Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич уже стал одним из главных открытий группового этапа чемпионата мира. Неужели ему под силу повторить успех 1998 года со своей командой?

Сам никто и звать никак?

Златко Далич – порождение тенденции назначать «темных лошадок» на пост наставника сборной Хорватии. После знаменитого Нико Ковача тренером стал Анте Чачич. Человек, который ни единого матча не сыграл в качестве футболиста. Но имел диплом Загребского университета физкультуры, а заодно и протекцию «дельца» хорватского футбола Здравко Мамича. После провала Чачича со сборной на стадии отбора к чемпионату мира от хорватского футбольного союза ждали очередного громкого решения. И дождались. Спасать сборную призвали Златко Далича. Правда, и его футбольные успехи вызывали сомнение. После этапа невзрачной тренерской карьеры на Балканах он отправился покорять Ближний Восток. Именно с этим периодом работы связаны основные достижения Далича. Многие вообще забыли о существовании такого специалиста в Европе. Но это ли подходящий тренер для команды, в которой играют такие звезды, как Модрич, Перишич и Ракитич?!

«Если честно, то после неудачника Чачича, я был рад абсолютно любому тренеру. Никогда бы не подумал, что Далич может возглавить нашу сборную. Но теперь вы видите, чего он достиг?» – рассказывает болельщик сборной Хорватии Драган.

Уважение, авторитет и характер

«У нас в сборной достаточно звезд. С ними не так-то просто найти общий язык. Я, если честно, не был уверен, что у Далича это получится», – говорит другой болельщик хорватской команды Милко Дворжак.

Кстати, во многом именно на этом погорел предшественник Далича – Анте Чачич. Игроки не воспринимали его как авторитетного тренера. Наверное, именно согласие Златко Далича возглавить сборную в самый трудный момент сыграло определенную роль во взаимоотношениях с командой. «Наша команда пребывала в плохом психологическом состоянии после матча с Финляндией. Я много времени потратил на разговоры с игроками. Мне понравилось, что игроки поняли, что это их последний шанс, они смогли проявить себя и добыли эту победу», – рассказывал тренер после победы над Украиной (2:0). Кстати, Далич успел поработать помощником тренера молодежной сборной Хорватии, поэтому некоторых нынешних футболистов он знает очень хорошо. «Многие из игроков той команды сейчас выступают за национальную сборную, например, Марио Манджукич, Никола Калинич. Домагой Вида, Шиме Врсалько и Деян Ловрен. Теперь мы снова встретились», – говорил Далич. В итоге неприметный Далич сначала вывел Хорватию в финальную часть чемпионата мира в России, а теперь и плей-офф.

Интересно, что воспользоваться расположением к себе и собственным авторитетом в раздевалке Далич смог уже во время мундиаля. Легким решением он отчислил из команды одного из главных нападающих сборной – Николу Калинича. Никаких поблажек – у Далича не забалуешь. Не стесняется тренер сборной и критиковать коллег за неподобающее поведение – вопросы чести и достоинства не чужды Даличу. Под раздачу попал тренер Аргентины Сампаоли за то, что не пожал руку.

В честь него даже Бурдж-Халифа стала «шашечной»

Сборная Хорватии – одна из наиболее талантливых команд этого чемпионата мира. При этом с приходом Далича игра хорватов изменилась. Новый тренер оказался более прагматичным, нежели Анте Чачич, что и отразилось на стиле игры команды. Конечно, Хорватия не стала играть вторым номером, но именно четкая игра в защите и быстрый переход из обороны в атаку позволили им не только обыграть прямых конкурентов, но и сотворить одну из главных сенсаций группового этапа – разгромить сборную Аргентины со счетом 3:0.

Бывшие работодатели Златко Далича из Арабских Эмиратов, кстати, настолько были впечатлены победой Хорватии над Аргентиной, что раскрасили башню Бурдж-Халифа в цвета хорватского флага в честь триумфа Далича. Такие почести, поверьте, воздают не каждому.

Оказалось, что наставник сборной Хорватии не только прагматичен, но и просто излучает спокойствие и уверенность. Ведь еще до игры Далич заявил, что «матч с Аргентиной будет самым легким для его команды». «Нам нечего терять в игре против топ-сборной, так что будем наслаждаться футболом», – резюмировал хорватский наставник. Пожалуй, хладнокровие тренера передалось и самим футболистам на поле. Получается, Златко Далич еще и хороший психолог? Хотя даже его бывший коллега по «Вартексу» маэстро тренерского цеха Хорватии Мирослав Блажевич не был столь уверен в способностях Далича: «Хватит ли у него авторитета, чтобы руководить Модричем, Ракитичем, Манджукичем? Это проблема! Не знаю, хороший ли он психолог». Теперь знает не только он, но и мы все.

Лучший тренер этапа хочет превзойти достижение 1998 года

Неудивительно, что,выведя команду в плей-офф со стопроцентным результатом, именно ЗлаткоДалич стал попадать в список символической сборной группового этапа в качестве тренера. Вполне справедливо. Сами же хорватские фанаты уже готовы носить своего наставника на руках. «20 лет мы жили только достижением 1998 года. Мы устали от этого. Я хочу гордиться не марионеткой Мамича Давором Шукером, а теми ребятами, которые играют сейчас. И Далич может как минимум повторить то достижение. Мы хотим новых рекордов! Мы – хорваты!» – говорит фанат Милко Дворжак. Интересно, что один рекорд в активе Далича и его команды уже есть. «Шашечные» впервые в истории одержали три победы подряд в рамках чемпионата мира! Это ли не серьезный шаг к повторению успеха 1998 года?

«Далич – крутой тренер, а Данию ждет сюрприз»

Следующий шаг – матч против сборной Дании. Примечательно, что прагматичный Далич выбрал такую же расстановку, как и на игру против Аргентины. Хорватский спортивный журналист Драген Антолич считает, что все же Далич непременно что-то изменит в тактике: «Эта расстановка помогла хорватам выиграть со счетом 3:0 у Аргентины, но с датчанами нужна совсем другая тактика. Далич много говорит о спокойствии, а его игроки о готовности биться даже 120 минут. Надеюсь, что он сделает выводы из поражений от Турции в 2008 году и от Португалии в 2016-м. Может быть стоит рискнуть и самим забить быстрый гол».

Ну а болельщики сборной Хорватии уверены, что Далич преподнесет сюрприз Дании и уже благодарят его за успех. «Я думаю, что мы выиграем. Златко Далич знает, как подготовить сюрприз Дании. Мы не хотим хвалиться раньше времени, но у нас сильная команда и отличный тренер. Далич сделает Хорватию великой!» – заключила болельщица «шашечных» Станка.