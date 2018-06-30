Мы писали о нынешних игроках российских клубов, которые приехали на ЧМ со своими сборными. Теперь вспомним тех, кто уже не играет в России.

Всегда приятно встречаться со старыми знакомыми. В футбольном смысле, нам приятно наблюдать, как себя проявляют на чемпионате мира футболисты, когда-то выступавшие в российском чемпионате. Вольно или невольно, но на них мы обращаем больше внимания, чем на остальных.

В 1/8 финала таких «старых знакомых», ранее игравших за отечественные клубы, осталось всего 8 человек. Не так много, но зато, что это за игроки!

Кейсуке Хонда

Все мы помним японца Кейсуке Хонду, выступавшего за московский ЦСКА и ту не самую приятную историю его бегства из чемпионата России в итальянский «Милан». С тех пор много воды утекло и нелегкая закинула Хонду в Мексику – в клуб «Пачука». Но и оттуда его продолжают призывать под знамена сборной. На ЧМ-2018 Хонда появился на поле дважды, каждый раз выходя на замену. Он провел на поле всего 38 минут, но именно он во многом обеспечил своей команде выход в 1/8 финала. За 38 минут он успел помочь результативным своему партнеру забить победный гол в матче с Колумбией и сам сравнял счет в игре с Сенегалом. именно этот гол и вывел Японию в плей-офф. кстати, 1 июля Хонда станет свободным агентом – его можно будет бесплатно забрать в любой клуб.

Виллиан

Бразилец Виллиан играл в России не так много – всего каких-то полгода в махачкалинском «Анжи», пока команда из Дагестана не развалилась. Но он оставил о себе яркое впечатление. Теперь Виллиан играет в лондонском «Челси». Концовка сезона у него получилась на загляденье, за что он и получил вызов в сборную Бразилии. На чемпионате мира, правда, он играет не так ярко – за 225 минут на поле в трех матчах он не отметился ни одним результативным действием.

Тьяго Силва

Еще один бразилец, Тьяго Силва, ныне выступающий за «ПСЖ», ранее принадлежал московскому «Динамо». Мы специально не говорим, что он играл в России, потому что он этого и не делал. Все те полгода, которые Силва провел в России, он практически не вылезал из больничной койки. У футболиста по приезду в нашу страну обнаружили запущенный туберкулез, который и лечили. На ЧМ-2018 Силва – основной игрок сборной Бразилии. На матч с Коста-Рикой он даже выводил команду с капитанской повязкой. В игре с Сербией Силва забил гол с передачи Неймара.

Стивен Цубер

В свое время московский ЦСКА очень сильно постарался, чтобы избавиться от швейцарского полузащитника Стивена Цубера и не сильно на этом потерять в деньгах. Цубер ушел в немецкий «Хоффенхайм» и там стал настоящей звездочкой, заработав себе не только вызов в сборную Швейцарии, но и место в основе на чемпионате мира по футболу. На полях ЧМ-2018 он пока провел 180 минут, пока не приболел. За это время он успел даже гол забить – в ворота сборной Бразилии.

Маркос Рохо

Аргентинского защитника Маркоса Рохо должны отлично помнить фанаты «Спартака». Его тоже очень сильно старались продать хоть куда-нибудь, когда командой руководил Валерий Карпин, считая приобретение ошибкой. Так Рохо оказался в португальском «Спортинге», откуда за 20 миллионов его купил «Манчестер Юнайтед». На ЧМ-2018 Рохо полностью отыграл два матча и стал настоящим героем Аргентины. Если бы не его гол в ворота Нигерии на последних минутах, в плей-офф вышел бы не Месси с компанией, а африканская сборная. Кстати, Рохо же принадлежит и результативная передача в игре с Исландией.

Аксель Витсель

Бельгия на ЧМ-2018 пока впечатляет. Одним из главных звеньев в команде является бывший футболист питерского «Зенита» Аксель Витсель. Сейчас Аксель играет в китайском клубе, название которого очень сложно писать, не то что произносить – «ТяньцзиньЦюаньцзянь». несмотря на не самую сильную лигу, в которую он уехал, бельгийский тренер продолжает ему доверять. Витсель на ЧМ-2018 полностью отыграл два матча.

Бруну Алвеш и Кристиан Ансальди

Еще двое футболитов, ранее игравших в отечественных клубах, на ЧМ-2018 пока не провели ни минуты. Первый – 36-летний защитник сборной Португалии БрунуАлвеш, который в свое время играл в «Зените» и до сих пор остается самым дорогим защитником, когда-либо купленным в чемпионат России. Сейчас он играет в шотландском «Глазго Рейнджерс» Второй – защитник сборной Аргентины и итальянского «Торино» Кристиан Ансальди. В свое время он успел поиграть и в «Рубине», и в «Зените», пока не уехал сначала в аренду в мадридский «Атлетико» к Диего Симеоне, а потом и навсегда в итальянскую «Дженоа».