победе.

- 14 лет назад Лео начал играть за Аргентину. Что вы можете сказать о его пути в сборной?

- Месси великолепно играет за Аргентину. Он верен команде и, надеюсь, останется в ней на долгие годы.

- Что вы можете сказать о своем будущем? Ходят слухи о том, что вас могут уволить в случае неудачи.

- У меня есть контракт, и я этому очень рад. Все остальное зависит не от меня. Если мне позволят, я с удовольствием буду работать дальше.