Месси и Роналду незаметно покинули чемпионат мира. И это в порядке вещей – главному соревнованию футбольной современности потребовались другие герои.

При этом первый день плей-офф удивил высокой результативностью – обычно в игре на выбывание она, наоборот, падает. А тут в двух матчах совместными усилиями выбили «десятку»! Футбол на российских полях, похоже, все больше входит во вкус и собирает с них все более богатый урожай.

Важно, однако, отделить зерна от плевел. Если в эпической латинской битве Уругвая с Португалией голы, все как один, могут быть оценены царским золотым червонцем, то в голевой перепалке Франции и Аргентины шли большей частью по резко девальвированному рублю начала 90-х годов.

Французов и особенно аргентинцев, ежели б они вышли против того же Уругвая или той же Португалии с такой дырявой обороной, ждала бы страшная участь. Они были бы жестоко и беспощадно растерзаны, не получив ответных шансов. Но в своем беззащитном междусобойчике тем и другим все грехи как-то сходили с рук. И Аргентина, даже пропустив четыре и проиграв, покинула чемпионат не сказать что с позором.

Аргентинец Ди Мария, прежде чем засадить в угол, имел для прицела гектар свободного пространства. 22-летний французский защитник Павар перед вторым голом южноамериканцев не сумел сделать шага вперед, дабы создать искусственный офсайд – наш аксакал Сергей Игнашевич сообразительно и проворно исполнит это, даже если проведет на поле еще полвека. А главный нонсенс этого матча – ретивый 19-летний француз Мбаппе, хоть бы он даже и Гарун, бегущий быстрее лани, без усилий оббегал половину аргентинской команды…

А потом на поле вышел Уругвай, и тривиальная романтика уступила место воинскому эпосу. Понятно, что вышел он вместе с Португалией, но потрясла воображение одна команда. Команда почти парализованного тренера Табареса. Команда великих воинов атаки Суареса и Кавани, игравших будто последний матч в жизни – и потому без права на снайперскую промашку.

Перед матчем я отдавал предпочтение, пусть небольшое, португальцам. Мне думалось, что у чемпионов Европы всегда оставлен про запас резерв, чтобы прибавить в решающие моменты. Так они себя поставили на Евро-2016. Но сила чемпиона определяется силой его соперников.

А Уругвай сейчас сделал такое, с чем два года назад команда Сантуша просто не сталкивалась. Уругвай превратился в леопарда (не с руки называть более крупным хищником команду страны с 3-миллионным населением), леопард прибрал травоядную живность железной хваткой челюстей и 45 минут методично и неумолимо ее перемалывал.

Криштиану Роналду проводил с мячом много времени – но не сделал ничего полезного. В лучших матчах у него бывает все наоборот. Впрочем, жертва леопарда оказалась не робкого десятка. Она таки вырвалась (в начале второго тайма) и даже успела порезвиться. После чего ее повторно настигла смычка челюстей уругвайского хищника, и теперь уже смертельная.

Я смотрел на то, как горел работой Табарес, которому, чувствуется, уже сложно говорить и еще сложнее передвигаться. Любовался мужественными лицами и могучей статью Кавани и Суареса – они были в этом эпическом матче похожи на ожившие античные скульптуры. И подумал о том, что и Месси, и Криштиану жидковаты для испытаний, начавшихся на чемпионате. Настало время воинов, время героев. А живчикам, пусть даже искусным, следует скромно отойти в сторонку.

Хорошо, что Россия с Уругваем уже сыграла. Не дай бог встретиться с ним – таким вот леопардом, каким он обернулся 30 июня, еще раз. Хорошо, что России досталась не Португалия, а Испания.

Да, накануне нашей встречи с ней, наверное, никто не сумеет точно сказать, какая Испания – настоящая. Та, которая до чемпионата накидала в контрольном матче полную кошелку Аргентине(6:1) – или та, которая в групповом турнире мыкалась с иранцами и марокканцами почти как с ровней. И защита которой выглядела третьей сестрой аргентинской и французской обороны, чаще напоминая не бастион, а решето.

Ничего-то про Испанию толком не понятно. Еще и потому, что перед самым стартом ЧМ у нее поменялся тренер.

Информацию к размышлению может дать пока только прогноз погоды на 1 июля, 17.00 в Москве: прохладно, и возможен приличный дождь. Это определенно нашим на руку. В такую погоду можно активно прессинговать, чем и будем испанцев по возможности донимать.

Но ведь и российская сборная, последний раз игравшая шесть дней назад, превратилась сейчас в субстанцию виртуальную. Какова ее объективная готовность? Остается ли в силе наблюдение, что реактивность Головина – Черышева и таранные усилия Дзюбы способны создать напряжение в тылах любого соперника? Или в матчах с мягкотелыми арабскими сборными это только показалось?

И все же давайте честно: в первую очередь исход встречи Россия - Испания будет зависеть от качества игры наших соперников. Если они сумеют, не заигрываясь-не зарываясь, обходить наши прессинговые ловушки – других у козырей у России пока не было замечено. А если выйдут играть в аргентино-французском стиле – то вперед и с песнями, Россия! Где наша не пропадала!