Москва – столица чемпионата мира по футболу 2018 года. 1 июля – день игры сборной России на 80-тысячных «Лужниках». Футбол, казалось бы, должен быть везде. Но его нет.

мы смотрим на видео с Никольской улицы, с Красной площади и еще из пары мест в центре Москвы и думаем, что так везде. Нет. Выходишь из дома, идешь до станции метро «Савеловская», спускаешься под землю, а футболом и не пахнет. Ты доезжаешь до «Боровицкой» и только на переходе на «Библиотеку имени Ленина» видишь первого человека в форме сборной России. В принципе, такое можно ожидать и в обычный воскресный день. В вагоне стоит перуанец в футболке, сидит мексиканец, едет группка испанцев, с которыми нам играть. От России только девочка, рисующая флаг на щеке своей подруги. Одна в зеленой футболке, другая – в розовой. Да и выходят они не на «Спортивной», а едут дальше – в фан-зону.

На выходе из метро, конечно, атмосфера матча чувствуется. Но проблема остается – российских болельщиков по одежде не идентифицируешь. Нет у нас еще такого инстинкта: играет сборная – надеваешь футболку команды, причем, желательно домашнего цвета, а не гостевую. Именно поэтому проход желтых шведов выглядит так красиво, поэтому видно красную армию испанских болельщиков, поэтому мексиканцы в «Лужниках» напоминают зеленое море. А мы – кто во что горазд. Надели самое модное, и пошли на футбол.

Маноло говорите? Манали мы его pic.twitter.com/8qA46MDKi4 — Степан Карпович (@s_karpovich) 1 июля 2018 г.

По пути к стадиону слышится гром барабанов. Но это – не известные испанские барабанщики во главе с Маноло – легендарным болельщиком, который вот уже несколько десятков лет путешествует за своей сборной по всему миру. Ему-то барабан на стадион пронести, как обычно, не разрешили, несмотря даже на обращение к Владимиру Путину. Безопасность – превыше всего. кто его знает, что он там может пронести в своем музыкальном инструменте. На барабанах играют специально нанятые для этого девушки, разодетые в национальные русские костюмы. Но на стадион они не пойдут – они не болельщицы, они за это деньги получают.

Да, у нас тоже есть свои известные болельщики. Один из них всегда ходит в шапке Мономаха. Есть бородатый фанат, но он специализируется на хоккее. Есть Витек из Саранска, но его вряд ли пустят на стадион, ведь он своими криками будет мешать трансляции. Ах да, ведь у нас есть еще Наташа – секс-символ текущего чемпионата, девушка чьи порно-ролики с групповым сексом собирают больше просмотров, чем голы Артема Дзюбы.

80 000 самых счастливых людей в стране pic.twitter.com/CXQkYZmkbc — Степан Карпович (@s_karpovich) 1 июля 2018 г.

Лучшее, что мы можем родить на стадионе – это скандирование «Россия! Россия!», такое родное, но которое уже в печенках сидит, потому что скандируем мы это и на игре сборной России, и на Никольской, и на матче между Испанией и Португалией. И в финале тоже наверняка будем орать то же самое.

Дзюба и Ко заводят тоибуны pic.twitter.com/r4K1Kw5Al8 — Степан Карпович (@s_karpovich) 1 июля 2018 г.

У нас есть «Катюша», но на игре с Испанией стадион ее не смог исполнить так, чтобы на центральной трибуне было нормально слышно слова – доносился только мотив. Футбольный гимн от The White Stripes стадион спел только в тот момент, когда его мотив донесся из колонок. Волну так и не запустили. Зато смогли кое-как спародировать исландцев с их «Ху!»

А как вы смотрите матч нашей сборной? pic.twitter.com/yrndJiRaLn — Sovsport.ru (@sovsport) 1 июля 2018 г.

Как же приятно, что сборная в этот день играла лучше и даже красивее, чем стадион за нее болел. Хочется, чтобы так было не только на домашнем чемпионате мира, который, если ты – не Мексика, бывает раз в жизни. А ведь, если они будут так играть все время, мы наверняка за них и болеть научимся.

Вот тогда Россия и станет по-настоящему футбольной страной. Так, чтобы у офисных клерков в день матча из-под их белых сорочек просвечивала красная футболка с двуглавым орлом в районе сердца. Так, чтобы за час до игры в метро уже никого не было, потому что все либо на стадионе, либо у экранов телевизоров. Так, чтобы игрокам сборной не приходилось подбадривать трибуны на домашнем ЧМ. Так, чтобы самой рейтинговой передачей года было не ток-шоу про изнасилованную малолетку, не вау-патриотическая политическая передача и даже, простите Владимир Владимирович, не обращение президента к народе на Новый год, а матч сборной России.

Так что, спасибо, ребята! Теперь мы вас будем догонять.