И главный тренер это знает.

Когда перечитываешь высказывания главного тренера сборной Аргентины Хорхе Сампаоли, которые он периодически себе позволяет, может сложиться ощущение, что либо человек так плохо эпатирует, либо действительно немного поехавший. В своей автобиографии он писал, что никогда ничего не планирует, а все идеи в его голове возникают спонтанно. Судя по составу сборной Аргентины в некоторых матчах, это правда.

Но, кажется, сейчас все изменилось. Момент перелома – поражение от Хорватии, после которого аргентинцы оказались на краю пропасти. Накануне игры с Нигерией игроки встретились с Сампаоли и договорились, что на следующий матч они выйдут в составе, который определят сами. Косвенное подтверждение тому – слова Хавьера Маскерано после матча: «У нас была встреча. Мы говорили о футболе и том, что может помочь нам выиграть следующую игру».

Еще одно доказательство в пользу этой теории - радикальное изменение схемы. Раньше Сампаоли пытался играть и 4-2-3-1, и 4-3-3, и 3-4-3, но на Нигерию Аргентина вышла с 4-4-2, заточенными под Лео Месси. Эту расстановку на протяжении всего сезона использовал Эрнесто Вальверде в «Барселоне». Разумеется, схема максимально адаптирована под лучшие качества Месси.

После матча с Хорватией Сампаоли признал, что структура игры его команды была неудобной для Лео. Когда лидер сборной практически не получает мяч (всего 49 касаний против хорватов), это проблема тренера, которую он обязан решить.Уже в следующем матче на поле появился Эвер Банега – он был ответственным за доставку мяча Месси. Это сработало. Уже на 14-й минуте полузащитник «Севильи» отдал голевую передачу на Лео.

Банега давным-давно играет в сборной вместе с Месси. Он всего лишь на год младше.Они еще в 2008-м выигрывали пекинскую Олимпиаду. Аргентинские журналисты на пресс-конференции перед 1/8 финала просто завалили Эвера вопросами про Лео. Судя по характеру ответов, они действительно неплохо понимают друг друга, как на поле, так и за его пределами.

Банега умеет заигрывать Месси в удобных для него зонах. Как следствие, мы можем увидеть в его исполнении то, что регулярно видим в «Барселоне». Но даже при этом есть серьезная проблема. Чисто стилистически в паре с Месси гораздо уместнее будет смотреться Серхио Агуэро, а не Гонсало Игуаин. В «Барсе» Лео привык к взаимодействию с Луисом Суаресом, который может не только разбираться в штрафной площадке, но и действовать по более широкому фронту, в том числе работать на длинных открываниях. Игуаин в этом смысле куда более статичен. Он практически не атакует с флангов, не играет в оттяжке и не работает на партнеров, уводя за собой защитников.

Для эффективной игры с Месси Аргентине нужен нападающий, который в какой-то моментможет пожертвовать своей игрой. Игуаин же без мяча абсолютно бесполезен. Агуэро тоже совсем не Суарес, но готов работать на команду и на Месси в том числе.

Не зря на пресс-конференции представители аргентинских СМИ задавали Сампаоли вопрос про Кристиана Павона: может ли он рассчитывать на попадание в стартовый состав на матч с Францией? В теории, Павон – тот самый подыгрывающий форвард, который может стать отличным дополнением для Месси. Впрочем, Сампаоливряд ли решится использовать молодого игрока в столь важном матче.

Мораль всего вышеизложенного заключается в следующем: каким бы гением ни был Лео Месси, без партнеров ему не справиться. Мы видим его сумасшедшие голы и чудесные ассисты за «Барсу», но не обращаем внимания, сколько подготовительной работы при этом выполняет вся команда. Если сегодня Месси перестанет включать «Капитана Америку» и не будет пытаться обыграть Францию в одиночку, из этого может что-то получиться. Аргентине сегодня нужно быть командой, где каждый готов работать на лидера.