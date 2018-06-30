- Вас попросили не тренироваться на «Лужниках». Как это повлияет на подготовку?

- Нас никто не просил, просили мы. Нам культурно отказали. Регламент позволяет организаторам переносить тренировки. Мы тренировались на этом поле перед первым матчем, а испанцы еще в «Лужниках не работали. Поэтому, думаю, испанцам разрешили, а нам предоставили на выбор базу в Новогорске, запасное поле здесь и поле на ЦСКА. Мы спокойно поработалина базе - никуда не надо было ехать. Смысл ехать в ЦСКА, если мы играем на другом стадионе?Трава здесь, конечно, немного отличается, но мы на ней уже играли – все нормально будет. Во всем есть свои плюсы.

- Чувствуете ли вы дополнительное давление перед предстоящим матчем?

- Это плей-офф. Дальше пойдет одна команда. У всех есть ответственность. Но не то слово, которые вы употребили – давление. После игры будет уже ничего не изменить. Это - как диктант - что написал, то и сдал. Это не сочинение, чтобы его переписывать в черновике несколько раз. Что мы написали, такую оценку и получим. Обе команды в одинаковых условиях.

- Сборная России сильно изменилась с тех пор, как играла с Испанией в Санкт-Петербурге. Испания тоже изменилась – у команды уволили тренера. Испанцы были фаворитами всего турнира перед стартом. Как обстоят дела сейчас? Испания уже не фаворит?

- Сборная России изменилась с матча в Санкт-Петербурге изменилась не потому что сама хотела это сделать - три игрока из-за травм выбыли. Пришлось делать определенные поправки. С теми изменениями, которые были мы на этом турнире уже добились определенных промежуточных успехов. Испания тоже изменилась - за пару дней до старта уволили тренера. Но не только это изменилось в сборной - изменились некоторые функции игроков. Но завтра будет другой матч. В Санкт-Петербурге был контрольный матч, завтра будет игра чемпионата мира. Это все меняет.

- До того, как из Испании уволили тренера, они пропускали мячи в основном из позиционных атак. С контратак им забили всего один гол. Сейчас все изменилось. Готовите ли команду к этим изменениям?

- Всю тактику мы вам не расскажем. Вчера обсуждали некоторые нюансы, сегодня будет теория в 18:00. мы изучаем соперника. мы видим нюансы, которые должны принести нам успех. Насколько они нам помогут - увидим завтра. Да, до чемпионата мира Испания пропускала по-одному мячи, на ЧМ-2018 - по-другому. Тренер испанцев тоже это понимает.

- Вы говорили, что «Лужники» - это ваш стадион. Весной 1991 года «Спартак» здесь играл в 1/4 финала с «Реалом». Вы стояли в воротах, а тренер испанцев играл в составе против вас. Помните ту игру? Можно ли там найти какой-то рецепт, который поможет нам победить Испанию?

- И раньше, и сейчас испанцы являются фаворитами. Но, как говорят, не боги горшки обжигают. Это – тот рецепт, который вы хотели услышать. Фернандо я помню. Он был хорошим игроком, а теперь – отличный руководитель. Тогда и «Лужники» были другие, и погода была другая. Мы смогли настроиться и сделать то, во что никто не верил. Завтра у нас будет шанс еще раз что-то повторить.

- Вы раньше играли с 5 защитниками, потом изменили тактику и играли с 4 защитниками. Есть ли вероятность, что завтра вы вернетесь к тактике с 5 защитниками?

- Возможность вернуться к тактике с пятью защитниками всегда есть. Мы ее и на тренировках отрабатывали. Мы должны понимать, как подобрать тактику к команде, которая будет противостоять нам завтра. Мы уже выбрали вариант, а сегодня в 18:00 на теории закрепим. Предстоят личные беседы с некоторыми футболистами. Завтра играть будем так, как уже задумали. Главное, чтобы задумка сработала.

- После матча с Уругваем вы достаточно долго общались на тренировке в центре поля. Пришлось встряхивать игроков? Н потеряли они уверенность в себе?

- После матча с Уругваем мы с футболистами долго общались не по игре - надо было обсудить бытовые моменты. По уверенности в себе - на таком длительном турнире ровно пройти не может практически никто. Есть удачные моменты, есть не очень. Мы быстро пропустили и получили удаление. Игра явно не удалась. Но команда проявила характер – играла на протяжении 70 минут вдесятером. Надо в каждой игре видеть позитив. Мы не уверенность потеряли, мы просто расстроились, что не удалось забить, хотя для этого делали все, и Смолова выпустили...

- Как вы представляете предстоящий матч с тактической точки зрения? Испания много владеет мячом, а вам будет трудно играть так перед своими трибунами, когда болельщики ждут атак.

- На этом турнире Испания статистически владеет мячом больше, чем любая другая команда. Против такой команды тоже надо найти противоядие и искать свои шансы. Завтра хотим, чтобы сработало то, что мы приготовили. мы должны быть готовы.