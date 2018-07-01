Победы Франции и Уругвая, вылет Португалии и Аргентины и, конечно же, игра Месси и Роналду. На чем делали акцент в своих публикациях крупные зарубежные издания?

DAILY MAIL (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

Пока глаза болельщиков и зрителей были прикованы к игрокам, прыгающих в объятия друг друга и радостно перекрикивающихся со своими фанатами, главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес пытался вырваться с олимпийского стадиона «Фишт» в Сочи. Он шел, опираясь на трость, и казалось – каждое его движение отдается болью. Возраст берет свое, болезнь, которой он страдает, сказывается на состоянии Табареса. Но он никогда о ней не расскажет. И в любом случае это – не главное. Журналисты на пресс-конференции, задавая Оскару вопросы, обращались к тренеру не иначе, как «маэстро». Он сделал то, что планировал. Он вывел свою команду в четвертьфинал чемпионата мира.

LA CAPITAL (АРГЕНТИНА)

На аргентинских болельщиков теперь больно смотреть, но объяснять ничего и не надо. Все очевидно. Мы дышим воздухом футбола, но в этом воздухе теперь много смога. Очередное досрочное прощание с мечтой о титуле – больше 30 лет наша команда пакует чемоданы, покидая турнир, не положив туда главное – победный кубок. То, что случилось в матче с Францией – новый громкий провал поколения Месси. Поколения, которое теперь станет легкой мишенью для самой жесткой критики.

EL PAIS (УРУГВАЙ)

«Есть еще что-то, что-то живое…». Эта песня – гимн Уругвай – сегодня, в Сочи, звучит особенно сильно! Не из динамиков – она льется из горла каждого уругвайца, который поет ее со слезами на глазах. Мы снова в восьмерке лучших сборных мира! Месси и Роналду едут домой – две мегазвезды футбольного мира больше не существуют на этом празднике жизни. А воины чарруа идут дальше!

EL PAIS (ИСПАНИЯ)

В шесть вечера свои чемоданы упаковал Лионель Месси. Спустя пять часов то же сделал Роналду. За столь короткий промежуток времени чемпионат осиротел – потерял тех, кто считался здесь главным звездами. Хотя… Осиротел ли? Возможно, в истории просто открылась новая глава.

OLE (АРГЕНТИНА)

На этом турнире было две главные суперзвезды – Месси и Роналду. Но ни один из них не оправдал того, за что их называют лучшими. Ни один не выдал то, что регулярно показывает в клубах. И Лео, и Криштиану слабо помогли товарищам по сборной. Они могли сыграть друг с другом в новом раунде, но в итоге оба отправились домой.

GLOBO (БРАЗИЛИЯ)

Все ждали этот матч. Уругвай – Португалия. Суарес против Роналду! Блеск, красота, полет фантазии! Но главную роль у них украл Кавани. Именно форвард «ПСЖ» стал маяком для своей сборной, идя на свет которого они нашли дорогу в следующий раунд. Эдисон, браво!

JORNAL DE NOTICIAS (ПОРТУГАЛИЯ)

У команды Сантоса хватало заблуждений, которые он решить не смог. Гонсало Гедеш провалился во всех матчах, но все равно был в стартовом составе – вплоть до заключительной игры. Жоао Марио испытывал проблемы с самочувствием. Бернардо Сильва, в целом, выдал позитивный матч – и это все, что было позитивного для Португалии во встрече с Уругваем. Сантос – упрям. А упрямство – не добродетель. В футболе, как и в жизни, есть удача и шанс. Удача ищет верные решения. Сантос их не нашел.

FRANCE FOOTBALL (ФРАНЦИЯ)

Свобода, равенство, Килиан Мбаппе! Этот модный лозунг будет актуален еще минимум несколько дней. Карьера Мбаппе только начинается, но он уже делает все, чтобы быть лидером. В Казани Килиан придал команде ту уверенность, которая была необходима в такой встрече. И этот ребенок в свои 19 лет в безумном матче сокрушил Аргентину! Не надо о возрасте? Но как умолчать простой факт – Мбаппе стал самым молодым игроком, забившим минимум два мяча в игре Кубка мира с тех пор, как это сделал… легендарный Пеле. В 1958 году!

Килиан, может, еще не суперзвезда. Но он вплотную подошел к этому статусу.