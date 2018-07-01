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Казалось бы, такая мелочь – выбор цвета формы. В воскресном матче 1/8 финала в «Лужниках» этим правом владеют испанцы как победители своей группы. Они сыграют в красном, но лучше бы предпочли белый.

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Как России обыграть Испанию? Тактические советы «Советского спорта»

Для нашей команды цвет формы имеет, по статистике, принципиальное значение. Если рассматривать финальные стадии чемпионатов мира и Европы, в красном мы выиграли 5 матчей из 9. А вот в белом – только 4 из 15… Два других оттенка – бордовый (или «кремлевский») и синий – вообще не приносили нам удачи: 0 побед из 5 возможных. К счастью, таких комплектов формы на ЧМ-2018 в распоряжении сборной России нет. Есть все те же красный (в нем мы победили аравийцев и египтян) и белый (были разгромлены Уругваем).

В общем, лучше бы Испания выбрала на воскресенье резервный вариант формы. Хотя… Главную победу в своей истории – в четвертьфинале Евро-2008 над Голландией – россияне одержали, выйдя на поле в белоснежных футболках. После чего уступили в полуфинале испанцам в ярко-алом… Так может, не в цвете счастье?

Как играла сборная России в разных цветах формы

ЧМ-1994

Синяя

Бразилия – 0:2

Белая

Швеция – 1:3

Белая

Камерун – 6:1

Евро-1996

Белая

Италия – 1:2

Красная

Германия – 0:3

Белая

Чехия – 3:3

ЧМ-2002

 

Белая

Тунис – 2:0

Белая

Япония – 0:1

Белая

Бельгия – 2:3

Евро-2004

Белая

Испания – 0:1

Белая

Португалия – 0:2

Белая

Греция – 2:1

Евро-2008

 

Белая

Испания – 1:4

Красная

Греция – 1:0

Красная

Швеция – 2:0

Белая

Голландия – 3:1

Красная

Испания – 0:3


Евро-2012

Красная

Чехия – 4:1

Красная

Польша – 1:1

Красная

Греция – 0:1

ЧМ-2014

Бордовая

Южная Корея – 1:1

Белая

Бельгия – 0:1

Бордовая

Алжир – 1:1

Евро-2016

Бордовая

Англия – 1:1

Бордовая

Словакия – 1:2

Белая

Уэльс – 0:3

ЧМ-2018

Красная

Саудовская Аравия – 5:0

Красная

Египет – 3:1

Белая

Уругвай – 0:3

Белая

Испания – ?:?

ИТОГО

Красная форма: 5 побед, 1 ничья, 3 поражения, мячи 16:10

Белая форма: 4 победы, 1 ничья, 10 поражений, мячи 21:29

Бордовая форма: 3 ничьи, 1 поражение, мячи 4:5

Синяя форма: 1 поражение, мячи 0:2

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