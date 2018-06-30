Сегодня на телефон брякнулось сообщение от метеорологов: в субботу и воскресенье в Москве ожидаются сильные грозы с порывами ветра до 22 метров в секунду. Даже возможен град. Мол, не болтайтесь лишний раз по улицам, убирайте машины в гаражи и прочая дребеде...

Стоп. Так воскресенье – это же футбол, наши с испанцами! Главный матч, в пять вечерав Лужниках. Х-м… Давайте-ка глянем, на какое время дня они прогнозируют ливень.

Просмотр нескольких погодных сайтов, конечно, выявил у разных предсказателей определенные расхождения. Куда ж без них?Однако мощную грозу 1 июля обещаюттак или иначе все. И именно во второй половине дня: кто перед самой игрой, кто во время нее, а кто - и то, и другое, и даже после. Ничего себе сюжетик…

А знаете что? Я только за.

Э-ге-гей! Даешь бурю в воскресенье над Лужниками!

Лей сильнее, ливень! Греми шибче, гром, - так, чтобы небо раскалывалось на части! Сверкайте, огромные, раскидистые молнии! Град? Отлично, давай нам и град. Да покрупнее, без халтуры - не перепелиными яйцами, а голубиными!

Пусть теплолюбивые испанские мастера изящных перепасовок, которых мы не обыгрывали аж с 1971-го, почувствуют себя в полноценном аду. Пусть чавкает и хлюпает вода в их изготовленных по персональным колодкам дорогущих бутсах. Пусть скользят эти бутсы по мокрой траве, промахиваются мимо мяча, а их хозяева плюхаются со всего маху лицами в грязные лужи. В таком, водяном футболе мы с ними точно поборемся. Я не иронизирую: если шансов добавит погода, не вижу в этом ничего неспортивного.

И чтобы трибуны при этом не пестрели стыдными островками пустых кресел (Как там в цыганской песне? «Не боюсь я дождя, не боюсь я его!»), а гремели 80 тысячами глоток в унисон с грохотом грозы. Чтобы глаза Дзюбы горели ярче любой молнии. Чтобы дрожали руки во время каждого навеса у испанского вратаря Де Хеа. Чтобы голландский судья Куйперс забыл про свою принципиальность и норовил спихнуть любое важное решение «не в нашу пользу» на систему VAR, а оттуда бы ему испуганно отвечали: не знаем, у нас тут все барахлит, иди смотри сам. Какой «сам»?! Куда «сам»?! У меня монитор уже давно расколотило здоровой градиной...

Собственно, задача-то - прежняя, та же, что и была. Мы должны заставить их не катать привычно мячик по ухоженной изумрудной травке, а затравленно озираться. Прессингом, жесткими единоборствами, болением, наконец. Ну, а коль даже небеса собирают тучи нам на подмогу - так тем лучше! Считайте, знак свыше нам подают.

И еще один любопытный метеорологический факт из прошлого. 25 июня 2008 года над Веной пронеслась ужасная гроза, которая сорвала телетрансляцию второго тайма полуфинального матча чемпионата Европы Германия – Турция. Сама игра проходила в швейцарском Базеле и завершилась по расписанию (немцы выиграли - 3:2), но главный телецентр турнира находился в австрийской столице, и он противатаки урагана не выстоял.

А на следующий день был другой полуфинал. Именно в Вене. В нем играли… Россия и Испания.

Технику австрийские телевизионщики за сутки успели починить. Погодный катаклизм не повторился. Испанцы уверенно победили со счетом 3:0, а потом стали и чемпионами. Наши под руководством Гуса Хиддинка заняли на том чемпионате третье место, что остается высшим достижением сборной в ее постсоветской истории. То есть, десять лет назад буря промахнулась на какие-то несколько часов.

Эй, вы, там, наверху! В воскресенье в Лужниках, уж будьте добры, сработайте поточнее. И не так слабенько, как во время субботней репетиции, когда полчасика полило, да и затихло.

Нам нужен русский ураган. Во всех возможных смыслах этого слова.