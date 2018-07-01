Понятно, что где-то в 18.30 мы все увидим на табло «Лужников» цифру 78 011. Это количество зрителей. Так было уже на всех матчах ЧМ-2018, которые прошли на главном стадионе чемпионата мира. Будет и в воскресенье 1 июля.

Не нужно думать, что встреча Испания – Россия интересует только болельщиков Испании и России. Здесь можно встретить любителей футбола всех стран-участниц ЧМ-2018, а также Китая, США, Индии…

Китайцев очень много. Как и везде, где какая-то движуха. Жители Китая заказали больше 60 тысяч FAN ID и верят в сборную России. Называется счет 2:0 и 2:1. Естественно, в нашу пользу.

Бразильцы, которых тоже достаточно, тоже хотят нашей победы. Одним конкурентом меньше? «1:0, вам же хватит? – спрашивает Густаво. Хватит, родненький, хватит.

Испанцы, разумеется, против. В камеры своих телеканалов они даже не кричат – поют: «Три – ноль! Три –ноль!» Потом расшифровывают: «Сначала забьет Рамос. Это в первые 20 минут. Потом – Иско. Слушайте, а может нам вообще без нападающих сыграть?» И хохочут.



Фото: «Советский спорт»

Им вторят египтяне, которые наверняка обиженные на сборную России. «2:0, Испания просто сильнее, – настроение у них остается ниже нуля. – И у нас со здоровым Салахом был бы шанс и против Уругвая, и против вашей команды».

Россиян, понятно, больше всех. Наряжены – кто во что горазд. Есть национальные наряды, рыцари, богатыри. Большим спросом на совместное фото пользуются медведи – куда ж без них. В центре-то Москвы.



​Фото: «Советский спорт»

Встречаются и УСЫ надежды. Правда мало. Хотя трУСОВ еще меньше. Россия верит. Варианты опроса – от скромных 1:0 до бесконечности (да мы их!).

До матча оставалось чуть больше двух часов.