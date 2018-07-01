Он путешествует по России. Причем, не только за своей любимой командой. Флинн будет делиться своими впечатлениями от городов, походов на матчи и обо всем, с чем столкнется во время своего первого визита в нашу страну.

«Итак, мы побывали на последнем нашем матче чемпионата мира в России. Моя Англия встречалась с Бельгией. Это был ужасный матч. Никто не хотел проявлять активность и фанаты были разочарованы. Калининград, кстати, очень милый город. Именно в нем мы почувствовали себя в Европе. Больше, чем в остальных городах России.

Днем ранее мы смотрели игру Коста-Рика – Швейцария в Нижнем Новгороде. Жаль, что в городе мы были только один день. По пути туда из Казани мы ехали в купе с отцом и дочерью из Сибири. Они тоже приехали ради футбола. Новый стадион в Нижнем Новгороде очень понравился, да и игра тоже. Вот только таксист за 10-минутную поездку попытался стрясти с нас 7 тысяч рублей! Но я-то заранее знал, что такое может быть. Поэтому я и моя девушка долго спорили с ним и заплатили гораздо меньше. Остальные люди в Нижнем Новгороде оказались более гостеприимны к нам. А парень, который владел отелем вообще дал нам ключи от своей машины, чтобы мы могли хорошенько посмотреть город. Особенно мне понравился Кремль, там же я увидел танк времен Второй мировой войны своими глазами. Помню, как мы изучали про него в школе. Это важно, поскольку Россия и Великобритания были на одной стороне в той войне.

Но самой приятной частью поездки оказалась именно Казань. Погода радовала и мы с удовольствием приобщались к татарской культуре и кухне. В одном из пабов мы посмотрели, как Англия забила шесть голов Панаме! Причем хэт-трик сделал наш Гарри Кейн из «Тоттенхэма». Были мы и на матче, как и и писал ранее, Колумбия – Польша. Моя девушка была в футболке колумбийской сборной, что очень понравилось другим болельщикам этой команды. Обидно за Польшу. Мы посмотрели два их матча вживую и очень расстроены, что они вылетели. Жалко, что Колумбия и Англия будут играть друг против друга в плей-офф. Придется нам с девушкой болеть за разные команды.

Сегодня мы уже в Москве. Это наш последний день в вашей стране. Что я могу сказать, поездка была великолепной. Спасибо, Россия, за все!

Ваш Эван Флинн».