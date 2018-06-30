ДО МАТЧА

К черту историю личных встреч соперников на чемпионатах мира. Победа аргентинцев на их домашнем мундиале 40-летней давности вовсе не цепляет. Французы тогда в фаворитах не ходили, а великолепный Мишель Платини делал первые шаги к международному признанию.

Основной состав французов, пропустивший последний матч в группе с датчанами, хорошенько отдохнул перед 1/8 финала. Аргентинский же обновленный состав буквально выгрыз путевку в плей-офф у Нигерии.

Соперники начали матч, выставив по три нападающих. Четко обозначив ставку на атаку. Это на все сто подтвердил ход матча.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Французы начали с места в карьер. Уже на третьей минуте Маскерано сбил на подступах к штрафной Мбаппе, и Гризманн метров с 23-х потряс перекладину.

А на 11-й - рывок со своей половины того же Мбаппе прервал толчком в спину герой матча с Нигерией Рохо. Француз и сам вовсю помогал себе рукой, оттирая защитника, но судья среагировал только на падение форварда в штрафной. Пенальти Гризманн пробил по центру, как нигерийцы. Вратарь Армани завалился влево.

Вскоре трехцветные могли увеличить перевес. Но штрафной с 16-ти с копейками метров, назначенный за фол на Мбаппе, Погба пробил выше ворот.

Проникновение в штрафную Гризманна прервал в броске Армани.

У Месси ничего толком не получалось, он действовал в подыгрыше, редко шел в обводку.

Тем неожиданней стал ответный мяч. Позиционная атака аргентинцев началась на левом фланге, мяч получил сместившийся в центр Де Мария. А вместе с мячом - время и пространство. Мощный удар метров с 25-ти поставил в тупике Льориса. Мяч вынырнул из-под защитника Юмтити и по уходящей траектории залетел в девятку.

На радостях «плохой аргентинский парень» Маскерано схватил на Канте вторую на турнире желтую карточку и освободил себя от четвертьфинала.

ВТОРОЙ ТАЙМ

Перспектива этого самого четвертьфинала забрезжила перед аргентинцами сразу после перерыва. Безобидный удар-прострел Месси в направлении ворот превратил в гол защитник Меркадо, изящно подставив ногу, словно клюшку.

Тут-то занервничала-затряслась оборона Аргентины. Фасио, заменивший висящего на карточке Рохо, опрометчиво отпасовал назад вратарю, Армани, двинувшись вперед, пробежал мимо мяча, а Гризманну не хватило полуметра, чтобы наказать соперников. Защитник успел прихватить рукой форварда за футболку и притормозить его.

Этот эпизод стал сигналом к штурму. В следующей атаке защитник Павар слету пробил шведкой в дальний угол, напомнив гол «летучего голландца» ван Бастена в ворота Дасаева в финале Евро-1988. 2:2.

После чего настало время Мбаппе. К заработанному в первом тайме пенальти он за четыре минуты добавил дубль. В первом случае аргентинцев не выручил вратарь, пытавшийся сложиться вместо того, чтобы отбить мяч ногой. А во втором – трехцветные доставили мяч от своих ворот в противоположные в шесть передач. Заставив Месси вспомнить тики-таку «Барселоны».

За пять минут до конца основного времени капитан «альбиселесте» взорвался, по центру разрезал французскую оборону, но удар правой ногой с козырной позиции у него не получился.

И все-таки в начале третьей из четырех добавленных минут вышедший на замену Агуэро головой возродил интригу.

Финальный свисток застал Аргентину в атаке. Французы – в четвертьфинале, Месси едет домой.

ФРАНЦИЯ – АРГЕНТИНА – 4:3 (1:1)

Голы: Гризманн, 13 – 1:0 (с пенальти). Ди Мария, 41 – 1:1. Меркадо, 48 – 1:2. Павар, 57 – 2:2. Мбаппе, 64 – 3:2. Мбаппе, 68 – 4:2. Агуэро, 90+3 – 4:3.

Франция: Льорис – Павар, Варан, Умтити, Эрнандес – Канте, Погба – Мбаппе (Товен, 88), Гризманн (Фекир, 83), Матюиди (Толиссо, 75) – Жиру. Тренер Дешам.

Аргентина: Армани – Меркадо, Отаменди, Рохо (Фасио, 46), Тальяфико – Перес (Агуэро, 66), Маскерано, Банега – Павон (Меса, 75), Месси, Ди Мария. Тренер Сампаоли.

