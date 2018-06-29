В уютном зале Hyundai Motor Studio мы встретили с экс-вратарем команды Дании Петером Шмейхелем. И обсудили многое – красоту стадионов России, памятный гол в ворота «Ротора» и шансы наших команд пересечься в плей-офф.

- В России – прекрасно! – мгновенно признается Шмейхель. - Я думаю, все люди, которые долетели до вашей страны, получили на этом чемпионате огромный заряд позитива. В Москве все просто потрясает! В Санкт-Петербурге я провел два дня, и, хотя находился вдали от основной активности, все равно успел оценить ту потрясающую футбольную атмосферу, которая царила в городе. Здесь действительно здорово!

- Вы много путешествовали по нашей стране в течение последнего года. Что больше всего запомнилось? Впечатлило? Удивило?

- Запомнилась? Наверное, Казань. Когда я там был, стояли лютые морозы. Минус 20-25 градусов или вроде того. Было реально холодно! Но все равно – синее небо, потрясающий Кремль… Определенно, это один из самых красивых городов России, которые я видел. У меня там был незабываемый полет на вертолете – над стадионом, над местной рекой, над жилыми районами… Это впечатлило! Но если говорить о стадионе, то, думаю, назову Екатеринбург. Тамошняя арена выглядит потрясающе и изнутри, и снаружи. Я встретил 20 тысяч болельщиков рядом со стадионом – ничего подобного со мной пока не случалось. Такое просто невозможно забыть! «Лужники»? Конечно! Я сам там играл. Нет ничего сравнимого с тем, чтобы выступать на арене, когда за тобой наблюдает 80 тысяч человек. Потрясающе! «Спартак» («Открытие арена» - Прим. ред.)? Тоже прекрасен! Даже снаружи. Находясь внутри – ты просто выпадаешь в осадок!

- А как же «Крестовский»? Как вам стадион, стоимостью в миллиард евро?

- Прекрасен. Прекрасен! Когда есть такая арена – у тебя есть возможность продвигать футбол на уровне всего города, всей страны. История знает такие примеры. Я был на арене в Санкт-Петербурге. Я видел, какая там атмосфера, когда полные трибуны гонят команды вперед. Такое незабываемо! И если ты это прочувствовал, то обязательно влюбишься в этот вид спорта.

- В России, если ввести в «Гугл» имя «Петер Шмейхель», вслед за страничкой в Википедии появится отчет о матче с «Ротором». Знаете, почему?

- Не помню ту игру.

- Серьезно? Вы забили в ней гол!

- Ладно, помню конечно! Мы сыграли первый матч вничью в Кубке УЕФА. А потом пропустили гол во втором. И уступали 1:2 в конце матча. «Манчестер Юнайтед» не проигрывал на такой стадии турнира (1/32 финала. – Прим. ред.). Это было недопустимо. Да, мы играли плохо. Просто плохо! Но тот мой гол помог нам спастись. Он многое тогда открыл для команды. В том числе – что мы можем сломать любую, самую плохую ситуацию.

- Ладно, вернемся, к чемпионату мира. В 1/8 финала Дания сыграет с Хорватией, Россия – с Испанией. В случае побед наши команды выйдут друг на друга. Это реально?

- Такого не будет. Я дико извиняюсь перед российскими болельщиками, но нет – мы не встретимся в четвертьфинале. Знаете, почему? Не потому, что вам досталась Испания. А потому, что вы будете играть в «Лужниках»!

На месте российских фанатов я бы молился каждый день, чтобы выйти в плей-офф на Испанию. А не на Португалию, с которой вам пришлось бы играть в Сочи. В том Сочи, где Роналду уже забил три гола! Серьезно – родные стены помогают, но стены стенам – рознь. И в «Лужниках» сборной России будет намного проще!

А что касается Дании с Хорватией… Хорватия – вторая команда на этом турнире. По тому уровню игры, который она показала. По своему потенциалу. Мы много раз встречались на разных стадиях разных соревнований, и хорваты чаще были сильнее. Как бы мне не хотелось думать иначе, но вынужден признать – у Хорватии есть все аргументы, чтобы одолеть Данию в плей-офф.

Хотя… Если честно, четвертьфинал Дания – Россия возможен. Было бы здорово увидеть такой матч.