- Вы хотели бы забить гол, который выбьет Испанию из розыгрыша? Ведь вы играете в Испании.

- Вы спросили, как мы себя будем чувствовать? Жизнь идет дальше. В жизни, наверное, мало что изменится. Главное, чтобы мы прошли дальше. Поэтому, если я забью гол в ворота Испании, я буду счастлив. Но еще раз – главное пройти дальше.

- Как игрок атаки, думаете вы сможете пробить ворота сборной Испании? Мы много критикуем Де Хеа, который часто ошибается здесь.

- Я должен это сделать. В Испании прекрасные игроки, возможно лучшие в мире. Но любая команда может победить любую другую. Если мне доверят место в составе, я буду делать все, чтобы принести пользу. Ошибки бывают у всех – давайте оставаться профессионалами – у всех бывают хорошие времена и не очень.

- В прошлом году появилась информация со ссылкой на вашего отца, что вам кололи гормон роста для восстановления…

- Думаю, это ерунда. Журналисты неправильно выразились, неправильно написали. Я спокоен, потому что ничего запрещенного я не делал – даже не стоит это обсуждать.

- Вы хорошо знаете сборную Испании. Она не играет на своем уровне. Может она играть лучше?

- Я уверен, что и с такой Испанией будет тяжело играть. Они – блестящая команда. Но у нас тоже есть свои активы – мы можем переиграть любую команду. Об этом надо думать, в это надо верить.

- Вы будете играть в «Лужниках». Здесь вы уже выигрывали. Если бы вы заняли первое место, то играли бы в Сочи. Не думаете, что здесь играть даже лучше, когда тебя поддерживает 80 тысяч человек?

- Все определила жеребьевка. Хорошо, что за нашей спиной только на трибунах будет 80 тысяч человек, но в Сочи у нас были бы те же самые амбиции – только выиграть. Давайте не будем думать об этих вещах.

- Чувствуется дополнительное давление, когда за вас на трибунах белеет 80 тысяч человек?

- Мы должны устроить праздник этим людям – они за нас будут переживать. Мы должны будем выложиться на 200%. Мы – профессионалы, играем дома. Мы готовы очень хорошо сыграть.

- Накануне было опубликовано письмо Кавани самому себе из детства – он себя мотивирует. Есть ли какой-то способ, которым вы сами себя мотивируете?

- Перед тем, как выехать на каждый матч я молюсь. А в автобусе и раздевалке люблю слушать музыку. Это помогает мне сконцентрироваться и готовиться к игре. Вот мой ритуал – молюсь и слушаю музыку.