Роналду едет домой вслед за Месси. Португальцы уступили Уругваю
«Советский спорт» о матче Уругвая и Португалии (2:1).
ДО МАТЧА
Уругвай и Португалия подошли к плей-офф в разной форме. Если первые прибавляли от матча к матчу, то ФернандуСантуши компания никак не могли «найти» свою игру. После яркого футбола с Испанией (3:3), последовала блеклая победа над Марокко (1:0) и ничья с Ираном (1:1). Сник и КриштиануРоналду, который в последнем туре группового этапа не забил пенальти, что бывает достаточно редко.
Мыслями об игре главной звезды команды поделился и президент Португалии МарселуРебелудиСоза.
- Чтобы Роналду выиграл «Золотой мяч», ему нужно больше забивать. Надеюсь, сегодня он забьет. Он очень хорошо играет. Я его фанат. Считаю, что он лучший в мире, - заявил СМИ глава государства накануне 1/8 турнира.
Уругвай же, как и ожидалось, прибавляет по ходу турнира. Если после двух туров от игры южноамериканцев хотелось спать, то сейчас команда Оскара Табареса набрала форму. О том, что могут сделать уругвайцы с соперником, можно спросить у сборной России.
ПЕРВЫЙ ТАЙМ
О своих претензиях на выход в четвертьфинал Уругвай заявил уже на 7-й минуте. Луис Суарес получил мяч, выдержал паузу и исполнил филигранную подачу на ЭдинсонаКавани. Форвард транжирить свой момент не стал и головой отправил мяч в ворота РуяПатрисиу. Получил эффектно.
После пропущенного мяча португальцам удалось завладеть мячом, но никаких дивидендов получить из территориального преимущества не вышло. Роналду заскучал, пробил со штрафного в стенку, а ФернандуСантуш занервничал и заметался по бровке.
На перерыв команда так и ушли с минимальным преимуществом уругвайцев.
ВТОРОЙ ТАЙМ
После перерыва португальцы все-таки смогли сравнять счет. РафаэльГерейро с фланга навесил в центр штрафной, где выше всех прыгнул Пепе – 1:1.
На несколько минут показалось, что европейцы забьют еще, ноГерейропробил из выгодной позиции мимо. В итоге на 62-й минуте Уругвай вновь вышел вперед. Каваниснова сыграл на инопланетном уровне и пробил точно в угол с угла штрафной – 2:1.
В концовке встречи португальцы перешли на навал, Роналду стал бить мимо и ошибаться в передачах, а происходящее стало напоминать агонию со стороны европейцев.
Закончилось все походом вратаря Патрисиу в чужую штрафную, однако не помогло и это. Португалия едет домой, а Роналду вряд ли станет чемпионом мира. Во время следующего турнира ему будет уже 37 лет.
УРУГВАЙ – ПОРТУГАЛИЯ – 2:1 (1:0)
Голы: Кавани, 7 – 1:0. Пепе, 55 – 1:1. Кавани, 57 – 2:1.
Уругвай: Муслера – Касерес, Хименес, Годин, Лаксальт – Нандес (Санчес, 81), Торрейра, Весино, Бентанкур (Родригес, 63) – Суарес, Кавани (Стуани, 74). Тренер Табарес.
Португалия: Патрисиу – Рикарду, Пепе, Фонте, Геррейру – Б. Силва, Карвалью, Ад. Силва (Куарежма, 65), Мариу (М. Фернандеш, 85) – Гедеш (Ан. Силва, 74), Роналду. Тренер Сантуш.
Предупреждение: Роналду, 90+3.
Судьи: Рамос, Торрентера, Эрнандес (все – Мексика), Марруфо (США).
30 июня. 21.00. Сочи. +27, облачно. Стадион «Фишт». 44 287 зрителей (вместимость 47 659).
СТАТИСТИКА
Удары 6-20. В створ 3-5. Штанги 0-0. Угловые 2-10. Офсайды 0-1. Фолы 13-13. Владение мячом 39-61.
ОЦЕНКИ ИГРОКОВ
УРУГВАЙ
|
Муслера
|
6,0
|
Касерес
|
6,5
|
Хименес
|
6,0
|
Годин
|
6,5
|
Лаксальт
|
6,5
|
Нандес
|
5,5
|
(Санчес)
|
б/о
|
Торрейра
|
5,5
|
Весино
|
5,5
|
Бентанкур
|
6,0
|
(Родригес)
|
б/о
|
Суарес
|
7,0
|
Кавани
|
7,5
|
(Стуани)
|
б/о
ПОРТУГАЛИЯ
|
Патрисиу
|
5,5
|
Рикарду
|
5,5
|
Пепе
|
6,0
|
Фонте
|
5,0
|
Геррейру
|
5,5
|
Б. Силва
|
6,0
|
Карвалью
|
5,5
|
Ад. Силва
|
5,0
|
(Куарежма)
|
6,0
|
Мариу
|
5,0
|
(М. Фернандеш)
|
б/о
|
Гедеш
|
4,5
|
(Ан. Силва)
|
б/о
|
Роналду
|
5,0
ТРИ ЗВЕЗДЫ
Кавани – 7,5. Его значение для сборной лучше всего демонстрирует неспособность Уругвая выйти на чужую половину в концовке матча, когда Кавани был заменен из-за травмы. Он цепляется за мячи, много вступает в единоборства, участвует в развитии атак, а затем сам их и завершает. Идеальный форвард, проведший великолепный матч.
Суарес – 7,0. Проявил себя не так ярко, но проделал сумасшедший объем черновой работы, постоянно навязывая защитникам борьбу. Классно играл в подыгрыше – ассистировал Кавани и выдал шикарный пас на гол в концовке. Хитро пробил со штрафного.
Годин – 6,5. Снял весь верх в штрафной площади, так и не позволив португальцам создать по-настоящему голевой момент.
РЕЙТИНГ ТРЕНЕРОВ
Табарес – 7,0. Начисто выключил Роналду из игры и перекрыл португальцам кислород в середине поля. В атаке сделал ставку на умении Кавани и Суареса навязать борьбу и создать момент из ничего. Грамотно засушил игру заменами.
Сантуш – 5,0. Так и не нашел оружия, которое смогло бы пробить уругвайскую стену. Один раз на помощь пришел стандарт, но на большее его подопечных не хватило. Удивил, так и не выпустив на поле Б. Фернандеша и Моутинью, при том что на замену вышел Ману Фернандеш, для которого это была дебютная игра на турнире.