Вот честное слово. Проще написать про трещину в потолке, чем про сборную России. У вас есть уверенность хоть в чем-то перед сегодняшней игрой? У меня нет. Но если немного подумать, то кое-какие скорбные мысли в голову все-таки приползут.

Наши защитники не смогли справиться с Суаресом и Кавани. Вчера мы еще раз поняли, почему это произошло и не думаю, что сильно расстроились, верно?

Сегодня же нас ждет испытание Диего Костой. Это очень неприятный дяденька, сильно отличающихся от уругвайских атакующих истребителей, но могущий и умеющий покарать кого угодно. Сможем с ним справиться? Уверенности в этом нет.

Любопытным видится противостояние на левом фланге атаки сборной Испании… да и не только на нём. Что-то мне уже дурно, но надо собраться с мыслями и продолжить текст…

Будет интересно взглянуть, насколько готов Марио Фернандес сдержать Иско и Иньесту, попутно при этом при любой возможности поддерживать атаку. Сможет ли? Это большой и очень интересный вопрос.

Да, Испанию серьезно поругали по итогам матча с Марокко. Дело в том, что я той игры не видел, в это же время, наблюдая, за Ираном. Ругали оборону, ругали арбитра той встречи Равшана Ирматова… но знаете что? Вот точно не наш случай рассчитывать на ошибки испанцев. Нам надо в первую очередь сосредоточиться на том, чтобы избежать своих косяков.

А ошибаться мы можем и умеем. Делаем это монументально, грубо и вообще не вовремя. Самое скорбное заключается в том, что не успеваем мы подумать о том, что соперник, наверное, сейчас нас казнит, как мяч уже в наших воротах. Молчи, грусть, молчи…

Нам бы такую реализацию! Допустим, испанцы будут ошибаться. Даже не допустим, а точно. Но почему-то нет уверенности в том, что мы их за это будем наказывать буквально на «раз и два». А это сегодня очень нужно.

Датчане, надо заметить, вообще так незаметно провели этот групповой этап. Никаких тебе скандалов, громких побед или сокрушительных поражений. Ничего этого не было. Непростая игра в первом матче с Перу, следом ничья против Австралии и, как считают многие, самый незрелищный матч против Франции уже в тот момент, когда это можно было понять и принять – обе команды выходили в 1/8 финала. Единственная нулевая ничья на групповой стадии, к слову.

Дания – она ведь такая. Вроде бы как она есть, а вроде бы и не очень. В этом смысле ее игру и существование в футбольной карте выразительно отображает так называемая эволюция ее формы. Посмотрите в «Википедии». Форма датчан практически не менялась в смысле дизайна за последние лет тридцать, а самым «шокирующим» вариантом выглядит, пожалуй, форма к чемпионату 1986 года в Мексике.

Датчане – это крепкий уровень повыше среднего среди европейских национальных сборных. Хватит ли этого для того, чтобы одолеть ярких хорватов? Об этом в следующем абзаце.

Итоги группы как бы намекают на то, что у Хорватии не было в трех матчах ни одного противника без собственных проблем. Нигерия в первом туре, как оказалось, знакомилась не столько с чемпионатом, сколько с собой. Ну, с Аргентиной тоже все ясно, мы тактично встанем и помолчим, сняв шляпы и опустив головы. Дебют Исландии на ЧМ выразился в классической для них битве в первом туре против Аргентины, дальше команда играла откровенно слабо.

Учитывая все это у меня совсем не твердой уверенности в том, что сегодня хорваты ярко и разухабисто пройдутся по датчанам. Хорватии свойственно впадать в клинч и выдавать весьма серые матчи. Но это всегда несколько обидно для нейтрального зрителя, ведь когда хорваты в порядке, когда они в день матча проснулись и вышли на поле с нужной ноги – это всегда зрелище. Думаю, что все же именно они и пройдут сегодня дальше.

Но только потому, что в их составе есть человек по фамилии Модрич и по имени Лука.