Предупреждения: Рохо, 11. Тальяфико, 19. Маскерано, 43. Банега, 50. Матюиди, 72. Павар, 73. Отаменди, 90+3. Жиру, 90+3.

Судьи: Фагани, Сохандан, Мансури (все – Иран), Баскуньян (Чили).

30 июня. 17.00. Казань. +28, солнечно. «Казань Арена». 42 873 зрителя (вместимость 45 568).

СТАТИСТИКА

Удары 9-9. В створ 4-4. Штанги 1-0. Угловые 0-4. Офсайды 0-1. Фолы 21-15. Владение мячом 41-59.

ОЦЕНКИ ИГРОКОВ

ФРАНЦИЯ

Льорис 5,5

Павар 6,5

Варан 5,5

Умтити 5,5

Эрнандес 6,5

Канте 6,5

Погба 6,0

Мбаппе 8,0

(Товен) б/о

Гризманн 6,5

(Фекир) б/о

Матюиди 5,5

(Толиссо) б/о

Жиру 6,0

АРГЕНТИНА

Армани 4,5

Меркадо 5,5

Отаменди 4,5

Рохо 4,5

(Фасио) 4,0

Тальяфико 5,0

Перес 5,5

(Агуэро) 6,0

Маскерано 5,5

Банега 5,0

Павон 5,0

(Меса) б/о

Месси 6,0

Ди Мария 6,0

ТРИ ЗВЕЗДЫ

Мбаппе – 8,0. Неудержимый полузащитник благодаря своей скорости буквально разорвал оборону Аргентины, заработав пенальти и оформив дубль на ключевом отрезке матча.

Павар – 6,5. Вспахал правую бровку постоянными рывками, одна из которых увенчалась великолепным голом, позволившим французам сравнять счет.

Канте – 6,5. Залог французского здоровья. Очень полезен в центре поля, выжигая его от своей штрафной до чужой. Как всегда был сколь полезен, столь и незаметен.

РЕЙТИНГ ТРЕНЕРОВ

Дешам – 6,5. Имел на игру четкий план и не стал отходить от него даже при счете 1:2. Нашел слабое место на флангах обороны соперника, который и воспользовался. Мбаппе и Павар справа и Матюди и Эрнандес слева (пусть и в меньшей степени) задергали Меркадо и Тальякико, и они в результате допустили несколько результативных промахов.

Сампаоли – 4,5. Концептуально не предложил оппоненту ничего конкретного. Сделал ставку на владение, но упустил из виду сумасшедшую скорость Мбаппе, который в контратаках растерзал медлительную оборону «альбиселесты». К тому же оставил в запасе находящегося в отличной форме Агуэро.

РЕЙТИНГ МАТЧА

9,5

РЕЙТИНГ ГОЛОВ

Гризманн =

Армани бросился в левый от себя угол, а Гризманн с 11-метровой отметки послал мяч в противоположную сторону.

Ди Мария !

Французы бросили Ди Марию перед собственной штрафной площадью в абсолютном одиночестве. Точная передача от Банеги, пауза и зрячий удар Анхеля в левую от Льориса «девятку» не оставляют ему шансов выручить партнеров.

Меркадо !

После подачи углового Месси поймал отскок, подработал мяч и хлестко пробил в сторону Льориса, но ход событий вмешался оказавшийся на пути мяча Меркадо. Он успел подставить пятку, переправив мяч в ближний угол мимо опешившего Льориса.

Павар !

Левый защитник французов Эрнандес совершил рывок по левому флангу и в борьбе с оппонентом подал в штрафную. Мяч, миновав всех, долетел до дальнего угла штрафной, где встретивший его правый защитник Павар ударом слета в касание отправил его в дальнюю «девятку».

Мбаппе =

Очередная подача Эрнандеса слева привела к серии рикошетов и отскоку мяча к Мбаппе, который с нескольких метров сильным ударом низом прошил Армани.

Мбаппе =

Жиру из глубины увидел рывок Мбаппе слева и наградил того передачей на ход. Обогнав оппонента, он вышел один на один с Армани и четко пробил мимо него.

Агуэро =

На последних минутах не покидал штрафную французов и дождался своего момента, когда Месси забросил ему мяч за спину центральным защитникам. Агуэро головой уложил мяч в угол ворот, чем подарил аргентинцам надежду на спасение.