«Советский спорт» собрал самые интересные мнения испанских СМИ о предстоящем матче 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными Испании и России.

AS

«Если Испания сыграет в свой лучший футбол, то страна-хозяйка ЧМ потерпит поражение. С другой стороны, если ошибки в обороне будут повторяться, то русские этого не простят. Матч будет открытый, и, вероятно, мы увидим много голов».

«Россия хорошо знает, как играть лицом к лицу с Испанией. Кроме того, в нашей любимой Испании вырос Денис Черышев. Он один из лидеров российской команды. Его скоростные данные могут составить большие проблемы для нашей обороны».

«Игра сборной России, худшей команды в рейтинге ФИФА на момент начала чемпионата мира, стала приятным откровением, хотя все время казалось, что она действует сверх своих возможностей. Подготовка к турниру превратилась в катастрофу – проваленный Кубок конфедераций и лишь две победы в 12 последних матчах. Но в последний момент Станислав Черчесов изменил игровую схему – от трех центральных защитников к линии из четырех игроков обороны, – и пригласил давно не вызывавшихся в сборную Черышева и Дзюбу, а также ветерана Игнашевича. Последствия могли быть какими угодно, но результат превзошел все ожидания. Травма Дзагоева и плохая форма Смолова позволили проявить себя Черышеву и Дзюбе: у полузащитника «Вильярреала» три гола на групповом этапе, а форвард-гигант, прошедший через лучшие российские клубы, отличился дважды и постоянно доставляет проблемы центральным защитникам соперника. Возможно, лучший игрок российской сборной – талантливый полузащитник Головин. Также отличное впечатление оставила пара опорников Зобнин-Газинский».

Mundo Deportivo

«Дзюба – больше, чем гигантский голеадор из России. Дзюба – футболист, который оставляет на поле все. Он борется и достигает своей цели».

«Испанию ждет в 1/8 финала Россия – хозяйка турнира и неудобная команда для подопечных Йерро, где блистает футболист «Вильярреала» Денис Черышев. Он провел отличный групповой этап и теперь постарается удивить на стадии плей-офф многих своих испанских друзей, с которыми знаком по временам игры за «Реал», «Севилью» и «Валенсию». По всем раскладам российская сборная слабее испанской, как на индивидуальном, так и на командном уровне, но на чемпионате мира, где сюрпризы случаются каждый день, «Красной фурии» ни в коем случае нельзя допустить недооценки противника».

Marca

«Головин – универсальный футболист. Он отлично играет обеими ногами (рабочая правая). Также это скоростной игрок».

«Жирков – один из тех, кто остановился в шаге от попадания в финал Евро-2008. В полуфинале он вместе с Россией потерпел поражение от Испании. Он играл на высоком уровне и в итоге попал в «Челси» Абрамовича».

«Акинфеев вызывает большое уважение в своей стране. Давиду Де Хея было всего 13 лет, когда Игорь впервые попал в сборную России. В это воскресенье они наденут перчатки на матч, где оба будут находиться под пристальным вниманием всех».

«Станислав Черчесов будет рассчитывать на блок основных игроков, которые добыли для России путевку в плей-офф: Головин, Самедов, Черышев и Дзюба. Последние двое представляют собой главную угрозу в атаке – на их счету пять из восьми забитых российской командой мячей. Но Испании также нужно быть очень внимательной с Головиным и его острыми передачами. Неприятный сюрприз в игре в воскресенье для команды Йерро может преподнести и Смолов. Для России это первый выход из группы на чемпионате мира с тех пор, как это удалось еще сборной СССР в Мексике-86. Испании же представится возможность впервые в своей истории обыграть в плей-офф хозяйку турнира. Прежде ей это не удавалось никогда – ни на чемпионате Европы, ни на чемпионате мира».

Sport.es

«Россия оказалась в плей-офф, испытав все возможные эмоции, – от радости побед над Саудовской Аравией и Египтом до холодного душа после разгрома от Уругвая. Ярче всех на групповом этапе себя проявил Черышев, начинавший турнир как запасной, но после вынужденной замены и блестящего дубля в матче открытия ставший футболистом основы. Кроме игрока «Вильярреала» особенного внимания заслуживает Головин, которого Черчесов не стал выпускать в игре против уругвайцев из-за возможного перебора желтых карточек. Против Испании он точно появится на поле и вновь будет опасно разгонять атаки своей команды».