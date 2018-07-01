Если вы хоть что-то понимаете в фанатской культуре, особенно той, что касается национальных сборных, вы наверняка должны знать о взаимной ненависти аргентинцев и бразильцев. В Москве эти отношения носят какой-то гипертрофированный характер.

«…Марадона круче, чем Пеле!» - такими словами заканчивается знаменитая «богохульная» аргентинская песня, впервые исполненная на ЧМ-2014, который проходил как раз в Бразилии.

В ответ бразильцы придумали свою песню, апогеем которой является громогласный крик: «Чао, Месси! Чао, Месси! Чао! Чао! Чао!» Песня – прощание с одним из лучших футболистов планеты, который из всех своих крупных турниров вылетел, так и не выиграв ни одного серьезного трофея на взрослом международном уровне.

https://www.youtube.com/watch?v=Cy92ebhFWvc

В России-2018 Аргентина вновь вылетела, даже не дойдя до четвертьфинала. Но сейчас эта песня актуально, как никогда. Под ее словами готовы подписаться не только бразильцы, но и весь остальной мир, включая многих аргентинцев, которые открыто этого никогда не признают. Почему? Объясним…

На протяжении всего турнира «Гном», как называют Месси не только фанаты, но и одноклубники по каталонской «Барселоне», являлся не просто теневым лидером и капитаном сборной Аргентины. По данным изнутри команды, именно Месси определял состав на игру, давал установку футболистам и подсказывал Хорхе Сампаоли, когда и какие замены производить.

Именно с этим и были связаны скандалы в сборной Аргентины. Футболисты якобы даже требовали отставки тренера, который не владеет ситуацией. Скандал замяли, но вопросы остались… Какие вопросы?

Очень простые. Например, хочется спросить у Сампаоли, почему в матчах с Нигерией и Францией, в которых необходим был атакующий потенциал, на скамейке запасных оставался один из лучших молодых футболистов планеты Паоло Дибала? И еще один вопрос по теме: почему на поле каждый раз появлялся безвестный Максимильяно Меса из достаточно среднего даже по аргентинским меркам клуба «Индепендьенте»? И еще один вопрос: почему на скамейке до последнего момента оставался, например, один из лучших футболистов планеты на данный момент Серхио Агуэро? И еще вопрос: почему в матче с Францией, где нужна бала атакующая мощь, особенно в концовке встречи, на поле так и не вышел единственный таранный форвард сборной Аргентины Гонсало Игуаин.

Официально все эти вопросы мы должны задавать главному тренеру – Хорхе Сампаоли. Но, если верить конспиративным теориям, всем в команде заправляет Лионель Месси. Поэтому сборную даже называют не Аргентиной, а командой друзей Месси. Те, с кем Месси общается – в команде играют, те, с кем он по каким-то причинам, будь то простая вражда, или ревность, не общается, - не играют, как, например, Дибала – наследник легендарного 10-го номера в сборной Аргентины, который сейчас принадлежит именно Месси.

Естественно, Хорхе Сампаоли никогда в жизни не признает верность второй теории. Признание будет означать конец его тренерской карьеры. Хотя, то, что произошло с Аргентиной, вряд ли лучше, чем признание собственной тренерской импотенции. Но, дело его…

В любом случае, после провала на ЧМ-2018 Лионель Месси обязан всему аргентинскому народу заявить об окончании карьеры в сборной. Так и только так! Чтобы его имя не довлело над остальными. Чтобы решения не принимались с оглядкой на него. Чтобы аргентинские таланты попадали в сборную не за «хорошее поведение», а за свои футбольные качества. Чтобы командой наконец начал руководить не «Гном», а настоящий тренер, который в нужный момент может отправить этого друга Белоснежки на скамейку и выпустить на поле другого футболиста, который наконец перестанет тормозить все атаки своей команды.

Поэтому: Чао, Месси» Чао, Месси» Чао! Чао! Чао!