Несколько слов в защиту великого нападающего, который, судя по всему, распрощался с мечтой сравняться в историческом споре с Диего Марадоной.

ЭТО ЖЕ НЕ ГАРЛЕМ ГЛОБТРОТТЕРС

Сборная Аргентины в отборочном цикле ЧМ-2018 была унылейшей командой, игра которой навевала у кого слезы, у кого зевоту. У нее не было ни внятного рисунка, ни вектора развития. Таковой она осталась и на самом чемпионате, так и не ответив на два основных вопроса: в какой футбол собирался играть ее главный тренер Хорхе Сампаоли и на что он, собственно, рассчитывал.

То, что нынешнее аргентинское поколение – не самое талантливое в истории (и это еще мягко сказано), было и так ясно. Пожалуй, ни в одной другой сборной не наблюдалось столь ощутимого дисбаланса между группами созидателей и разрушителей. Этот дисбаланс достиг таких масштабов, что даже нахождение на скамейке футболистов уровня Пауло Дибалы или Гонсало Игуаина недоумения не вызывало. В конце концов, пятерых форвардов в стартовый состав не запихнешь. Это же чемпионат мира, а не гастроли шоу-труппы Гарлем Глобтроттерс.

Проблема в другом. Когда национальная федерация футбола Аргентины приглашала Сампаоли и, как выясняется, гарантировала ему 20 миллионов евро отступных за досрочное расторжение контракта, она явно рассчитывала получить к чемпионату мира по-настоящему тренерскую команду, с отлаженной игрой, химией и четко распределенными ролями. Собственно, репутация 58-летнего специалиста давала поводы для подобных надежд. Сампаоли никогда не считался тренером-звездой, но свое ремесло вроде бы знал. Ни к одной из его предыдущих команд (вспомните Чили на Копа Америка-2015) не подходили эпитеты «неуправляемая» и «безыдейная». Пока мы не увидели сборную Аргентины образца ЧМ-2018.

САМПАОЛИ – КАК ДОМЕНЕК

Сампаоли имел достаточно времени для того, чтобы хоть как-то проявить свое тренерское начало. Но вместо тренера мы увидели беснующегося, снующего вдоль боковой линии фаната наподобие тех, кто сейчас распевает на все лады «Месси, Месси, чао-чао!» и упражняется в конспирологических теориях о принципах формирования состава сборной Аргентины «по указке Лионеля Месси». На память сразу приходит Раймонд Доменек, который, конечно же, не набирал французскую заявку по астрологическим прогнозам, но о котором распускали такие слухи. Дефицит информации всегда порождает теории заговора. А в случае с командой Сампаоли этот дефицит – острейший.

Увы, на пресс-конференции после поражения от Франции Сампаоли так и не объяснил, в чем заключалась игровая концепция его сборной на турнире в России. «Время для анализа еще не пришло», – заявил специалист, который не собирается уходить в отставку. А было бы интересно узнать, что говорилось команде перед матчем с французами и, еще важнее, в перерыве. Если Сампаоли сам надоумил игроков ввязаться с «трехцветными» в самоубийственный футбол на встречных курсах даже при положительной разности на табло, это, согласитесь, как минимум нуждалось в обосновании (ни в отборе, ни в группе Аргентина, ведя в счете, к такой тактике не прибегала). Если же подобное произошло вопреки воле Сампаоли, то какой он после этого тренер? Болельщик – да. Однако тренеры-болельщики побеждают в футболе крайне редко. Не всем же везет, как Роберто Ди Маттео, на голову которому свалилось счастье в виде «Челси»-2012, готового выиграть Лигу чемпионов, не обращая внимания на пляшущего у бровки человечка.

ОТДАЙТЕ КОМАНДУ СИМЕОНЕ

Четыре года назад Алехандро Сабелья взрывал ютуб, падая в обморок из вертикального положения.

Восемь лет назад – тренер Марадона праздновал голы, плюхаясь на южноафриканский газон ласточкой.

Ни Марадона, ни Сабелья, ни Сампаоли не смогли (или не могли?) поставить сборной Аргентины никакого другого футбола кроме «отдай мяч Месси – он разберется». Тот разбирался. Даже на провальном для команды ЧМ-2018.

Но если Аргентина надеется бороться за чемпионский титул, ей нужен тренер, способный на большее. И все знают, как этого тренера зовут. Диего Симеоне. При нем болельщикам и журналистам уж точно не придется строить теорий разной степени дикости. И, возможно, даже 35-летний Месси съездит на чемпионат мира в Катар не в роли талисмана.

Ну а Сампаоли пора оправляться в компанию к Сабелье и Марадоне. Смотреть футбол с трибуны. Или на худой конец у телевизора.