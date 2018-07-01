Не в цвете счастье: Россия чаще выигрывает в красном, но в белом тоже побеждала
Главное – не надевать «бордовое» на важные матчи.
Казалось бы, такая мелочь – выбор цвета формы. В воскресном матче 1/8 финала в «Лужниках» этим правом владеют испанцы как победители своей группы. Они сыграют в красном, но лучше бы предпочли белый.
Для нашей команды цвет формы имеет, по статистике, принципиальное значение. Если рассматривать финальные стадии чемпионатов мира и Европы, в красном мы выиграли 5 матчей из 9. А вот в белом – только 4 из 15… Два других оттенка – бордовый (или «кремлевский») и синий – вообще не приносили нам удачи: 0 побед из 5 возможных. К счастью, таких комплектов формы на ЧМ-2018 в распоряжении сборной России нет. Есть все те же красный (в нем мы победили аравийцев и египтян) и белый (были разгромлены Уругваем).
В общем, лучше бы Испания выбрала на воскресенье резервный вариант формы. Хотя… Главную победу в своей истории – в четвертьфинале Евро-2008 над Голландией – россияне одержали, выйдя на поле в белоснежных футболках. После чего уступили в полуфинале испанцам в ярко-алом… Так может, не в цвете счастье?
Как играла сборная России в разных цветах формы
ЧМ-1994
|
Синяя
|
Бразилия – 0:2
|
Белая
|
Швеция – 1:3
|
Белая
|
Камерун – 6:1
Евро-1996
|
Белая
|
Италия – 1:2
|
Красная
|
Германия – 0:3
|
Белая
|
Чехия – 3:3
ЧМ-2002
|
Белая
|
Тунис – 2:0
|
Белая
|
Япония – 0:1
|
Белая
|
Бельгия – 2:3
Евро-2004
|
Белая
|
Испания – 0:1
|
Белая
|
Португалия – 0:2
|
Белая
|
Греция – 2:1
Евро-2008
|
Белая
|
Испания – 1:4
|
Красная
|
Греция – 1:0
|
Красная
|
Швеция – 2:0
|
Белая
|
Голландия – 3:1
|
Красная
|
Испания – 0:3
Евро-2012
|
Красная
|
Чехия – 4:1
|
Красная
|
Польша – 1:1
|
Красная
|
Греция – 0:1
ЧМ-2014
|
Бордовая
|
Южная Корея – 1:1
|
Белая
|
Бельгия – 0:1
|
Бордовая
|
Алжир – 1:1
Евро-2016
|
Бордовая
|
Англия – 1:1
|
Бордовая
|
Словакия – 1:2
|
Белая
|
Уэльс – 0:3
ЧМ-2018
|
Красная
|
Саудовская Аравия – 5:0
|
Красная
|
Египет – 3:1
|
Белая
|
Уругвай – 0:3
|
Белая
|
Испания – ?:?
ИТОГО
Красная форма: 5 побед, 1 ничья, 3 поражения, мячи 16:10
Белая форма: 4 победы, 1 ничья, 10 поражений, мячи 21:29
Бордовая форма: 3 ничьи, 1 поражение, мячи 4:5
Синяя форма: 1 поражение, мячи 0:2