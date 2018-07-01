ОБОРОНА КОЛИЧЕСТВОМ

На матч с Испанией Станислав Черчесов выбрал схему 5-3-2, и это было логично. Наш тренерский штаб учел опыт Ирана, который выставлял против испанцев в обороне 6-3-1, защищаясь компактно и дисциплинированно. Все-таки командное мастерство пока не позволяет нашей сборной обороняться как-то иначе, кроме как количеством.

Мы также оказались готовы к тому, что испанцы постоянно перегружают фланги, разыгрывая мяч вчетвером-впятером. Поэтому слева Федору Кудряшову и Юрию Жиркову периодически помогал Александр Головин, а Марио Фернандеса и Александра Самедова всегда был готов поддержать Далер Кузяев. Испанцы сделали несколько заходов на быстрый розыгрыш в краях, но всяких раз натыкались на грамотно выстроенную защитную линию россиян.

Наша команда вынуждала соперника менять фланги, используя длинные поперечные переводы, к которым сборная Испании прибегает крайне редко. Мы ожидаемо отдали сопернику мяч, но при этом защищались не пассивно.

Единственный эпизод, в котором испанцам удалось продавить нашу оборону низко к штрафной, закончился нарушением правил и автоголом Сергея Игнашевича. На общих планах несколько раз в кадр попадал Черчесов – он активно показывал полузащитникам подниматься выше, оказывать давление на игроков Испании, которые вяло перекатывали мяч.

Тут уже был учтен опыт команды Марокко, полузащитники которой периодически накрывали Серхио Бускетса и Тьяго Алькантару в центре поля, заставляя их быстрее двигать мяч. Один из таких эпизодов завершился ошибкой Серхио Рамоса и голом Халида Бутаиба.

Роман Зобнин периодически выдергивался на Бускетса, а поднимавшегося высоко Иско контролировал Кузяев. При этом наши игроки давали ему спокойно владеть мячом, практически не вступая отбор, но перекрывали направления для проникающих передач. Иско практически не получал мяч в опасных зонах, а в центре поля не представлял особой угрозы.

Оборонительный план работал, а вот с атакой все было сложнее. В первые полчаса мы в лучшем случае пуляли вперед на Артема Дзюбу в надежде, что он зацепится, и пытались бросать в прорыв Головина. Когда стало понятно, что испанцев все устраивает, а их вялый прессинг можно легко разбивать, в ход пошли диагонали на включения Марио Фернандеса по флангу: Самедов смещался в центр, открывая бровку – ЦСКА Виктора Гончаренко регулярно прибегает к этому приему.

Подобная атака, которую нам удалось затянуть, привела к угловому, на котором Дзюба заработал пенальти. Форвард «Зенита» выдал просто сумасшедший отрезок – он выиграл почти весь воздух у Жерара Пике и Рамоса в первом тайме.

Под конец стартовой 45-минутки испанцы поддавили и начали искать моменты для проникающих передач в штрафную. Одни из них прошел, но Игорь Акинфеев нейтрализовал выпад Диего Косты. Это был тревожный симптом.

БЕЗЫДЕЙНЫЕ ИСПАНЦЫ

Стало еще тревожнее, когда на поле вместо Жиркова вышел Владимир Гранат. Мы лишились поддержки в атаке с левого фланга и сделали нашу оборону еще тяжелее. Но других вариантов не было. Жирков, видимо, получил травму.

При этом на руку нашей сборной играло то, что Испания никак не поменялась. Они владели мячом, меняли фланги, но акцента в атаке не было вообще. Иско несколько раз пытался бросить в прорыв Жорди Альбу, но всякий раз блестяще играл Фернандес.

Проблема была в том, что с 60-й минуты наша сборной опять стала играть слишком низко. Защищаться в таком режиме очень тяжело, не хватало даже физики, заложенной в горах Австрии. А тут еще и Дани Карвахаль с Андреасом Иньестой появились на поле. Но, опять же, система Черчесова работала, а вот у испанцев не получалось ничего. Фернандес выдал матч всей карьеры, наглухо закрыв свою зону.

Беспокоило и то, что все свои замены мы сделали уже на 65-й минуте, но их правильность была очевидна. Федор Смолов заменил Дзюбу, чтобы оказывать давление на Рамоса и Пике, подлавливая возможности для перехватов, а Денис Черышев вышел вместо уставшего Самедова.

Вместе с этим россияне перестроились на 5-4-1, потому что у Головина окончательно закончились силы, и он сел линию полузащиты. Но и этого хватило, чтобы дотянуть до овертайма, где уже была возможность провести четвертую замену. Испанцы создали только один опасный момент – Иньеста нашел возможность пробить с линии штрафной, но Акинфеев проявил свое величие.

В овертайме Черчесов выпустил Александра Ерохина вместо Кузяева в расчете на то, что он сможет бороться за верховые мячи после дальних выносов защитников и поможет против Иско. Но все эти тактические премудрости терялись на фоне главного – колоссальной самоотдачи и героического самопожертвования, которые показала наша сборная. Они и привели российскую сборную к этой исторической победе.