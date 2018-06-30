Последнее место в группе. Позор.

Лев

Сейчас это уже невозможно не признавать - тренер сборной полностью провалил подготовку к турниру. Тревожность должна была появиться уже после поражения от Австрии (1:2), но Лев делал вид, что все хорошо. На турнире стало ясно - он не смог определиться с стартовым составом, панически менял игроков, их готовность была намного ниже требуемого уровня. Незадолго до турнира Лев продлил контракт с немецким футбольным союзом до 2022-го, но теперь еще вопрос - будет ли он исполнен. Помочь может разве что полное отсутствие других кандидатов. Так или иначе, тренер первым несет ответственность за провал.

Конкуренция

За 4 года очень сильно изменился чемпионат Германии. Если раньше “Бавария” испытывала некоторые проблемы, и ощущала давление дортмундской “Боруссии”, то теперь этого нет. Чемпионат она выигрывает “одной левой”, что уже сказалось в Лиге чемпионов, да еще и ежегодно забирает лучших игроков других клубов - на этот раз в Мюнхен бесплатно поехал Леон Горецка. Если Германия не придумает, как реанимировать конкуренцию на внутреннем уровне - ничего хорошего ее не ждет. Лидеры “Баварии” будут “сытыми котами” (обратите внимание на полный провал на ЧМ-2018 Роберта Левандовски), а “подпитки” из глубины не будет. О ней даже не стоит и говорить - “Боруссию” на турнире в составе немцев представлял только Марко Ройс.

Импотенция

Лучше всего путь сборной Германии на ЧМ-2018 опишет старый и довольно пошлый анекдот. Поручика Ржевского спрашивают: любите ли вы детей? Детей - не особо, но сам процесс…

Сборная Германии проводила больше всех атак на чемпионате, чаще всех била по воротам. Однако мало что из этого было реально опасным для соперника. Процесс оказался значительно важнее результата, немцы настолько были запрограммированы на создание голевых моментов, что, по сути, не заботились о их реализации.

У Валерия Лобановского в комнате для командных собраний висел большой, как сейчас сказали бы, стикер. С надписью: “команда должна уметь переключиться с ведения игры на достижение результата”. Этого Германия-2018 не умела совсем. И что толку сейчас считать удары по воротам? Тот, кто бил лучше и опаснее - продолжит выступать на чемпионате.

Расслабленность

Торжественный успех, достигнутый на Кубке конфедераций (без участия основных сил немецкой сборной) весьма расслабил их. Это было очевидно даже по пресс-конференция Лева, который говорил о том успехе непрерывно. Немного забывая, что турнир для Германии не был важным - в самой стране с гораздо большим вниманием следили за молодежной сборной, командой U-21. Кубок конфедераций оказался нужен только Леву, и тем игрокам, которых он тогда пригласил. Все остальные об этом забыли немедленно, особенно Мексика, тогда разгромленная, а на этот раз не разгромившая саму Германию только чудом. Чемпионы мира, победители Кубка, с 2005-го года всегда в призах… Чувство опасности немцы утратили. И даже не обрели его по ходу турнира. Хотя уж казалось бы, когда если не сейчас, выиграв у Швеции на 95-й минуте благодаря штрафному. Но - потом была Корея.

Никак не могло помочь и то обстоятельство, что в отборочных турнирах Германия давно не испытывает никакой конкренции вообще. Как бы плохо она не была готова - она все равно проходит дальше. А вот в этом “дальше” и начинаются самые разнообразные проблемы.

Вратарь

Возможно, это и не главная причина поражения, но Лева предупреждали - опасно доверять первый пост вратарю, который не играл в футбол с сентября. Говорили люди, “немного” в вопросе разбирающееся. Оливер Кан открыто называл Марка-Андре тер Штегена лучшим в мире, и требовал видеть в воротах его. Тренер решил по-своему, и Нойер, как минимум, не выручил в двух проигранных играх. Мексика забила ему в ближний угол, Корея же просто поиздевалась над ним в конце матча.

