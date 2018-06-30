ДО МАТЧА

Уругвай и Португалия подошли к плей-офф в разной форме. Если первые прибавляли от матча к матчу, то ФернандуСантуши компания никак не могли «найти» свою игру. После яркого футбола с Испанией (3:3), последовала блеклая победа над Марокко (1:0) и ничья с Ираном (1:1). Сник и КриштиануРоналду, который в последнем туре группового этапа не забил пенальти, что бывает достаточно редко.

Мыслями об игре главной звезды команды поделился и президент Португалии МарселуРебелудиСоза.

- Чтобы Роналду выиграл «Золотой мяч», ему нужно больше забивать. Надеюсь, сегодня он забьет. Он очень хорошо играет. Я его фанат. Считаю, что он лучший в мире, - заявил СМИ глава государства накануне 1/8 турнира.

Уругвай же, как и ожидалось, прибавляет по ходу турнира. Если после двух туров от игры южноамериканцев хотелось спать, то сейчас команда Оскара Табареса набрала форму. О том, что могут сделать уругвайцы с соперником, можно спросить у сборной России.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

О своих претензиях на выход в четвертьфинал Уругвай заявил уже на 7-й минуте. Луис Суарес получил мяч, выдержал паузу и исполнил филигранную подачу на ЭдинсонаКавани. Форвард транжирить свой момент не стал и головой отправил мяч в ворота РуяПатрисиу. Получил эффектно.

После пропущенного мяча португальцам удалось завладеть мячом, но никаких дивидендов получить из территориального преимущества не вышло. Роналду заскучал, пробил со штрафного в стенку, а ФернандуСантуш занервничал и заметался по бровке.

На перерыв команда так и ушли с минимальным преимуществом уругвайцев.

ВТОРОЙ ТАЙМ

После перерыва португальцы все-таки смогли сравнять счет. РафаэльГерейро с фланга навесил в центр штрафной, где выше всех прыгнул Пепе – 1:1.

На несколько минут показалось, что европейцы забьют еще, ноГерейропробил из выгодной позиции мимо. В итоге на 62-й минуте Уругвай вновь вышел вперед. Каваниснова сыграл на инопланетном уровне и пробил точно в угол с угла штрафной – 2:1.

В концовке встречи португальцы перешли на навал, Роналду стал бить мимо и ошибаться в передачах, а происходящее стало напоминать агонию со стороны европейцев.

Закончилось все походом вратаря Патрисиу в чужую штрафную, однако не помогло и это. Португалия едет домой, а Роналду вряд ли станет чемпионом мира. Во время следующего турнира ему будет уже 37 лет.

УРУГВАЙ – ПОРТУГАЛИЯ – 2:1 (1:0)

Голы: Кавани, 7 – 1:0. Пепе, 55 – 1:1. Кавани, 57 – 2:1.

Уругвай: Муслера – Касерес, Хименес, Годин, Лаксальт – Нандес (Санчес, 81), Торрейра, Весино, Бентанкур (Родригес, 63) – Суарес, Кавани (Стуани, 74). Тренер Табарес.

Португалия: Патрисиу – Рикарду, Пепе, Фонте, Геррейру – Б. Силва, Карвалью, Ад. Силва (Куарежма, 65), Мариу (М. Фернандеш, 85) – Гедеш (Ан. Силва, 74), Роналду. Тренер Сантуш.

Предупреждение: Роналду, 90+3.

Судьи: Рамос, Торрентера, Эрнандес (все – Мексика), Марруфо (США).

30 июня. 21.00. Сочи. +27, облачно. Стадион «Фишт». 44 287 зрителей (вместимость 47 659).

СТАТИСТИКА

Удары 6-20. В створ 3-5. Штанги 0-0. Угловые 2-10. Офсайды 0-1. Фолы 13-13. Владение мячом 39-61.

ОЦЕНКИ ИГРОКОВ

УРУГВАЙ

Муслера 6,0 Касерес 6,5 Хименес 6,0 Годин 6,5 Лаксальт 6,5 Нандес 5,5 (Санчес) б/о Торрейра 5,5 Весино 5,5 Бентанкур 6,0 (Родригес) б/о Суарес 7,0 Кавани 7,5 (Стуани) б/о

ПОРТУГАЛИЯ

Патрисиу 5,5 Рикарду 5,5 Пепе 6,0 Фонте 5,0 Геррейру 5,5 Б. Силва 6,0 Карвалью 5,5 Ад. Силва 5,0 (Куарежма) 6,0 Мариу 5,0 (М. Фернандеш) б/о Гедеш 4,5 (Ан. Силва) б/о Роналду 5,0

ТРИ ЗВЕЗДЫ

Кавани – 7,5. Его значение для сборной лучше всего демонстрирует неспособность Уругвая выйти на чужую половину в концовке матча, когда Кавани был заменен из-за травмы. Он цепляется за мячи, много вступает в единоборства, участвует в развитии атак, а затем сам их и завершает. Идеальный форвард, проведший великолепный матч.

Суарес – 7,0. Проявил себя не так ярко, но проделал сумасшедший объем черновой работы, постоянно навязывая защитникам борьбу. Классно играл в подыгрыше – ассистировал Кавани и выдал шикарный пас на гол в концовке. Хитро пробил со штрафного.

Годин – 6,5. Снял весь верх в штрафной площади, так и не позволив португальцам создать по-настоящему голевой момент.

РЕЙТИНГ ТРЕНЕРОВ

Табарес – 7,0. Начисто выключил Роналду из игры и перекрыл португальцам кислород в середине поля. В атаке сделал ставку на умении Кавани и Суареса навязать борьбу и создать момент из ничего. Грамотно засушил игру заменами.

Сантуш – 5,0. Так и не нашел оружия, которое смогло бы пробить уругвайскую стену. Один раз на помощь пришел стандарт, но на большее его подопечных не хватило. Удивил, так и не выпустив на поле Б. Фернандеша и Моутинью, при том что на замену вышел Ману Фернандеш, для которого это была дебютная игра на турнире.