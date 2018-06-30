Мохаммад Хайдер – журналист из Бангладеш. Мы попали в одно купе бесплатного поезда ФИФА Москва – Казань.

Очень колоритный персонаж: по вагону передвигался исключительно босиком. Даже в туалет! А там, спустя пару часов, было, мягко скажем, сыро.

Свою футбольность Мохаммад подтвердил, когда достал зубную щетку, завернутую в… протокол какого-то матча. Наш человек! Разговорились.

- Вы один освещаете чемпионат мира?

- Что вы? Нас тут 24 журналиста: 15 пишущих и 9 фотографов.

- Как же вам дали столько аккредитаций? Ведь Бангладеш не участвует в ЧМ-2018!

- Наверное, нам передали квоты Панамы. От этой страны-участницы в Россию приехали всего 4 журналиста.

- Какие еще крупные футбольные турниры вы освещали?

- Был четыре года назад на чемпионате мира в Бразилии. Надеюсь, попаду и в Катар-2022, и на ЧМ-2026 в США-Канаду-Мексику.

В Россию Мохаммад приехал за 10 дней до первого матча и останется до финала. Он смеется: «Для акклиматизации и знакомства с историей и культурой страны». Летел он 10 часов через Шарджу (ОАЭ), говорит: «Это нормально, в Бразилию полет длился в два раза дольше».

А теперь давайте считать: 40 дней пребывания Мохаммада Хайдера в России обойдутся его изданию в сумму от 8 000 до 12 000 евро. Это мы не берем в расчет квартиры в Саранске за 1000 евро/ночь! Плюс перелет 1000 евро (цены на авиабилеты в Россию резко скакнули перед ЧМ-2018). В сумме получается от 9 000 до 13 000 евро. Умножаем на 24 человека и выходит сумма от 216 до 312 тысяч! Евро!

А страна-то явно не футбольная – 194 место в рейтинге ФИФА за июнь 2018 года. Да и не сильно богатая тоже.

СПРАВКА «СОВЕТСКОГО СПОРТА»

Количество жителей в Бангладеш соизмеримо с российским: 168 миллионов против 143 000 000. А вот по ВВП на душу населения России сильно впереди – 26 926 долларов против 3 581$.