В матче 1/8 финала с Францией ворота команды Аргентины будет защищать Франко Армани, впервые сыгравший за сборную четыре дня назад.

Чудовищная ошибка Вилли Кабальеро в матче второго тура против сборной Хорватии, ставшая началом аргентинского разгрома (0:3), заставила наставника сборной Хорхе Сампаоли выставить на решающий матч против Нигерии ни разу не надевавшего бело-голубые цвета национальной команды Франко Армани. Дебютант не подвел, а «альбиселеста», вырвав победу у Нигерии на последних минутах (2:1), пробилась-таки в 1/8 финала.

Неплохо познакомиться с ним поближе.

Франко Армани родился в небольшом городе Касильда в провинции Санта-Фе в 1986 году, то есть первый матч на сборную он провел, когда ему уже исполнился 31 год. Обучался вратарскому ремеслу в молодежной академии «Сентраль Кордова» и юношеских командах «Эстудиантеса», откуда впоследствии перебрался в дубль. Основу в то время (2006 год) тренировал начинавший тренерскую карьеру Диего Симеоне, для которого победа в Апертуре-2006 стала первым большим достижением в новой роли.

Симеоне в 2007 году уехал в «Ривер Плейт», о котором с детства мечтал Армани, а молодой вратарь – в аренду в «Ферро Каррил Оесте». Затем была двухгодичная командировка в «Депортиво Мерло» и 10 сухих матчей из 35 сыгранных и возвращение летом 2010 года в родную команду, где у 189-сантиметрового вратаря по-прежнему не было никаких перспектив. И тут очень кстати подоспело предложение из Колумбии, которое полностью изменило его жизнь.

Поначалу Армани было непросто пробиться в основу колумбийского гранда «Атлетико Насьональ», и первые три года он провел практически без игровой практики, выступая в основном за вторые команды, но в 2013 году стал регулярно выходить в матчах Южноамериканского кубка, где вместе с командой добрался до четвертьфинала. Причем в первых пяти матчах молодой вратарь сумел удержать ворота на замке, и даже пропустив, умудрился стать героем.

В матче 1/8 финала «Атлетико Насьонал» проиграл ответную встречу бразильскому «Байя» (0:1), но в серии послематчевых пенальти проявил себя Армани, парировавший два удара с «точки». Правда, уже в четвертьфинале и он был бессилен перед поймавшими кураж футболистами «Сан-Паулу» (2:3, 0:0). Однако вратарь запомнился своей игрой и стал получать больше игрового времени.

Годом позже он установил рекорд чемпионатов Колумбии, оставляя ворота сухими на протяжении 1046 минут, и с 2015-го уже его конкурентам приходилось смотреть матчи со скамейки запасных. В результате он провел на родине Эскобара восемь прекрасных лет, пять раз стал чемпионом страны, трижды выиграл Кубок и дважды Суперкубок и достиг главной вершины южноамериканского футбола – одержал победу в Кубке Либертадорес. После этого не заметить его на родине не могли. Но могли упустить.

В Колумбии он успел обзавестись семьей и даже получить колумбийское гражданство, однако по-прежнему мечтал вернуться на родину, поиграть в «Ривер Плейт» и надеть майку аргентинской сборной. При том, что колумбийцы из футбольной федерации проявляли заинтересованность в его услугах.

И вот в 2018 году все мечты сбылись. Сначала «Ривер Плейт» согласился выложить за вратаря более 3 млн евро, а затем и Хорхе Сампаоли проникся к нему верой и взял его на чемпионат мира. Тогда казалось вторым-третьим голкипером под Кабальеро, но судьба распорядилась иначе.

Армани осуществил почти все футбольные мечты – выиграл Кубок Либертадорес, стал первым номером «Ривер Плейт» и представляет Аргентину на чемпионате мира. Чего ему еще желать? Может быть, дойти до финала и поднять над головой заветный трофей? До сих пор Аргентина не выглядела для этого достаточно убедительно, но все в руках Месси и компании. И Армани в том числе.

Но для начала надо обыграть Францию.