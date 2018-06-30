ТРЕНЕРЫ-ПРАГМАТИКИ

Фернанду Сантуш и Оскар Табарес – опытные дядьки, во главу угла ставящие результат любыми способами. Первый окончательно перешел на сухой расчетливый футбол перед отбором к Евро-2016, где португальцы стали чемпионами, а второй, кажется, был таким всегда. Табарес больше 12 лет работает с уругвайской сборной, и все эти годы команда не отличалась ярким футболом, зато неизменно выходила в плей-офф ЧМ (2010, 2014, 2018) и побеждала на Кубке Америки (2011).

Букмекерские «низы», малое количество забитых/пропущенных мячей – все это (не считая матчей с карликовыми государствами и нефутбольными странами) при потрясающем подборе атакующих футболистов. Речь конечно о Криштиану Роналду, Рикарду Куарежме и, например, Бернарду Силве у одних и Луисе Суаресе, Эдинсоне Кавани и Родриго Бентанкуре у других. Ну играй в атаку большим числом, ну не подстраивайся под соперника, твори, забивай! Но нет.

«МАТЧ БУДЕТ НАПРЯЖЕННЫМ»

Фигня. Не верю. На предматчевой пресс-конференции я задал главным тренерам один и тот же вопрос. Табарес и Сантуш ответили на него вроде по-разному, но с одним и тем же смыслом.

- Вы оба – тренеры-прагматики, но у команд шикарный подбор атакующих игроков. Исходя из вашего футбола, одной из первостепенных задач будет нейтрализация этих футболистов. Мы увидим скучный футбол?

Оскар Табарес:

- Я не знаю, каким будет матч. Вас это беспокоит, а мы даже не думаем. Мы приехали, чтобы побеждать, а не скучать. А раз у нас есть отличные атакующие футболисты, почему это должно трансформироваться в скуку? Все увидим завтра на поле. Понимаю ваш вопрос, но пока это все, что я могу сказать.

Фернанду Сантуш:

- Я так не думаю. Матч будет интересным, напряженным. Обе команды постараются задействовать весь свой арсенал для победы. Завтрашний матч будет отличаться накалом и важностью победы. Это не групповой этап, где есть право на ошибку.

КАК ИГРАЛИ ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА

Чтобы примерно понять, насколько смотрибельным окажется этим вечером футбол на «Фиште», следует проанализировать результаты команд с 2016 года по сей день. Они впечатляют, особенно у португальцев, но мы цепляемся за забитые/пропущенные мячи. Понятно, что ничего эта статистика в преддверии одного из самых важных матчей за этот период не скажет, но все же. В любом случае интересно, поддержат ли команды тренд или нет.

МАТЧИ ЗМ СР. ЗА МАТЧ ПМ СР. ЗА МАТЧ ПОРТУГАЛИЯ 40 90 2,25 гола 23 0,57 гола УРУГВАЙ 27 42 1,55 гола 31 1,14 гола

Важное уточнение: Около половины голов Португалия забила командам вроде Эстонии, Андорры и Фарерских островов в различных квалификациях, но при этом игру в обороне (пропущенный гол за два матча) тоже нельзя не отметить. Как нельзя не отметить отсутствие пропущенных голов Уругваем в 2018 году. Уругвайцы больше пропустили, но любой отбор в Южной Америке классово сложнее европейского.