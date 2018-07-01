Казалось бы, такая мелочь – выбор цвета формы. В воскресном матче 1/8 финала в «Лужниках» этим правом владеют испанцы как победители своей группы. Они сыграют в красном, но лучше бы предпочли белый.

Для нашей команды цвет формы имеет, по статистике, принципиальное значение. Если рассматривать финальные стадии чемпионатов мира и Европы, в красном мы выиграли 5 матчей из 9. А вот в белом – только 4 из 15… Два других оттенка – бордовый (или «кремлевский») и синий – вообще не приносили нам удачи: 0 побед из 5 возможных. К счастью, таких комплектов формы на ЧМ-2018 в распоряжении сборной России нет. Есть все те же красный (в нем мы победили аравийцев и египтян) и белый (были разгромлены Уругваем).

В общем, лучше бы Испания выбрала на воскресенье резервный вариант формы. Хотя… Главную победу в своей истории – в четвертьфинале Евро-2008 над Голландией – россияне одержали, выйдя на поле в белоснежных футболках. После чего уступили в полуфинале испанцам в ярко-алом… Так может, не в цвете счастье?

Как играла сборная России в разных цветах формы

ЧМ-1994

Синяя Бразилия – 0:2 Белая Швеция – 1:3 Белая Камерун – 6:1

Евро-1996

Белая Италия – 1:2 Красная Германия – 0:3 Белая Чехия – 3:3

ЧМ-2002

Белая Тунис – 2:0 Белая Япония – 0:1 Белая Бельгия – 2:3

Евро-2004

Белая Испания – 0:1 Белая Португалия – 0:2 Белая Греция – 2:1

Евро-2008

Белая Испания – 1:4 Красная Греция – 1:0 Красная Швеция – 2:0 Белая Голландия – 3:1 Красная Испания – 0:3



Евро-2012

Красная Чехия – 4:1 Красная Польша – 1:1 Красная Греция – 0:1

ЧМ-2014

Бордовая Южная Корея – 1:1 Белая Бельгия – 0:1 Бордовая Алжир – 1:1

Евро-2016

Бордовая Англия – 1:1 Бордовая Словакия – 1:2 Белая Уэльс – 0:3

ЧМ-2018

Красная Саудовская Аравия – 5:0 Красная Египет – 3:1 Белая Уругвай – 0:3 Белая Испания – ?:?

ИТОГО

Красная форма: 5 побед, 1 ничья, 3 поражения, мячи 16:10

Белая форма: 4 победы, 1 ничья, 10 поражений, мячи 21:29

Бордовая форма: 3 ничьи, 1 поражение, мячи 4:5

Синяя форма: 1 поражение, мячи 0:2