Озил и Гюндоган

Поступок двух выходцев из “турецкой Германии” расколол не только страну, но и сборную. Для большинства игроков их совместные фото с президентомТурции Реджепом Тайипом Эрдоганом стали не просто откровением - а очень сомнительным актом, нарушившим обстановку в команде. Когда за неделю до турнира вся страна обсуждает, стоит ли вызывать в сборную игроков, претендующих на лидерские позиции - дела быть не может. На турнире оба были “потерянными”, не показали ничего вообще, и теперь их дальнейшие игры за сборную - под большим вопросом.

Озил и Хедира

Два человека, во многом определявшие игру сборной 4 года назад, когда она триумфально выступила в Бразилии, на этот раз оказались обузой. После провала в игре с Мексикой Лев даже вывел их изсостава, но затем необъяснимо вернул на игру с Кореей. Получилось только хуже. Оба тормозили игру, совершали кучу потерь в середине поля, а главное - никак не могли придумать хотя бы один обостряющий ход. Не случайны и оценки от главного немецкого спортивного издания “Kicker” - Хедира получил 5,0 за Корею и 5,5 за Мексику (абсолютный провал по принятой у нас системе, у немцев лучшая оценка - 1, худшая - 6), Озил - 5,0 и 5,0. Хедира оба раза был заменен по истечению часа игры, но спасать матчи уже не получалось.

Мюллер

Как говорят в Германии, иметь фамилию Мюллер - все равно, что не иметь никакой. Однако от одного из лидеров “Баварии” явно ждали большего, а некоторые вообще считали, что он замахнется на рекорд Клозе (16 забитых мячей в финальных стадиях чемпионатов мира). Может, и замахнется, но теперь уже через 4 года. Забивший по 5 мячей на чемпионатах 2010-го и 2014-го, и не сумевший ни разу отличиться на первенствах Европы в 202-м и 2016-м, на этот раз Мюллер был совершенно инородным телом в сборной. Практически все он делал невпопад, опасных моментов не создавал, и на гол мог рассчитывать только в случае фатальных ошибок соперника. Которых они не допускали.

Киммих

Один из главных прожектов современного немецкого футбола провел крайне странный турнир. С одной стороны, по всей статистике - он лидер среди правых защитников. Часто ходил в атаку, много в них участвовал. С другой - более бездарной игры в обороне у Германии не вспомнить за последние лет 20. Всегда, когда Киммиху нужно было выполнить свои прямые обязанности защитника - он оказывался не пойми где, и если на левом фланге Кроос достаточно внимательно страховал сначала Платтенхардта, а затем Хектора, то справа у немцев был проходной двор. И настоящим бичом их стали контратаки с хода из центра поля. Защитники просто не успевали занять свои позиции. Первой это попробовала Мексика, затем повторили Швеция и Корея. И три раза подряд (!) Германия оказалась бессильна против достаточно элементарного тактического хода. Не только Киммих, конечно. Но он прежде других.

Гомес

Единственный турнир, который Марио Гомес пропустил с тех пор, как Лев возглавил сборную - ЧМ-2014. Этот же турнир - единственный, который Лев выиграл. Никакой нужды в Гомесе там не было, у него был очень опытный, и еще достаточно мастеровитый Мирослав Клозе. На подмене был Марио Гетце, которого Лев использовал в роли “фальшивой девятки”. Сейчас у Германии не нашлось ни того, ни другого. Тимо Вернер никак не мог найти свои моменты в зоне нападения, а Гомес, хоть и всякий раз усиливал игру, выходя на замену - был невероятно неудачлив. Без защиты нельзя защищаться, без нападения атаковать. Да и с другими линиями не все было хорошо.

Кроос

Первым из немцев о возможном уходе из сборной заговорил именно он - единственный немец, которому хватило духа отказать “Баварии” в новом контракте, который он посчитал унизительным и уехать в Мадрид. Кроос спас для Германии игру против шведов, но он не мог играть за 5-6 остальных футболистов. Он и так делал больше, чем предполагает его игровая роль - однако большую часть времени ему просто было не с кем разыгрывать мяч. Удивительно, но команда, больше всех контролирующая мяч, оказалась делающей это скучнее всех. Назад и поперек - опасные моменты не создаются. Однако Тони вполне мог в какой-то момент взять игру на себя. Видимо, не хватило готовности.