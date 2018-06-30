ФРАНЦИЯ – АРГЕНТИНА

Если бы в футболе сплошь и рядом торжествовал здравый смысл и справедливость, то этот вид спорта не смотрел никто. Зачем? В этой паре история выхода в 1/8 финала настолько разная и настолько отличная друг от дружки, что собственно на данный момент не вполне понятно, каким например образом сегодня собирается побеждать Аргентина.

Францией уже недовольны. Кто-то сказал, что она играет скучно, а кто-то и вовсе без тени сомнения назвал ее игру говном. Мы живем во время бескрайнего моря экспертных мнений! И каждый выбирает мнение по душе, в особенности, если нет своего.

Да, скрывать нечего. Я сам три раза ломал челюсть от зевоты во время просмотра матчей французов. Но запомнилось вот что: в матче против Перу, когда противник играл в режиме «победа или смерть» и сразу полетел вперед, французы показали себя командой с хорошим таким тумблером переключения собственных скоростей. И посмотрев минут десять как веселый, но неотесанный Перу набегается, просто поменяли положение тумблера, и, сей же миг, на поле очутились команды… ну просто разного класса.

О чем это говорит? О том, что Франция – весьма управляемая команда, которая знает, что делать на поле. А если учесть весьма некислое количество исполнителей, среди которых есть даже кто-то, кто похож на француза, то шансы на выход в четвертьфинал я вижу у них весьма высокими.

Про Аргентину почему-то хочется писать сквозь слезы. Вообще поймал себя на мысли, что эта команда для меня на втором месте после России, про которую не хотелось бы вообще ничего писать. Ну, вот как оценивать их шансы? На уровне «а если побегут, то тогда выиграют что ли?». Детский лепет на лужайке, честное слово. Но других аргументов у меня нет. И потому в этой паре я отдаю предпочтение Франции, выраженное в 70 процентов. Остальное пусть забирает Месси. Хотя, если честно, я, конечно же, хочу, чтобы Аргентина пошумела здесь как можно дольше. Кого показывать на трибунах, если уедет Диего Армандо… Пустота!

УРУГВАЙ – ПОРТУГАЛИЯ

Команда Оскара Табареса – мой главный фаворит. Да, здесь много личного. Я с теплотой отношусь к Уругваю с ЧМ 2010 года и отчаянно за него притапливаю. Но если серьезно, то Уругвай на этом ЧМ - одна из тех команд, которая прошла групповой этап, вообще не выходя из состояния сна. Смешно будет, если ее в этом сне навсегда оставит Португалия и пройдет дальше, но чаще такие команды все-таки разогреваются и набирают ход к плей-офф. Состав у них чрезвычайно обученный и два злобнейших нападающих играют в паре и если бы не прическа Кавани, то их легко можно было бы спутать. Навыки и манера игры у Суареса и Кавани во многом схожа. Они настоящие грубые редиски, которые при случае не простят никого. А случаи будут, уж не сомневайтесь.

Не говоря уж про то, что Суарес, если совсем прижмет, просто начнет кусаться. Судя по крупным планам, за зубами он следит даже круче, чем за собственными бутсами.

Если Уругвай в группе спал, то у Португалии не было такой роскоши. Первый матч против Испании проспать было никак нельзя. Дальше был неоднозначный матч с Марокко, а следом еще более неоднозначный с Ираном. И каковы могут быть ожидания? Правильно, самые обыкновенные.

Роналду или нет – вот мои ожидания от игры этой сборной, и я всегда буду говорить о том, что это одна из ее основных проблем. Но сборная не виновата. Трудно быть с гением.